マンチェスター・シティは中断明けにマンチェスター・ユナイテッドとのダービーを控えているが、ディフェンスラインに不安を抱えたまま大一番を迎える可能性がある。



イングランド代表の指揮官トーマス・トゥヘル監督はジョン・ストーンズの離脱を発表。「彼は小さな問題を抱えてやってきて、我々が予想し期待していたほど進歩しなかったため、今朝キャンプを離れた」と語っており、回復が見込まれていた筋肉の問題が改善しなかっために離脱する形になったという。





またU-21イングランド代表に参加していたリコ・ルイス、ニコ・オライリーも負傷で代表を辞退しているようだ。そんななか、英『Manchester Evening News』はシティのディフェンスラインに負傷者が続出している懸念について言及した。上述した3名に加えて今シーズンまだ出場していないヨシュコ・グヴァルディオル、ブライトン戦で途中交代したアブドゥコディル・クサノフらも現在負傷しており、ダービーに間に合うかは不明。同メディアは「現状では、少なくとも多少の疑問の余地がないディフェンダーはマテウス・ヌネス、ルベン・ディアス、ネイサン・アケの3人だけに見える」と伝えている。ダービーは日本時間の15日深夜0時30分キックオフとまだ時間はあるが、間に合ってもコンディション面で不安が残ることが予想される。ここまで3試合を終えて1勝2敗とスタートダッシュに失敗しているシティ。ダービーで勝利できれば、勢いもつくが、どのような布陣で挑むことになるのか、注目だ。