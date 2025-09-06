◆ＪＥＲＡ セ・リーグ 中日―巨人（６日・バンテリンドーム）

巨人が中日に土壇場の逆転勝ちで連敗を２で止め、借金を２に戻した。先発の井上温大投手は初回に２者連続アーチで３失点、２回にも１点を失い２回７安打４失点で降板。打線は中日の先発・高橋宏斗投手から３点を奪って追い上げ、１点差で迎えた９回２死から中日の守護神・松山晋也投手に５連打で２点を挙げ、試合をひっくり返した。代打・坂本勇人内野手が同点打、吉川尚輝内野手の二塁内野安打で勝ち越した。

【巨人・阿部慎之助監督の試合後のコメント】

ー９回２死から

「やることは全てやってね、あの増田（大）の盗塁死も積極的に行ってくれて、そういうのがあったんでね。そういうミスもありましたけど、みんなが最後全員で勝った１勝だと思います」

ー坂本が代打で同点タイムリー

「さすがの一言ですよね。試合もなかなか打席もあげられないんですけど」

ー好投手の松山から

「すごく大きいことだと思います」

ーリリーフ陣は無失点

「ＫＫ（ケラー）も２イニング行ってあれだけ粘られたりしても頑張ってくれてたし。本当全員で勝った１勝だと思います」

ー０−４からひっくり返した

「そういう力を持ってるって僕は信じてますし。だからこそ去年優勝できたし。厳しいですけど、諦めることなくみんな最後までやってくれてるんで。明日も必ず勝ってこの長い遠征を終わりたいなと思います」