『TGC』豊田裕大、大人の色気放つオールバック姿 会場も惚れ惚れ
モデル・俳優の豊田裕大が6日、埼玉・さいたまスーパーアリーナで開催された『第41回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2025 AUTUMN／WINTER』に出演した。
【全身カット】ホワイトコーデでクールに！オーラあふれる豊田裕大
豊田は、日本を代表するスタイリストの1人である長瀬哲朗氏による「TGC SPECIAL COLLECTION2」に登場。オールホワイトで統一したスタイリングに、オールバックにまとめたヘアを合わせ、洗練された雰囲気を演出した。凛とした佇まいでランウェイを歩く姿は、観客の視線を一気に集め、圧倒的な存在感を放った。
41回目となる『TGC』のテーマは「BEYOND TOGETHER！〜『共に創る』のさらにその先へ〜」。多数のモデル・俳優たちが最新の秋冬ファッションを披露し、メインアーティストにはFRUITS ZIPPER、ME:I、WILD BLUEらが登場する。MCは、EXITと鷲見玲奈が務める。
