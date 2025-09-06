◆男子プロゴルフツアー ロピアフジサンケイクラシック 第２日（６日、山梨・富士桜ＣＣ＝７４２４ヤード、パー７０）

初優勝を狙う細野勇策（三共グループ）が３位で出て５バーディー、１ボギーの６６をマークし、通算８アンダーで首位に浮上した。

２２歳のレフティーは前半の１３番は２メートル、１４番と１５番は１メートルにピタリと寄せて３連続バーディー。後半も６番で５メートル、８番で４メートルを沈めて伸ばした。「あんまりショットが安定してなかったけど、パッティングが頑張ってくれたので、なんとかいいスコアで回れた」と笑みを浮かべた。

５日は台風接近による悪天候のため競技が中止。細野は急きょ、宿舎で母・洋子さんに髪を切ってもらった。「長くてモサモサしてたので短くした。あまり美容院に行ったことがない。母には２０年くらい自分も兄も父も髪を切ってもらってる」。今大会を含めて８連戦で自宅にも帰れないため、散髪キットを持参した母が遠征先でカット。髪もスッキリして心機一転し、好スコアで回った。

左打ちの日本人選手では１９９１年にダイドードリンコ静岡オープンで５勝目を挙げた羽川豊以来、日本勢３４年ぶりとなる。クラブや箸、はさみに加え、駅の改札で右側に設置されている交通系ＩＣカードも左手でタッチする純粋なレフティーは「注目してもらえるのも左だからというのが大きい」と笑顔を見せた

２２歳の長野泰雅（福岡地行）、２３歳の岡田晃平（フリー）との平均年齢２２・３３歳の最終日最終組は、１９９９年の日本ゴルフツアー機構（ＪＧＴＯ）発足以降では最年少タイとなる。細野は「優勝争いはすごく好きなので楽しみ。最後の最後まで優勝争いができたら」と初Ｖへ突き進む。