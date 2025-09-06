フジテレビ「ボクらの時代」が８月３１日、放送され、プライベートでも親しくしているという伊藤沙莉、堺小春、「ももいろクローバーＺ」の玉井詩織が出演した。

昨年放送され、伊藤がヒロインを務めたＮＨＫ朝ドラ「虎に翼」に小野知子役で出演し、話題を集めた３１歳の堺は、「この世界に入ったのは親の影響もあったと思う。物心ついた時には、舞台袖からパパを見てる…感覚だったから。父親とか母親のネームに悩まされてた時もあった。自分の力で頑張りたい、って思いもあった」と明かした。

堺の父は、俳優で歌手の堺正章（７９）。母はモデルでタレントの岡田美里。両親は２００１年に離婚した。

堺は「初めて舞台に立ったのは１０歳の時。（ミュージカル）『アニー』に出た。その時は本名でやってて」と０４年に『栗原小春』の本名で芸能界デビューしたことを述懐。１５年に『堺小春』として再デビューしたが、「父親は、『この世界は本当に厳しい』とすごい言ってる記憶があって。おじいちゃん（昭和を代表する喜劇王・堺駿二さん）も『堺』だった。３代目を背負う覚悟はあった」と告白。自分で芸名を「堺」にすることを決め、父を誘い食事へ。「『堺』って名前を使わせてくれないか」と打ち明けたところ、「おお…いいよ」と「すんなり」応じてくれたという。

その後、最近になって、父・堺正章が「下の子（次女）が芝居の世界に入って。『私が“堺”継ぎます』って言ってくれて。すごくうれしかった」と話しているのを知り、「そうなんだ、よかった」と嬉しかったことを笑顔で明かした。