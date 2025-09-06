演歌歌手松前ひろ子（75）が6日、東京・葛飾区のかつしかシンフォニーヒルズで、55周年記念コンサート「出逢いと縁に感謝を」を行った。

6月28日に故郷・北海道の函館公演でスタートし、8カ所を巡る記念ツアーの最終公演で約1300人を歌の魅力で酔わせた。

オープニングでヒット曲「祝いしぐれ」を歌唱した後で最初のあいさつ。「今日は55年という1つの節目を祝っていただいて心より御礼申し上げます。昨日の台風でどうなるか思いましたが、こんなにたくさんの人が来てくれた。今日で歌うのは最後になるかもしれない。そんな気持ちでしっかりと務めたい」。

弟子の三山ひろし（44）と小山雄大（22）、そして瀬川瑛子（78）山本譲二（75）藤あや子（64）二葉百合子さん（94）が出演し、いとこの北島三郎（88）はビデオレターを寄せた。

三山が松前の55周年記念のプレゼントとして作詞作曲をした「片恋文」も披露された。松前の夫である作曲家中村典正さん（19年に83歳で死去）との夫婦愛を描いた作品。松前は「今日も会場のどこかで見てくれているはず。顔は怖いけれど心は優しい主人でした」と笑顔でしのんだ。

6月に発売した記念曲が「矢越岬／命みちづれ」。2作とも北島が作曲を手がけた。「矢越岬」は松前と北島の生まれ故郷・北海道知内町を歌った望郷演歌。「命−」は“夫婦演歌の松前”と呼ばれるベテラン歌手らしく、温かい人生の応援歌になっている。【松本久】