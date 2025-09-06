女優の広瀬すず（27）が6日、TOKYO FM「広瀬すずのよはくじかん」（土曜午後3時30分）にパーソナリティーとして出演。セリフの覚え方について語った。

この日のゲストは16年に第1作が公開された映画シリーズ「ちはやふる」で共演し、現在も親交を深めている女優の上白石萌音（27）。

上白石が「めっちゃセリフ覚えるの早いよね。すっごい早かったイメージがある、ちはやの時から」と言うと、広瀬は「たぶん早いと思う」と答えた。

上白石が「映像送ってる感じ？」と聞くと、「前は写真だったの。今も写真もあるけど、本読みやったりするじゃん。その時、全然セリフ覚えてないから、がっつり読んでるんだけど、音に出したものが残るようになって。『あ、音でも私いける』と思ったら、だんだん写真能力が減ってきて。本読みしたら結構入ってくる」と明かした。すると上白石が「本読みしたらセリフ覚えられるの！？」と驚いた。

そして広瀬が「物語…ストーリーが入ってくるようになったから、逆に音でセリフのワード覚えたらすごい早い」と明かすと、「いいなー」と上白石。「でも抜けるのも早い」と言うと、「いやいや天職だよ。天才だー」と上白石が絶賛した。