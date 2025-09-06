13日に青森県・岩木山桜林公園で開催を予定していた野外音楽フェス「OYAMA NO NEIRO.」公式アカウントが6日までに更新。本年の開催を断念することを発表した。

公式アカウントでは「『OYAMA NO NEIRO.開催延期のお知らせ』この度、令和7年9月13日（土）に弘前市岩木山百沢スキー場・岩木山桜林公園にて開催を予定しておりました野外音楽フェス『OYAMA NO NEIRO.』につきましては、弘前市内および会場周辺におけるクマの相次ぐ出没を受け、安全確保を最優先とする市役所の判断により、会場が使用禁止措置の対象となりました」と報告。

「この決定を受け、実行委員会としてもあらゆる可能性を検討してまいりましたが、現地での開催は不可能と判断せざるを得ず、苦渋の決断ではございますが、本年の開催を断念する結論に至りました」と発表した。

また「このようなご報告をしなければならないことは誠に無念であり、実行委員一同、悔しさで胸がいっぱいでございます」とやるせない思いをつづり「現在は来年の開催を目指し、会場や日程について鋭意検討を進めております。詳細が整い次第、改めてご案内申し上げますので、引き続き変わらぬご支援を賜れますよう、心よりお願い申し上げます。OYAMA NO NEIRO.実行委員会一同」と呼びかけた。