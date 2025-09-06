佐々木久美、デニムスタイルでクールな視線 バンダナがアクセント【TGC2025A/W】
【モデルプレス＝2025/09/06】元日向坂46の佐々木久美が6日、さいたまスーパーアリーナにて開催された「第41回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2025 AUTUMN/WINTER」（以下、「TGC 2025 A/W」）に出演した。
【写真】元日向坂46佐々木久美、カジュアルデニムコーデでランウェイ登場
Tシャツにデニムのビスチェ、ダメージの入ったデニムパンツを合わせたカジュアルなファッションで登場した佐々木。首元にバンダナ巻いてアクセントを加え、クールな視線で観客を釘付けにした。
「TGC」20周年の全体テーマは「共創 -co-creation・co-produce-」。TGCが長きにわたり築いてきた「共創」の力をさらに次の20年へと導いていくというメッセージを込めた「BEYOND TOGETHER」が今回のテーマとなる。出演者はあの、池田エライザ、池田美優、高橋文哉、中条あやみ、なごみなど。ILLIT（アイリット）がメインアーティストとして「TGC」初出演を果たすほか、GENERATIONS（ジェネレーションズ）・FRUITS ZIPPER（フルーツジッパー）らによるライブパフォーマンスも展開される。（modelpress編集部）
◆佐々木久美、デニムコーデでクールな視線
◆「TGC 2025 A/W」テーマは「BEYOND TOGETHER」
