生見愛瑠、スリットから美脚スラリ 個性派デニムワンピ着こなす【TGC2025A/W】
【モデルプレス＝2025/09/06】女優・モデルの生見愛瑠が6日、さいたまスーパーアリーナにて開催された「第41回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2025 AUTUMN/WINTER」（以下、「TGC 2025 A/W」 ※ABEMAで独占無料生中継）に出演した。
【写真】生見愛瑠、スリットから美脚スラリ
https://twitter.com/modelpress/status/1964248404583964890
デニムジャケットをアレンジしたようなベアトップのワンピースに赤いレザージャケットを羽織り、ランウェイに降臨した生見。前髪を流したヘアスタイルで、クールなオーラで会場を圧倒。スリットからはほっそりとした美しい脚をのぞかせた。
「TGC」20周年の全体テーマは「共創 -co-creation・co-produce-」。TGCが長きにわたり築いてきた「共創」の力をさらに次の20年へと導いていくというメッセージを込めた「BEYOND TOGETHER」が今回のテーマとなる。出演者はあの、池田エライザ、池田美優、高橋文哉、中条あやみ、なごみなど。ILLIT（アイリット）がメインアーティストとして「TGC」初出演を果たすほか、GENERATIONS（ジェネレーションズ）・FRUITS ZIPPER（フルーツジッパー）らによるライブパフォーマンスも展開される。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】生見愛瑠、スリットから美脚スラリ
https://twitter.com/modelpress/status/1964248404583964890
◆生見愛瑠、個性派デニムワンピ着こなす
デニムジャケットをアレンジしたようなベアトップのワンピースに赤いレザージャケットを羽織り、ランウェイに降臨した生見。前髪を流したヘアスタイルで、クールなオーラで会場を圧倒。スリットからはほっそりとした美しい脚をのぞかせた。
◆「TGC 2025 A/W」テーマは「BEYOND TOGETHER」
「TGC」20周年の全体テーマは「共創 -co-creation・co-produce-」。TGCが長きにわたり築いてきた「共創」の力をさらに次の20年へと導いていくというメッセージを込めた「BEYOND TOGETHER」が今回のテーマとなる。出演者はあの、池田エライザ、池田美優、高橋文哉、中条あやみ、なごみなど。ILLIT（アイリット）がメインアーティストとして「TGC」初出演を果たすほか、GENERATIONS（ジェネレーションズ）・FRUITS ZIPPER（フルーツジッパー）らによるライブパフォーマンスも展開される。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】