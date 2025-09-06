メ～テレ（名古屋テレビ）

プロバスケットボール「Ｂリーグ」に所属する「ファイティングイーグルス名古屋」のキックオフイベントが名古屋市内で行われました。

「ファイティングイーグルス名古屋」はＢリーグ1部に所属するプロバスケットボールチームです。

6日は名古屋市港区のららぽーと名古屋みなとアクルスでキックオフイベント「2025-26シーズン TIP OFFイベント inららぽーと名古屋みなとアクルス」が行われ10月に開幕する新シーズンの活躍を誓いました。

「ハードな練習をして頑張っているので是非会場に来て応援して下さい」（笹山貴哉選手）

みなとアクルスでは2年後の完成に向けてアリーナの建設が始まっていて「ファイティングイーグルス名古屋」の新たな本拠地となる予定です。

豊通ファイティングイーグルスの成瀬日出夫社長は「しっかりと腰を据えて地域の人たちと戦っていけるのは非常にうれしく思う。地域の皆様に選んでいただいて港区、名古屋のファイティングイーグルスと言っていただけるように持っていければ」と話しました。

「ファイティングイーグルス名古屋」は10月4日に名古屋市西区の枇杷島スポーツセンターで新シーズンの開幕戦を迎えます。