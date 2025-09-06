低価格車からF1ミニバンまで

ルノーの歴史は豊かで、予測できない展開も多い。同社は1899年に設立され、エンジニアリング、レース、そしてラグジュアリーといった各分野で傑出した存在となった。

【画像】ルノーの歴史に燦然と輝く名車【クラシックなルノー5を詳しく見る】 全28枚

多角的な事業を展開し、ファミリーカー、トラック、バスにとどまらず、排気量9.1Lの40CVでモンテカルロ・ラリーを制覇したり、航空エンジンを製造したりもした。



2027年に開設予定の新しい博物館から、特にマニアックなクルマを紹介する。

戦間期、ルノーのモデルラインナップは保守的で、シトロエンがフランス最大の自動車メーカーに躍進したが、やがてシトロエンの経営が破綻してからもルノーは堅調だった。

第二次世界大戦が終結すると、ルノーは自動車産業に本腰を入れ、CEOの暗殺を含む80年の波乱を乗り越え、現在も繁栄を続けている。

これを記念して、ルノーは2027年にフラン工場内に博物館を開設する予定だ。この工場ではこれまで1800万台が生産されてきた。今回は、800点を超えるコレクションの一部を紹介する。

1910年 タイプAG

タイプAGはタクシーとして設計された最初期のモデルの1つである。ロンドン、ニューヨーク、そしてもちろんパリでもタクシーの代名詞となった。馬車に代わる移動手段であり、ドライバーにとっての大きな魅力の1つが、交換可能な燃料タンクだ。同僚と燃料の共有で揉めることなく運行できた。

第一次世界大戦中の1914年、パリ防衛のためのマルヌ会戦に4000人の兵士を輸送する任務に、パリ中のタクシーが動員された。いわゆる「マルヌのタクシー」だ。その大半を占めていたタイプAGは、フランス国内で英雄的な地位を獲得した。



1910年 タイプAG

1932年 レイナステラ

レイナステラはルノーのフラッグシップモデルとして、イスパノ・スイザ、ロールス・ロイス、ダイムラー、リンカーン、パッカード、キャデラックに対抗するために設計されたものの、不運なことに、その発売時期はちょうど1929年の世界恐慌と重なってしまった。全長5.3mの車体に7.1L直列8気筒エンジンを搭載した高級車で、購入も維持も高額だったため、生産台数は数百台に留まった。

また、ボディにアルミニウムを多用していたことから、第二次世界大戦中に航空機の材料として再利用され、現存する車両は非常に少ない。



1932年 レイナステラ

1934年 セルタキャトル

ルノーは第一次世界大戦前、フランス最大の自動車メーカーであり、戦後も技術とデザインの両面で保守的な姿勢を貫いた。それに対し、ライバルのシトロエンは革新に力を入れていた。

1934年のシトロエン・トラクシオン・アヴァンは、前輪駆動、独立懸架サスペンション、モノコックボディ、ラック＆ピニオン式ステアリングといった先進的な技術を採用していた。一方、ルノーのセルタキャトル（Celtaquatre）はリジッドアクスル式で、見た目も乗り心地も古臭い印象があった。価格ははるかに安かったものの、販売台数ではトラクシオン・アヴァンやプジョー301に大きく水をあけられた。



1934年 セルタキャトル

1935年 ヴィヴァ・グラン・スポール

最高出力約100psの4.1L直列6気筒エンジンを搭載したヴィヴァ・グラン・スポールは、当時、外観的にも価格的にも大きなインパクトがあった。この写真の個体はタイプACX1というバージョンで、航空技師のマルセル・リファールが設計した3人乗りコンバーチブル（トランクに追加のシートがある）だ。保守的なデザインのヴィヴァステラをベースに、6人乗りのセダンとコンバーチブルが開発された。



1935年 ヴィヴァ・グラン・スポール

1949年 4CV

第二次世界大戦後、フランスは国内経済再建のため、手頃で信頼性の高い自動車を必要としていた。ルノーはこれに応えて、終戦からわずか2年足らずで新型4CVを発売した。戦時中はドイツ占領下で乗用車開発が禁止されていたのだが、ルノーは秘密裏にプロジェクトを進めていたのだ。

開発は順調とは言えなかったが、下地はできたため、迅速に発売へこぎつけることができた。4CVの設計はフォルクスワーゲン・ビートルから一部影響を受けており、手頃な価格設定からフランスのベストセラー車となった。



1949年 4CV

1952年 4CVバルケット1064 - ヴェルネ・ペラール

熱心なルノーファンでも名前を思い出すのに苦労するかもしれないが、とても美しいクルマではないだろうか。フランスで初めて販売台数100万台を達成した4CVを、ジュスト・ヴェルネとジャン・ペラールの両名がル・マン24時間レース用のレーシングカー『1064』に改造した。搭載するエンジンは904ccと小型だが、流線型のボディを活かして8つもの記録を樹立した。記録の1つは平均速度166km/hで2000kmを走行したというものだ。



1952年 4CVバルケット1064 - ヴェルネ・ペラール

1957年 フレガート・リムジン

標準のフレガート（Fregate）は、戦後の経済成長期に増加しつつあった中流階級向けとして、1951年に発売された。当初は4CVと同様のリアエンジン・後輪駆動（RR）レイアウトが計画されていたが、最終的に前輪駆動に変更された。

それでも、戦前の設計であるシトロエンのトラクシオン・アヴァンに比べて先進性に劣った。シャルル・ド・ゴール大統領の移動用にリムジンバージョンが開発されたが、ド・ゴールはシトロエンを好んだため、ルノーの採用は見送られた。



1957年 フレガート・リムジン

1958年 フレガート・スポール

セダン（およびリムジン）に加え、フレガートにはスポーティなコンバーチブル仕様もあった。ただし、これはコーチビルド車で、ルトゥルノーとマルシャンにより製造されたものだ。ボディだけでなくインテリアも刷新され、多くのクロームパーツが追加された。高価でありながら、2.1L 4気筒エンジンの最高出力は76psと非力であったため、わずか3台しか製造されなかった。



1958年 フレガート・スポール

1961年 フロリード

フロリード（Floride）という名前には聞き覚えがないかもしれない。英国と米国ではカラベル、世界の他の地域ではフロリードとして販売されたが、生産開始から4年後にはカラベルに統合された。

イタリアのペトロ・フルアがデザインした、後輪駆動のコンバーチブルまたはスポーツクーペだ。非常にエキゾチックな外観だが、骨格はドーフィンと共通で、845ccの4気筒エンジン（最高出力37ps）を搭載していた。



1961年 フロリード

1962年 3

ルノー4はよく知られたおなじみのクルマだが、ルノー3はどうだろう？ 30年以上にわたり800万台を販売した4の、忘れられた双子の兄弟だ。3は不人気のため、わずか2年間しか生産されなかった。3は、ホイールキャップ、リアサイドウィンドウ、サンバイザーが省略された、いわば廉価版だった。

小さな603ccエンジンを搭載していたおかげで税制上の優遇措置を受け、シトロエン2CVよりも40フラン安かった。しかし、ほとんどの購入者は充実装備の4を選択した。



1962年 3

1966年 10

4灯式ヘッドライトのゴルディーニ仕様など、ルノー8の独特なデザインは有名だが、ルノー10については知らない人も多いだろう。簡単に言えば、8の豪華版で、フロント部分を延長して荷室スペースを拡大したモデルだ。いずれも後輪駆動である。

ルノー10は1965年に発売され、その後継車である12が1969年に登場してからも販売は続けられた。しかし、ルノーのラインナップの中では異色の存在であり、現在ではほとんど忘れ去られている。



1966年 10

1968年 ドーフィン・ゴルディーニ

フラン工場とのつながりが最も深いモデルと言えるのが、シンプルな後輪駆動のドーフィンだ。4CVの後継として開発された低価格車だが、フランスの経済回復を受け、より洗練されたデザインを採用。新しく作られた高速道路を100km/hで走行し、14km/lを超える燃費性能を実現した。

1956年からフラン工場で100万台以上が生産され、スポーツモデルのゴルディーニは1968年まで生産された。ゴルディーニでは0-100km/h加速が “わずか” 27秒で、標準車より10秒速かった。



1968年 ドーフィン・ゴルディーニ

1974年 12 TS

10年以上の生産期間で250万台が販売された人気モデルではあるものの、ルノー12が現代に復活することは当分ないだろう。現在のトレンドはSUVで、4や5と比べても12の外観はスタイリッシュとは言えない。

ルノー12は、ファミリーカーとして十分な広さを持ちながら、大型の16よりも安価なクルマとして設計された。エンジニアとデザイナーに課せられた開発要件は、経済的を重視し、高度な技術は不要、世界中で低コストで生産可能で、なおかつフランス国内での快適性を確保するというものだった。そのため、広々とした車内空間と大きなトランクを備えつつ、エンジンは小型にする必要があった。



1974年 12 TS

1975年 16 TX

1965年に初登場した16は、当時としては革新的なクルマであり、ルノーも誇りにしているのか、博物館の展示用に3台が用意されていた。1965年の欧州カー・オブ・ザ・イヤーの受賞や、1980年まで生産されたことが、その優秀さを物語っている。

前輪駆動、アルミニウム製エンジン、電動冷却ファンなども先進的だったが、最大の特徴はハッチバックボディだ。セダンのスタイルを犠牲にすることなく、インテリアは7通りのレイアウトが可能だった。家族向けのモデルとして、車内空間と実用性が重視され、コラムシフトが採用された。このTXバージョンには、パワーウィンドウやセントラルロックなどの豪華装備も搭載されている。



1975年 16 TX

1978年 アルピーヌA442 B

AUTOCAR英国編集部のお気に入りは、全長4.8mの、見事なロングテール版ルノー・アルピーヌだ。1978年のル・マン24時間レースには、3台のA442と、後継車のA443の計4台のルノー・アルピーヌが出場した。ライバルのポルシェに比べてパワーと排気量で劣っていたものの、A442の1台が優勝を飾った。



1978年 アルピーヌA442 B

1979年 RS10

F1パートナーであるフランスの石油大手エルフの支援を受けて、ルノーは1977年型マシンのRS01向けにターボチャージャー付きエンジンを開発した。3.0L V8や水平対向12気筒が主流だった時代において、ルノーの1.5L V6は驚くべき速さを示したが、信頼性は極めて低かった。しかし、RS10では問題点を改善。ツインターボ仕様となり、さらに高速化し、レースで優勝できるほどの信頼性を実現した。

まだ完璧とは言い難かったが、ターボチャージャーが今後の主流となることを他のメーカーに示したのだ。ただ、先駆的ではあったものの、ルノーは1989年にターボエンジンが禁止されるまで同技術でチャンピオンシップを制覇することはなかった。



1979年 RS10

1980年 エスタフェット

1959年にデビューしたエスタフェット（Estafette）は、ルノー初の前輪駆動の量産車であり、コンパクトで軽量ながら広い荷室スペースを確保するように設計されている点が特徴的だ。運転席がエンジンと前輪の上部に位置するキャブオーバーデザインは、当時としては非常に珍しいもので、さらに狭い場所での乗り降りを容易にするスライド式ドアなど、さまざまな機能を備えていた。その実用性の高さから、治安当局を含むさまざまな職場で重宝された。



1980年 エスタフェット

1985年 マキシ5ターボ

ルノー5の究極版とも言えるマキシ5ターボは、80年代の他の過激なマシンと同様、グループBラリー用に開発されたものだ。標準の5ターボの最高出力は160pだが、マキシでは350psに大幅アップしている。

ミドマウントの1.6Lエンジンからの駆動力は後輪にのみ伝達されるため、アウディ・クワトロのような四輪駆動のライバルと継続的に渡り合うことはできなかった。それでも競争力は目覚ましく、ルノーはこれが史上最速の二輪駆動ラリーカーだと主張している。



1985年 マキシ5ターボ

1992年 トゥインゴ

初代トゥインゴは近年、カルト的な人気を集めている。MPVのようなデザインで広い車内空間を実現し、欧州Aセグメントに新しい風を吹かせたが、特に印象的なのはそのキュートな外観だ。初期のモデルはすべて同じ仕様で、ボディカラーは4色（黄色、緑、青、赤）あり、オプションでキャンバス製サンルーフが用意されていた。



1992年 トゥインゴ

1994年 エスパスF1

マトラ（エスパスの製造元）、ウィリアムズF1チーム、およびそのエンジンサプライヤーであるルノーのコラボレーションにより、3.5L V10エンジンを搭載したエスパスが2台製作された。ベース車のエスパスらしい要素はほとんどなく、カーボンファイバー製のシャシーとボディ、ミドマウントのF1用V10エンジン、パドルシフト付き6速トランスミッション、そして後輪駆動を採用していた。

MPVでありながらシートは4席のみだが、最高出力760ps、車重1100kg、0-100km/h加速2.8秒という性能には文句のつけようがないだろう。



1994年 エスパスF1

2021年 Suite No4

ルノー4の誕生60周年を記念して、デザイナーのマチュー・ルアヌール氏との協力により、建築と自動車を融合したSuite No4が製作された。リアはガラス構造に改造され、屋根に搭載されたソーラーパネルでLEDライトが点灯する。車内は明るい黄色のベルベットで覆われ、コンパクトなベッドルームにラウンジのような雰囲気を演出している。高級ホテルのスイートルームにインスパイアされたデザインだ。



2021年 Suite No4

ダン・ローリングスの5

ルノーは新しい博物館で、単なるクルマの展示にとどまらず、フランスにおける文化施設として確立させることを目指している。その姿勢は同社が収集または委嘱したアート作品にも反映されている。こちらの作品は後者の例だ。

英国人アーティストのダン・ローリングス氏は、金属をレースのように切り抜いた作品で知られている。このプロジェクトではドゥエー工場で滞在制作を行い、ボディワークから手作業でプラズマカットしたパーツを使用して、この2台を制作した。ダン・ローリングス氏の作品はいずれも自然からインスピレーションを得ており、今回はドゥエー周辺の植物、絡み合ったイバラをモチーフにしている。



ダン・ローリングスの5