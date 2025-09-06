『TGC』岩瀬洋志、キリっとしたまなざしに大歓声 圧巻の会場掌握力
俳優の岩瀬洋志が6日、埼玉・さいたまスーパーアリーナで開催された『第41回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2025 AUTUMN／WINTER』に出演した。
【全身カット】デニムジャケットを羽織り…クールに決める岩瀬洋志
大歓声を浴びながらランウェイに姿を現した岩瀬は、シックな衣装にデニムコートを羽織ったスタイリングで登場。落ち着きのある大人の雰囲気を漂わせながらも、キリっとしたまなざしで観客を魅了し、会場を熱気で包み込んだ。
41回目となる『TGC』のテーマは「BEYOND TOGETHER！〜『共に創る』のさらにその先へ〜」。多数のモデル・俳優たちが最新の秋冬ファッションを披露し、メインアーティストにはFRUITS ZIPPER、ME:I、WILD BLUEらが登場。MCは、EXITと鷲見玲奈が務める。
【全身カット】デニムジャケットを羽織り…クールに決める岩瀬洋志
大歓声を浴びながらランウェイに姿を現した岩瀬は、シックな衣装にデニムコートを羽織ったスタイリングで登場。落ち着きのある大人の雰囲気を漂わせながらも、キリっとしたまなざしで観客を魅了し、会場を熱気で包み込んだ。
41回目となる『TGC』のテーマは「BEYOND TOGETHER！〜『共に創る』のさらにその先へ〜」。多数のモデル・俳優たちが最新の秋冬ファッションを披露し、メインアーティストにはFRUITS ZIPPER、ME:I、WILD BLUEらが登場。MCは、EXITと鷲見玲奈が務める。