『第41回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2025 AUTUMN／WINTER』に出演した本田響矢 （C）ORICON NewS inc.

　俳優の本田響矢が6日、埼玉・さいたまスーパーアリーナで開催された『第41回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2025 AUTUMN／WINTER』に出演した。

　大歓声に迎えられた本田は、ロングコートをなびかせながらランウェイを堂々と闊歩した。シックな衣装に身を包み、クールな視線で観客を魅了。圧倒的な存在感と洗練されたオーラで会場を熱気に包み込んだ。

　41回目となる『TGC』のテーマは「BEYOND TOGETHER！〜『共に創る』のさらにその先へ〜」。多数のモデル・俳優たちが最新の秋冬ファッションを披露し、メインアーティストにはFRUITS ZIPPER、ME:I、WILD BLUEらが登場する。MCは、EXITと鷲見玲奈が務める。