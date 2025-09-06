『TGC』本田響矢、クールな視線で“破壊力抜群”ランウェイ 観客は熱狂の“悲鳴”
俳優の本田響矢が6日、埼玉・さいたまスーパーアリーナで開催された『第41回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2025 AUTUMN／WINTER』に出演した。
【全身カット】かっこよすぎる…ロングコートでオーラあふれる本田響矢
大歓声に迎えられた本田は、ロングコートをなびかせながらランウェイを堂々と闊歩した。シックな衣装に身を包み、クールな視線で観客を魅了。圧倒的な存在感と洗練されたオーラで会場を熱気に包み込んだ。
41回目となる『TGC』のテーマは「BEYOND TOGETHER！〜『共に創る』のさらにその先へ〜」。多数のモデル・俳優たちが最新の秋冬ファッションを披露し、メインアーティストにはFRUITS ZIPPER、ME:I、WILD BLUEらが登場する。MCは、EXITと鷲見玲奈が務める。
