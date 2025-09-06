俳優の吉高由里子さんが自身のXに、自炊に際してわき上がる思いをぶちまけ、フォロワーから多数の提案を集めています。

【写真を見る】【 吉高由里子 】自炊の思いをぶちまけ “買いすぎやめたい” “えのき肉巻き噛みきれない” フォロワーから肉巻き提案多数集まる

吉高さんはまず「食材をきちんと使い切るって気持ちいい」一方で「スーパーに行くと買いすぎちゃうの本当やめたい」と振り返りました。それも「起きた瞬間から何作ればいいかと強迫観念が襲いかかる」というほど、自炊や料理について考えてしまうようです。





そこにフォロワーからは「分かりみ深いです」「アレ使い切らないとって」「考えてると足してしまう食材たち」「下ごしらえして冷凍するという手も」「自分は1週間の献立考えてきっちり買う」「悪くなる前に食べ切れれば無問題」など各々の考えが次々に投げ込まれました。

続いて吉高さんは「えのき肉巻きってレシピでよく見るけど作ったことなくて初トライ」と、食卓に完成した “えのき肉巻き” とエビの卵炒めの写真を投稿しました。





しかし吉高さんは「コレってみんな一口で食べてる？」「噛みきれなくない？」「熱すぎて一回口から出ちゃった」「そのままの形だったよ？」と、ままならない食卓への思いをぶちまけました。

フォロワーからは「この3分の1以下の量を巻いて、ひと口」「二口で食べてます」「えのきの束を麺棒などで叩いてみるのはどうでしょう」「焼いた後に半分に切って盛る」「えのき半分に切って巻いたり」「肉巻きは、にんじんやインゲンも美味しい」「山芋を細切りにして巻く」「ナイフとフォークで食べる」など数多くの提案が集まり、総じて吉高さんへの親しみが溢れるタイムラインとなっています。

【担当：芸能情報ステーション】