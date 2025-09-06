グタールから数量限定発売♡アンバースパイシーな新作フレグランス

2025年9月3日(水)、パリ発のフレグランスメゾン《グタール》から、待望の新作「アンサン フランボワイヤン オードパルファム」が数量限定で登場します。インセンスやブラックペッパーが織りなすアンバー スパイシーな香りは、時に神秘的で、時に心を奪うように深みを増す逸品。空間を包み込むような余韻は、フレグランスとしてもルームフレグランスとしても楽しめ、特別なひとときを演出してくれます。

グタール「数量限定」フレグランスの香り

「アンサン フランボワイヤン オードパルファム」は、インセンスとブラックペッパーが織りなすスパイシーな幕開けから始まります。

さらにフランキンセンスやナツメグ、カルダモンが加わることで奥行きを生み出し、ラストにはモミバルサムやオールドチャーチインセンスが残り、ミステリアスでウッディな余韻を楽しめます。

古代の儀式を思わせるような神秘性と、現代的な洗練を融合させた香りが特徴です。

日常に寄り添う使い方もおすすめ♪

フレグランスとして纏うのはもちろん、空間にスプレーしてルームフレグランスとしても使用可能です。

シーツやカーテンに吹きかけると、お部屋全体が上品で心安らぐ雰囲気に♡

ただし直接使用する際は、シミにならないよう目立たない部分での確認がおすすめ。特別な日だけでなく、日常のリラックスタイムにもそっと寄り添う香りです。

アンサン フランボワイヤン オードパルファム



価格：36,630円（税込）

容量：100mL

発売日：2025年9月3日(水) ※数量限定

主な香料：インセンス／フランキンセンス／ナツメグ／カルダモン／モミバルサム／オールドチャーチインセンス

購入キャンペーン



「アンサン フランボワイヤン オードパルファム 100mL」をご購入の方には、グタール オリジナルポーチをプレゼント。数量限定、なくなり次第終了です。

香りで心を解き放つひとときを

グタールが贈る数量限定フレグランス「アンサン フランボワイヤン オードパルファム」は、スパイシーでウッディな奥行きがありながらも、どこか神秘的で心を研ぎ澄ますような香りです。

纏うだけで日常を特別に変えてくれる一滴は、自分へのご褒美や大切な方へのギフトにもぴったり。

数に限りのあるアイテムだからこそ、出会えるタイミングを大切に、ぜひチェックしてみてください♪