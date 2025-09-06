²ñ¾ì¥¢¥¯¥»¥¹¤¬Ä¶²á¹ó¡Ä¥Ð¥ó¥É¡Ø¥¹ー¥ÑーÅÐ»³Éô¡Ù¤Î5DAYS¥é¥¤¥Ö¤ËÌ©Ãå 30kg¤Î²ÙÊªÇØÉé¤¤É¸¹â2900m¤Ø
¡¡°¦ÃÎ¤òµòÅÀ¤Ë³èÆ°¤¹¤ë¥Ð¥ó¥É¡Ö¥¹ー¥ÑーÅÐ»³Éô¡×¤Ï¡¢¤½¤ÎÌ¾¤ÎÄÌ¤ê²»³Ú¤ò¤·¤Ê¤¬¤é»³ÅÐ¤ê¤â¤¹¤ë¥Ð¥ó¥É¤Ç¤¹¡£É¸¹â2900¥áー¥È¥ë¤Î»³¾®²°¤Ç¹Ô¤Ã¤¿¥é¥¤¥Ö¤ËÌ©Ãå¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£³Ú´ï¤Ê¤É30¥¥í¤Î²ÙÊª¤òÇØÉé¤¤²á¹ó¤ÊÅÐ»³¤Ø
¡¡Ä¹Ìî¸©ÇòÇÏÂ¼¤Î±îÁÒ¤ÎÅÐ»³¸ý¤ËÂç¤¤Ê²ÙÊª¤ò»ý¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤ÆÍè¤¿¤Î¤Ï¡¢°¦ÃÎ¤òµòÅÀ¤Ë³èÆ°¤¹¤ë¥Ð¥ó¥É¡Ö¥¹ー¥ÑーÅÐ»³Éô¡×¤Ç¤¹¡£
¤½¤ó¤Ê¥¹ー¥ÑーÅÐ»³Éô¤¬º£²óÄ©¤à¤Î¤Ï¡¢É¸¹â2932¥áー¥È¥ë¤ÎËÌ¥¢¥ë¥×¥¹¤ÎÌ¾Êö¡¦ÇòÇÏ³Ù¡£¤½¤Î»³ÄºÄ¾²¼¤Ë¤¢¤ë»³¾®²°¡ÖÇòÇÏ»³Áñ¡×¤Ç¤Î¥é¥¤¥Ö¤Ç¤¹¡£
¾®ÅÄ¤µ¤ó¡§
¡Ö»³¤ËÅÐ¤Ã¤Æ²»³Ú¤òÄ°¤¯ÂÎ¸³¤¬ËÜÅö¤ËÆÃÊÌ¤À¤È»×¤¦¤·¡¢¤ªµÒ¤µ¤ó¤«¤é¤â¤½¤ì¤ò´¶¤¸¤ë¡×
¥®¥¿ー¤ä¥ー¥Üー¥É¤Ê¤É¤½¤ì¤¾¤ì¤Î³Ú´ï¤òÇØÉé¤Ã¤Æ»³ÅÐ¤ê¡£2024Ç¯¤â³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤ëÇòÇÏ»³Áñ¥é¥¤¥Ö¤Ç¤¹¤¬¡¢º£Ç¯¤Ï5Æü´ÖÏ¢Â³¤Ç³«ºÅ¡£¤½¤ÎÊ¬¡¢½Å¤¤²ÙÊª¤ò±¿¤Ö¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¾®ÅÄ¤µ¤ó¡§
¡Ö¡Ê²ÙÊª¤Ï¡Ë30¥¥í¤Ç¤¹¤Í¡£¤½¤ì¤Ç¤³¤ì¤À¤±¤Î»þ´Ö¤òÊâ¤±¤ë¤«¤É¤¦¤«¡×
¢£¾®±«¤ÈµÞÅÐ¡ÄÂÎÎÏ¤òÃ¥¤¦²á¹ó¤ÊÆ»¤Î¤ê¤òÃç´Ö¤È¿Ê¤à
¡¡¸áÁ°7»þ¡¢ÅÐ»³³«»Ï¡£
¾®ÅÄ¤µ¤ó¡§
¡ÖÁ°²ó¤³¤³¤éÊÕ¤Ï¤¤Ä¤¤°õ¾Ý¤Ê¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢½Å¤µ¤¬¤¢¤ë¤ÈÁ´¤¯ÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¤Í¡×
ÇòÇÏ³ÙÄº¾å¤Þ¤Ç¤ÏÉ¸½à¤ÇÌó6»þ´Ö¤ÎÆ»¤Î¤ê¡£ºÇÂç¤Ç30¥¥í¤Î²ÙÊª¤òÇØÉé¤¦¥á¥ó¥Ðー¤Ï8»þ´ÖÄøÅÙ¤òÌÜ»Ø¤·¤ÆÅÐ¤ê¤Þ¤¹¡£
ÅÐ¤ê»Ï¤á¤Æ¤«¤éÌó2»þ´Ö¡£¸«¤¨¤Æ¤¤¿¤Î¤ÏÆüËÜ»°ÂçÀã·Ì¤È¤·¤ÆÍÌ¾¤Ê¡ÖÇòÇÏÂçÀã·Ì¡×¡£²Æ¤Ç¤âÍÏ¤±¤Ê¤¤Àã¤ÎÅÐ»³Æ»¤ò³ê¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¥¢¥¤¥¼¥ó¤òÁõÃå¤·¤ÆÅÐ¤ê¤Þ¤¹¡£
ÆÍÁ³¾®±«¤¬¹ß¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£±«¤¬Àã¤Ë¤¢¤¿¤ê¿å¾øµ¤¤Ë¡£ÅÐ¤ê»Ï¤á¤Æ6»þ´Ö¡¢Àã·Ì¤òÈ´¤±¤ë¤È·¹¼Ð¤¬¤¤Ä¤¤´ä¾ì¤¬Â³¤¤Þ¤¹¡£
¾®ÅÄ¤µ¤ó¡§
¡Ö¥³ー¥¹¥¿¥¤¥à¤Ç¸«¤ë´¶³Ð¤ÈÂÎ´¶¤¬Á´Á³°ã¤Ã¤Æ¤¹¤´¤¯µÞÅÐ¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÁÛÁü°Ê¾å¤Ë¡ÊÂÎÎÏ¤¬¡Ë¤·¤Ü¤ê¤È¤é¤ì¤Þ¤¹¡×
ÅÐ¤ê»Ï¤á¤Æ9»þ´Ö¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î²ÙÊª¤¬ÁÛÄê¤è¤ê½Å¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤ÅþÃå¤ËÃÙ¤ì¤¬¡£°ÂÁ´¤ò³ÎÊÝ¤·¤Ä¤Ä¥Úー¥¹¤ò¾å¤²¤Æ¤Ò¤¿¤¹¤éÅÐ¤êÂ³¤±¤ë¤È¡¢ÅþÃå¤ò´¿·Þ¤¹¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤ÊÍ¼¾Æ¤±¤¬ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¾®ÅÄ¤µ¤ó¡§
¡ÖÂçÊÑ¤Ç¤·¤¿¤±¤ÉÌµ»ö¤ËÃå¤±¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£Å·µ¤¤âÎÉ¤¯¤Æ·Ê¿§¤âÎÉ¤¤¡×
¢£5Æü´ÖÏ¢Â³¸ø±é¤ËÄ©Àï¡Ä½¸¤Þ¤Ã¤¿´ÑµÒ¤Ï100¿ÍÄ¶
¡¡ÍâÄ«¡¢Ì¸¤ËÊñ¤Þ¤ì¤ëÃæ¡¢ÇòÇÏ³Ù¤ÎÄº¾å¤Ø¡£¤¢¤¤¤Ë¤¯¤ÎÅ·µ¤¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢ÀäÌÇ´í×ü¼ï¡¦ÍëÄ»¤Î¿Æ»Ò¤ËÁø¶ø¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÇòÇÏ»³Áñ¤ËÌá¤ë¤È²ñ¾ì¤È¤Ê¤ë¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Ç¥é¥¤¥Ö¤Î½àÈ÷¤Ç¤¹¡£ËÜ³ÊÅª¤Ê¥é¥¤¥Ö¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¤¿¤á¡¢º£²ó¤Ï¥¹¥Ôー¥«ー¤Ê¤É½Å¤¤µ¡ºà¤ÏÇòÇÏ»³Áñ¤Î¶¨ÎÏ¤Î¸µ¤Ë¥Ø¥ê¥³¥×¥¿ー¤Ç±¿ÈÂ¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
»³¹¥¤¤ÇÍ£°ìÅÐ»³·Ð¸³¤¬¤¢¤Ã¤¿¾®ÅÄ¤µ¤ó¤¬¼çÂÎ¤È¤Ê¤ê¡¢2024Ç¯¤ËÂ³¤¤¤Æ³«ºÅ¤·¤¿ÇòÇÏ»³Áñ¤Ç¤Î¥é¥¤¥Ö¡£
¾®ÅÄ¤µ¤ó¡§
¡ÖµîÇ¯¤è¤ê¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤·¤Æ5Æü´ÖÏ¢Â³¡£ËÍ¤é¤â1½µ´ÖÂÚºß¤¹¤ë¾å¤Ç¤ÎÁõÈ÷¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢¤½¤ÎÊ¬ÅÐ»³¤âÂçÊÑ¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¤±¤É¡¢»ä¤¿¤Á¤Î²»³Ú¤òÆÏ¤±¤é¤ì¤¿¤é¡×
¤½¤·¤Æ¡¢Ê¿Æü¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º100¿Í°Ê¾å¤Î´ÑµÒ¤¬½¸¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¾®ÅÄ¤µ¤ó¡§
¡Ö2Ç¯Á°¤Ë¥×¥é¥¤¥Ùー¥È¤ÇÅÐ¤ê¤ËÍè¤Æ¡¢ÃÖ¤¤¤Æ¤¢¤ë¥Ô¥¢¥Î¤Ç±éÁÕ¤·¤¿¤Î¤¬¤³¤ÎÇòÇÏ»³Áñ¥é¥¤¥Ö¤ò¤ä¤ë¤¤Ã¤«¤±¤À¤Ã¤¿¡×
´ÑµÒ¡§
¡Ö¥³¥ó¥µー¥È¤¬¤¢¤ë¤Î¤âÃÎ¤é¤Ê¤¤¤ÇÍè¤¿¡£¤â¤¦75ºÐ¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢º£²ó¤¬ºÇ¸å¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¡¢ºÇ¹â¤ÎÇòÇÏÅÐ»³¤Ç¤·¤¿¡×
ÊÌ¤Î´ÑµÒ¡Ê¥¹ー¥ÑーÅÐ»³Éô¤Î¥Õ¥¡¥ó¡Ë¡§
¡ÖÀ¸¤ÇÊ¹¤¯¥¹ー¥ÑーÅÐ»³Éô¤Ï¤¹¤´¤¯Ì¥ÎÏÅª¤Ç¡¢»³ÅÐ¤Ã¤Æ¤¤¿¸å¤ËÊ¹¤±¤Æ¤¹¤´¤¯´ò¤·¤«¤Ã¤¿¡×
¾®ÅÄ¤µ¤ó¡§
¡Ö²»³Ú¤òº£¤Þ¤Ç°Õ¼±¤·¤Æ¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¿Í¤¬¡¢ÅÐ»³¤È¤¤¤¦¶¦ÄÌ¤Î¤â¤Î¤¬¤¤Ã¤«¤±¤Ç½é¤á¤Æ¥é¥¤¥Ö¤ò¸«¤ë¤Î¤¬¤¹¤´¤¯´ò¤·¤¤¡£»³¤â²»³Ú¤â¤¹¤´¤¯¹¥¤¤À¤·¡¢¤½¤ì¤¬¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤À¤«¤é¡×
»³¤È²»³Ú¤ÎÌ¥ÎÏ¤È²ÄÇ½À¤ò¹¤²¤ë¤¿¤á¡¢¥¹ー¥ÑーÅÐ»³Éô¤ÎÄ©Àï¤Ï¤Ä¤Å¤¤Þ¤¹¡£
