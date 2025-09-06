¥¨¥É¥â¥ó¥ÉËÜÅÄ¤â¡Ö¤¤¤¤Åò¤À¤Ê¢ö¡×¡¡Á¬Åò¤ò¥¹¥È¥ê¡¼¥È¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¤¬¥¸¥ã¥Ã¥¯¡ª
9·î30Æü¤Þ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëµíÆýÀÐ¸´¤ÈBEAMS¼çºÅ¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖÁ¬Åò¤Î¥¹¥¹¥á¡×¡£2019Ç¯¤«¤éÂ³¤¯¥¤¥Ù¥ó¥È¤À¤¬¡¢º£Ç¯¤Ï¥«¥×¥³¥ó¤¬¶¨ÎÏ¤·¡¢¥¹¥È¥ê¡¼¥È¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¤ÈÁ¬Åò¤Î¥³¥é¥Ü¤¬¼Â¸½¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤ªÉ÷Ï¤¾å¤ê¤ÏÆÃÃí¤Î¥¹¥È¥ê¡¼¥È¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¥·¥ê¡¼¥º¤ÇÍ·¤Ù¤ë¡ª
´ü´ÖÃæ¤ÏÂçºåÉÜÆâÌó160¸®¤Ç¥¹¥È¶¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¤ì¤ó¤¬·Ç½Ð¤µ¤ì¡¢12¸®¤ÎÍá¾ì¤ò²ó¤ê¥¹¥¿¥ó¥×¤ò½¸¤á¤ë¤ÈÈóÇäÉÊ¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¿¥ª¥ë¤¬ÀèÃå4500Ì¾¤Ë¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤µ¤ì¤ë¥¹¥¿¥ó¥×¥é¥ê¡¼¤â³«ºÅÃæ¤À¡£
Ãæ¤Ç¤â¥æ¡¼¥È¥Ô¥¢Çò¶Ì²¹Àô¡ÊÂçºå»Ô¾ëÅì¶è¡Ë¤Ï¥¹¥È¶¤¬´Ý¤´¤È¥¸¥ã¥Ã¥¯¡£Íá¾ì¤ÎÊÉ²è¤ÎÂ¾¡¢ÆÃÃí¤Î¥²¡¼¥àµ¡¤Ç¥¹¥È¥ê¡¼¥È¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¥·¥ê¡¼¥º¤¬³Ú¤·¤á¤ë¡£
µ¼Ô¤¬¼èºà¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢Á¬Åò¤¬¥ª¡¼¥×¥ó¤¹¤ëÁ°¤ÎÄ«5»þÈ¾¡£¥É¥Ã¥È¤ÇÉÁ¤«¤ì¤¿¡ÖÃË¡×¡Ö½÷¡×¤Î¤Î¤ì¤ó¤ò¤¯¤°¤êÍá¾ì¤ËÆþ¤ë¤È¡¢ÊÉ¤ËµðÂç¤Ê¥¹¥È¥ê¡¼¥È¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¤ÎÊÉ²è¤¬¡ª ¥¨¥É¥â¥ó¥ÉËÜÅÄ¤¬Æ¬¤Ë¥¿¥ª¥ë¤ò¾è¤»¡¢¼ê¤Î¾å¤ËÀöÌÌ´ï¤òÀÑ¤ß¾å¤²¤¿¥ê¥å¥¦¤¬¡Ö°ì½ï¤ËÉ÷Ï¤¤ËÆþ¤í¤¦¤è¡ª¡×¤È¸À¤ï¤ó¤Ð¤«¤ê¤Ë¤³¤Á¤é¤ËÈù¾Ð¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¥²¡¼¥à¤ÎÀ¤³¦¤Ç¤ªÉ÷Ï¤¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤ÊÉÔ»×µÄ¤Êµ¤»ý¤ÁÎÉ¤µ¤òÂÎ¸³¤Ç¤¤¿¡£Çò¶Ì²¹Àô»°ÂåÌÜ¤ÎËÌ½ÐË§·É¤µ¤ó¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
¡½¡½¿ô¤¢¤ëÁ¬Åò¤ÎÃæ¤«¤é¥æ¡¼¥È¥Ô¥¢Çò¶Ì¤¬Áª¤Ð¤ì¤¿ÍýÍ³¤Ï¡©
ËÌ½Ð¡§µíÆýÀÐ¸´¤ÎËÜ¼Ò¤¬¶á¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢ÊÉ²è¤ä¥²¡¼¥à¤ÎÀßÃÖ¤Ê¤ÉÂçµ¬ÌÏ¤Ê¥³¥é¥Ü¤¬¼Â¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¼Â¤Ï¥¤¥Ù¥ó¥È»²²Ã¤ÎÂÇ¿Ç¤¬¤¢¤Ã¤¿¸å¤Ë¡¢¥«¥×¥³¥ó¤¬¶¨ÎÏ¤µ¤ì¥¹¥È¶¤Ë¥¸¥ã¥Ã¥¯¤µ¤ì¤ë¤ÈÃÎ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¾ïÏ¢¤µ¤ó°Ê³°¤Î¤ªµÒ¤µ¤ó¤ÏÁý¤¨¤Þ¤·¤¿¤«¡©
ËÌ½Ð¡§ÉáÃÊÁ¬Åò¤Ë¹Ô¤«¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¡¢¥²¡¼¥à¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤Ë¤¿¤¯¤µ¤óÍè¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Åìµþ¤«¤é¤Î¤ªµÒÍÍ¤¬¥¤¥Ù¥ó¥È³«»Ï¤¹¤°¡¢¸áÁ°Ãæ¤Ë¥¹¥¿¥ó¥×¥é¥ê¡¼¤òÃ£À®¤µ¤ì¥¿¥ª¥ë¤ò¼õ¤±¼è¤ê¤ËÍè¤é¤ì¤¿¤Î¤Ï¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¡£
ËÌ½Ð¡§Âçºå»ÔÆâ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯ÉÜÆâ¤Ê¤Î¤Ç¡¢12¤«½ê²ó¤ë¤Î¤ÏÂçÊÑ¤À¤Ã¤¿¤Ï¤º¡£¥í¥Ó¡¼¤Ë¤¢¤ë¥²¡¼¥à¤ÏÌµÎÁ¤ÇÎòÂå¤Î¥¹¥È¥ê¡¼¥È¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¤¬Í·¤Ù¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¡Ö²û¤«¤·¤¤¤Ê¤¡¡ª¡×¤ÈÅò¾å¤ê¤Ë¤º¤Ã¤ÈÍ·¤ó¤Ç¤¤¤ë¤ªµÒ¤µ¤ó¤â¤¤¤Þ¤¹¡£
Á¬Åò¤â¥²¡¼¥à¤â¡¢À¤³¦¤ËÈ¯¿®¤Ç¤¤ëÆüËÜ¤ÎÊ¸²½¡£Ç¯ÇÛ¤Î¤ªµÒÍÍ¡¢Á¬Åò¤Ë¤Ê¤¸¤ß¤Î¤Ê¤¤¼ã¼Ô¡¢¥¹¥È¶À¤Âå¤Î³§ÍÍ¤Ë¤â¡¢¤³¤ì¤ò¤¤Ã¤«¤±¤ËÁ¬ÅòÊ¸²½¤ò´®Ç½¤·¤Æ¤â¤é¤¤¡¢Á¬Åò¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡ª
SNS¤Ç¤Ï¡Ö¶ù¡¹¤Þ¤Ç¥¹¥È¥ê¡¼¥È¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¤ÎÀ¤³¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¶Ã¤¤¤¿¡£¡×¡ÖÁ¬Åò¤ÈÀïÆ®¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤«¡©¡×¡Ö¥¶¥ó¥®¤â¤¯¤Ä¤í¤¤¤Ç¤ë¤Ê¤¡¡×¡ÖÉ÷Ï¤¤ÇÆ®¤¦¤Ê¡×¤Ê¤É¤ÎÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£¤³¤ì¤òµ¡¤ËÂçºåÉÜÆâ¤ÎÁ¬Åò¤ò½ä¤ê¡¢²Æ¤ÎÈè¤ì¤òÌþ¤¹¤Î¤âÎÉ¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£
¡Ê¤Þ¤¤¤É¤Ê¥Ë¥å¡¼¥¹ÆÃÌó¡¦ÊÆÅÄ ¤æ¤¤Û¡Ë