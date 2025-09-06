¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡Ö¥Æ¥é¥Æ¥é¡×¤Î»ç¿§Ã´Åö¡¦ÃÓËÜ¤·¤ª¤ê¤¬¸ì¤ë¥°¥é¥Ó¥¢¤Ø¤ÎÁÛ¤¤¡ÖºÇ¶á¡¢¤¤¤¤¶ñ¹ç¤ËÎÏ¤¬È´¤±¤Æ¤¤¿¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡Ø½µ´©¥×¥ì¥¤¥Ü¡¼¥¤¡Ù¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë½÷À¤¿¤Á¤Ë¡Ö½é¥°¥é¥Ó¥¢¡×¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤äÅö»þ¤ÎÁÛ¤¤¤òÊ¹¤¯Ï¢ºÜ¡¢¡Ø½é¥°¥é¥Ó¥¢Êª¸ì¡ÁMy First Gravure Story¡Á¡Ù¡£Á°²ó¤ËÂ³¤¤¤Æ¤Ï¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡Ö¥Æ¥é¥Æ¥é¡×¤Î»ç¿§Ã´Åö¡¦ÃÓËÜ¤·¤ª¤ê¡Ê¤¤¤±¤â¤È¡¦¤·¤ª¤ê¡Ë¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¸åÊÔ¡£
ÃÓËÜ¤µ¤ó¤Ï¡Ø½µ´©¥ä¥ó¥°¥¸¥ã¥ó¥×¡Ù2020Ç¯19¹æ¤Ç½é¤Î¿åÃå»Ñ¤òÈäÏª¤·¡¢ÍâÇ¯¡¢¡Ø½µ´©¥×¥ì¥¤¥Ü¡¼¥¤¡Ù2020Ç¯36¹æ¤Ç¥½¥í¥°¥é¥Ó¥¢¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¡Ö¥ß¥Ë¥Þ¥à¥°¥é¥Þ¥é¥¹¤Î¿·À±¡×¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤ò½¸¤á¡¢°Ê¹ß¡¢Â¿¿ô¤ÎÌ¡²è»ï¤ä½µ´©»ï¤Î»ïÌÌ¤ò²Ú¤ä¤«¤ËÆø¤ï¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
2021Ç¯¤«¤é¤Ï"ÂÀÍÛ"¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¤·¤¿¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¦¥Æ¥é¥¹¡ß¥Æ¥é¥¹¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤Ê¤ê¡¢¥°¥é¥Ó¥¢¤È¥¢¥¤¥É¥ë³èÆ°¤òÃæ¿´¤Ë³èÌöÃæ¡£º£²ó¤Ï¤½¤ó¤ÊÈà½÷¤Ë½µ´©¥×¥ì¥¤¥Ü¡¼¥¤¤Î¥°¥é¥Ó¥¢¤ä¡¢¥°¥é¥Ó¥¢¤Ø¤ÎÁÛ¤¤¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£
¡Ø½µ´©¥×¥ì¥¤¥Ü¡¼¥¤¡Ù2025Ç¯3¡¦4¹çÊ»¹æ¡Ê»£±Æ¡¿¥«¥Î¥¦¥ê¥ç¥¦¥Þ¡Ë¤è¤ê
¡¼¡¼Á°²ó¡¢½µ¥×¥ì¤Ç¤Î½é¥°¥é¥Ó¥¢¤Î¤ªÏÃ¤ò»Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢¤½¤ÎÂ³¤¤ò¡£½é¥°¥é¥Ó¥¢¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤À¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢ËþÂ¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡©
ÃÓËÜ¡¡¤Ï¤¤¡£»£±Æ¼«ÂÎ¤Ï³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£½é¤á¤Æ¤À¤Ã¤¿¤«¤é¤¹¤Ù¤Æ¤¬¿·Á¯¤À¤·¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤µ¤ó¤È¤Î¤ª¤·¤ã¤Ù¤ê¤âÌÌÇò¤¤¤·¡£¤Ç¤â»ïÌÌ¤ò¸«¤¿¤é¡¢Â¾¤Î¿Í¤ËÈæ¤Ù¤Æ¼«Ê¬¤¬¸«Îô¤ê¤·¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡£
¡¼¡¼°ìºý¤ÎÃæ¤Ë¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¿Í¤¬ºÜ¤Ã¤Æ¤ë¤«¤é¡¢Â¾¤ËÌÜ¤¬¤¤¤Ã¤¿¡©
ÃÓËÜ¡¡¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¡Ö¤ß¤ó¤Ê¡¢¤¹¤´¤¯²Ä°¦¤¤¤Ê¡×¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Á¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤Ê»¨»ï¤Ë½Ð¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«ËþÂ¤¤¤¯¤³¤È¤Ï¤Ê¤¯¤Ã¤Æ¡£»ïÌÌ¤ò¸«¤ëÅÙ¤Ë¡¢¸«¤¿ÌÜ¤äÉ½¸½¤Ê¤É¡¢¤â¤Ã¤ÈÅØÎÏ¤·¤Ê¤¤ã¤Ã¤Æ¡¢È¿¾Ê¤Ð¤«¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
¡¼¡¼¥°¥é¥Ó¥¢»£±Æ¤Ë´·¤ì¤Æ¤¤¿¤Î¤Ï¤¤¤Äº¢¤Ç¤¹¤«¡©
ÃÓËÜ¡¡2Ç¯¤Û¤É·Ð¤Ã¤¿º¢¤«¤Ê¤¡¡£²¿¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢²ó¿ô¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¤¯¤¦¤Á¤Ë¡¢¤³¤¦¤¹¤ì¤Ð¥¥ì¥¤¤Ë±Ç¤ë¤ó¤À¤È¤«¡¢¤³¤¦¤¤¤¦¥Ý¡¼¥¸¥ó¥°¤Ï¥¤¥Þ¥¤¥Á¤À¤Ê¤È¤«¡¢ÃÊ¡¹¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤Æ¡£¼¡²ó¤Ï¤³¤ó¤Ê´¶¤¸¤Ç»£¤í¤¦¡¢¤³¤ó¤ÊÉ½¾ð¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤è¤¦¤È¤«¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤¿µ¤»ý¤Á¤¬Áý¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤¢¤ÈÄê´üÅª¤Ë¥¸¥à¤ËÄÌ¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢¿©»ö¤Ëµ¤¤ò¤Ä¤«¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤¦¤Á¡¢ÂÎ·¿¤Ë¤âÊÑ²½¤¬½Ð¤Æ¤¤¿¤ê¤È¤«¡£»£±Æ¤ÎÅÙ¤Ë¼«Ê¬¤¬¹¹¿·¤µ¤ì¤ë¤Î¤¬¡¢³Ú¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¡¼¡¼¤Ê¤ë¤Û¤É¡£½µ¥×¥ì¤Ï½é¥°¥é¥Ó¥¢¤«¤é¸½ºß¤Þ¤Ç¤Î5Ç¯´Ö¡¢½¸¹ç¥°¥é¥Ó¥¢´Þ¤á¡¢Äê´üÅª¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¸«Èæ¤Ù¤ë¤È³Î¤«¤Ë°ã¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£ÆÃ¤Ë¹¥¤¤Ê¥°¥é¥Ó¥¢¤Ï¡©
ÃÓËÜ¡¡¡Ö¤Õ¤ï¤ê¤Õ¤ï¤ê¡×¡Ê½µ´©¥×¥ì¥¤¥Ü¡¼¥¤2025Ç¯3¡¦4¹æ¡¿1·î6ÆüÈ¯Çä¡Ë¤Ç¤¹¤Í¡£Èâ¤Î¥«¥Ã¥È¤ÏÈ±¤ÎÌÓ¤¬Ãã¿§¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡¡¤½¤ì¤¬µ¤¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¼¡¼È±¤ÎÌÓ¤¬Ãã¿§¤Ê¤Î¤¬¡©¡¡¤È¤¤¤¦¤È¡©
ÃÓËÜ¡¡»ä¡¢¥°¥é¥Ó¥¢»£±Æ¤Ï¹õÈ±¤Ç¤Ã¤Æ·è¤á¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ê¤Î¤ÇËè²ó¡¢È±¤ò¹õ¤ËÀ÷¤á¤Æ¤«¤é»£±Æ¤ËÎ×¤à¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Ä¾Á°¤Ë¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤¿¤é¡¢¿§Íî¤Á¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£À÷¤áÄ¾¤½¤¦¤«¤È»×¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤½¤ì¤Ç»£¤Ã¤¿¤é¤É¤ó¤Ê´¶¤¸¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¤È¤Ò¤é¤á¤¤¤Æ¡£·ë¶É¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ»£±Æ¤ËÎ×¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¡¼¡¼¤Ç¡¢Ãã¿§¤ÎÈ±¤Ç»£±Æ¤·¤¿´¶ÁÛ¤Ï¡©
ÃÓËÜ¡¡¤Ø¡¼¡¢¤³¤ó¤Ê´¶¤¸¤Ê¤ó¤À¤Ã¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡£Ê·°Ïµ¤¤¬¤Þ¤Ã¤¿¤¯°ã¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤¹¤´¤¯¿·Á¯¤Ç¤·¤¿¡£¤Ê¤ó¤À¤«¾¯¤·Âç¿Í¤Ã¤Ý¤¯¤â¸«¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¡¼¡¼¤Ê¤¼¡Ö»£±Æ¡á¹õÈ±¡×¤È¡©
ÃÓËÜ¡¡À¶Á¿¤Ê¥°¥é¥Ó¥¢¤¬¹¥¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤ì¤Ë»ä¼«¿È¤â¤½¤¦¤¤¤¦¥°¥é¥Ó¥¢¤Î¤Û¤¦¤¬¹ç¤¦¤È»×¤¦¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤âµá¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤Ê¤Ã¤Æ¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÈ±¤ÎÌÓ¤òÌÀ¤ë¤¯À÷¤á¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤·¡¢¥Í¥¤¥ë¤â¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¤â¤Á¤í¤óÌÀ¤ë¤¤È±¤Ë¶½Ì£¤Ï¤¢¤ë¤·¡¢¥Í¥¤¥ë¤â¹¥¤¤À¤·¡¢¤¢¤È¥Ô¥¢¥¹¤Ë¤âÆ´¤ì¤Þ¤¹¤±¤É¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡¼¡¼¤½¤ì¤¬ÃÓËÜ¤µ¤ó¤Î¥Ô¥å¥¢¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¤â¤·¤«¤·¤¿¤é¤Þ¤¿Ãã¿§¤¤È±¤Ç»£¤ê²¼¤í¤¹¤³¤È¤â¡©
ÃÓËÜ¡¡¤É¤¦¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¤¤¤Þ¤Î¤È¤³¤í¤Ï¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤¢¤È¤³¤Î»þ¤Î¥°¥é¥Ó¥¢¤Ï°áÁõ¤¬¤É¤ì¤â¤ª¤·¤ã¤ì¤Ç¡£¤½¤ì¤âµ¤¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥·¥Ã¥¯¤Ê¥Ü¥Ç¥£¥¹¡¼¥Ä¤òÃå¤¿¤ê¡¢¥«¥é¥Õ¥ë¤Ê¥½¥Ã¥¯¥¹¤òÃ¦¤®Ãå¤·¤¿¤ê¡£¸½¾ì¤Ç°áÁõ¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¡¢¤¹¤´¤¯¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤¬¤¢¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ø½µ´©¥×¥ì¥¤¥Ü¡¼¥¤¡Ù2025Ç¯3¡¦4¹çÊ»¹æ¡Ê»£±Æ¡¿¥«¥Î¥¦¥ê¥ç¥¦¥Þ¡Ë¤è¤ê
¡¼¡¼ºÇ¿·¤Î½µ¥×¥ì¤Î¥°¥é¥Ó¥¢¡Ê2025Ç¯33¡¦34¹çÊ»¹æ¡¿8·î4ÆüÈ¯Çä¡Ë¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¡©
ÃÓËÜ¡¡¤³¤ì¤Ï»°±º³¤´ß¤Ç»£±Æ¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÆüÃæ¤Ï·ë¹½¡¢½ë¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Í¼Êý¤Ë³¤¤ËÆþ¤Ã¤¿¤é¡¢ÁÛÁü¤·¤Æ¤¤¤¿°Ê¾å¤ËÎä¤¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¤Ò¤ã¡Á¤Ã¡ª¡×¤Ã¤Æ¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Á¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡¼¡¼¸«¤Æ»×¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¤³¤Î¥°¥é¥Ó¥¢¡¢¿ïÊ¬¤ÈÍî¤ÁÃå¤¤¤¿Ê·°Ïµ¤¤Ç¤¹¤Í¡£
ÃÓËÜ¡¡¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤·¤Ã¤È¤ê¤·¤Æ¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÂç¿Í¤Ã¤Ý¤¤¥¤¥á¡¼¥¸¤È¤¤¤¦¤«¡£¥í¥±¾ì½ê¤È¤·¤Æ»È¤Ã¤¿¸ÅÌ±²È¤Î¡¢»þ´Ö¤¬»ß¤Þ¤Ã¤¿¤è¤¦¤ÊÊ·°Ïµ¤¤â¤Þ¤¿¤¤¤¤¤·¡£¤³¤Î¥°¥é¥Ó¥¢¤âµ¤¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°ÊÁ°¤Ï¡¢ÌÀ¤ë¤¯¸µµ¤¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤³¤³¿ôÇ¯¤Ï¤³¤¦¤·¤¿Âç¿Í¤Ã¤Ý¤¤¥°¥é¥Ó¥¢¤ò»£¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤ÏÁý¤¨¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¾Ð´é¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢²¿¤«¤ò¸À¤¤¤¿¤½¤¦¤Ê¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÊªÍ«¤²¤ÊÉ½¾ð¤òµá¤á¤é¤ì¤¿¤ê¤È¤«¡£¤½¤¦¤¤¤¦É½¸½¤Ã¤Æ·ë¹½¡¢Æñ¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¼Ì¿¿¤ò¸«¤Æ¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤È´ò¤·¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£
¡¼¡¼¤Ê¤ë¤Û¤É¡£ÃÓËÜ¤µ¤ó¤¬¥°¥é¥Ó¥¢¤Ç³Ú¤·¤¤¤È´¶¤¸¤ë½Ö´Ö¤Ï¡©
ÃÓËÜ¡¡¤¦¡Á¤ó¡£¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¤§¡£»£±ÆÃæ¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤µ¤ó¤¬¥â¥Ë¥¿¡¼¸«¤Ê¤¬¤é¡Ö²Ä°¦¤¤¡ª¡×¤È¤«¡¢ÅÙ¡¹¸À¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¡Ö¤É¤ì¤É¤ì......¡×¤Ã¤ÆÇÁ¤¹þ¤ó¤Ç¡¢ËÜÅö¤ËÀ¹¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ê¤¹¤ë¤È¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¥¢¥¬¤ê¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¼«Ê¬¤Î¥°¥é¥Ó¥¢¤ò¤ß¤ó¤Ê¤È¸«¤Æ¡¢´î¤ó¤Ç¤â¤é¤¨¤ë¤Î¤¬ºÇ¹â¤Ç¤¹¤Í¡£
¡Ø½µ´©¥×¥ì¥¤¥Ü¡¼¥¤¡Ù2025Ç¯33¡¦34¹çÊ»¹æ¡Ê»£±Æ¡¿¥ª¥Î¥Ä¥È¥à¡Ë¤è¤ê
¡¼¡¼¥°¥é¥Ó¥¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤Æ5Ç¯¡£¸½ºß¤Î¼«Ê¬¤ò¸«¤Æ¤É¤¦»×¤ï¤ì¤Þ¤¹¡©¡¡»ä¡¢¥¥ì¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Ê¡Á¤Ê¤ó¤Æ¤È¤«¡Ê¾Ð¡Ë¡©
ÃÓËÜ¡¡¤¤¤ä¤¤¤ä¡Ê¾Ð¡Ë¡£¥¥ì¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤«¤Þ¤Ã¤¿¤¯»×¤ï¤Ê¤¤¤±¤É¡¢ºÇ¶á¡¢¤¤¤¤¶ñ¹ç¤ËÎÏ¤¬È´¤±¤Æ¤¤¿¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£ÀÎ¤ß¤¿¤¤¤ËÌµÂÌ¤ËÎÏ¤ó¤Ç¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤«¡£¤¢¤È»£¤é¤ì¤ë¤Î¤ò¡¢³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Ê¤È¤â»×¤¤¤Þ¤¹¡£·ë¹½¡¢ÁÇ¤Ç¾Ð¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
¡¼¡¼»öÌ³½ê¤ËÆþ¤Ã¤¿Åö½é¤Ï¤³¤¦¤Ê¤ê¤¿¤¤¡¢¤³¤¦¤¤¤¦»Å»ö¤ò¤·¤¿¤¤¤È¤«ÌÜÉ¸¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Ã¤Æ¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤Þ¤º¤Ï¥°¥é¥Ó¥¢¤ò¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤Ç»Ï¤á¤¿¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡¡¤¤¤Þ¤Ï¤É¤¦¤Ç¤¹¤«¡©
ÃÓËÜ¡¡ÌÜÉ¸¤«¤¡¡¼¡£ÀµÄ¾¤Ê¤È¤³¤í¡¢¤½¤ì¤Ï¤¤¤Þ¤â¤Ü¤ó¤ä¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¾Íè¤³¤¦¤¤¤¦»Å»ö¤·¤¿¤¤¡ª¤Ã¤Æ¤Ê¤«¤Ê¤«»×¤¤¤Ä¤«¤Ê¤¤¤«¤â¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤¿¤À¡¢¤¤¤Þ¥Æ¥é¥Æ¥é¤Ã¤Æ¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¤ò¤ä¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥°¥é¥Ó¥¢¤â¥Æ¥é¥Æ¥é¤â²ÄÇ½¤Ê¸Â¤ê¡¢¤º¤Ã¤ÈÂ³¤±¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£¤É¤Á¤é¤âËÜÅö¤Ë³Ú¤·¤¤¤·¡¢¤¤¤Þ¤Î¼«Ê¬¤Î°ìÉô¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¡£
¡¼¡¼¤ª¡¼¤Ã¡ª¡¡¥°¥é¥Ó¥¢¤ò¤½¤¦¸À¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤Æ´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¤¢¤È»Å»ö¤ò»Ï¤á¤ëÁ°¡¢¿ÈÆâ°Ê³°¤ÎÁ°¤Ç¤Ï¿Í¸«ÃÎ¤ê¤À¤Ê¤ó¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤±¤É¤½¤ì¤Ï¡©
ÃÓËÜ¡¡¿ïÊ¬¤ÈÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥ª¥É¥ª¥É¤·¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£¥°¥é¥Ó¥¢¤ò¤ä¤Ã¤Æ¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¿Í¤Ë¼«Ê¬¤ò¸«¤Æ¤â¤é¤¦µ¡²ñ¤¬Áý¤¨¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤ÎÊ¬¡¢¾¯¤·¼«¿®¤¬¤Ä¤¤¤¿¤ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¼«¸Ê¹ÎÄê´¶¤â¤¢¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¤À¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤Æ¡¢¼«Ê¬¤¬¤¹¤´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯»×¤ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡£
¡¼¡¼ºÇ¸å¤Ë¼«Ê¬¤Î½é¥°¥é¥Ó¥¢¤ò¸«ÊÖ¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
ÃÓËÜ¡¡¼«Ê¬¤¬½Ð¤¿»¨»ï¤Ï¡¢¼Â²È¤ËÁ´ÉôÃÖ¤¤¤Æ¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¹Ô¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢¸«¤ë¤Î¤ÏºÇ¶á¤Î¤â¤Î¤Ð¤«¤ê¤Ç¡¢¸Å¤¤¤â¤Î¤Ï¸«¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£ÊÌ¤Ë¸«¤¿¤¯¤Ê¤¤¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤À¤¤¤ÖÎÌ¤âÁý¤¨¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¡£º£²óµ×¡¹¤Ë¸«¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¼ã¤¤¤·¡¢¹¤È´¤±¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¡ÖÂç¾æÉ×¡©¡×¤È¤â»×¤Ã¤Á¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤Ç¤â¤³¤Î»þ¤Î¼«Ê¬¤ß¤¿¤¤¤Ê¥°¥é¥Ó¥¢¤Ï¡¢¤â¤¦2ÅÙ¤È»£¤ì¤Ê¤¤¤ï¤±¤Ç¡£¤½¤¦¹Í¤¨¤ë¤È¤Ê¤ó¤À¤«¤¹¤´¤¯°¦¤ª¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¡üÃÓËÜ¤·¤ª¤ê¡Ê¤¤¤±¤â¤È¡¦¤·¤ª¤ê¡Ë¡¡
2002Ç¯12·î15ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¡Ê¼¸Ë¸©½Ð¿È¡¡
¿ÈÄ¹150cm¡¡·ì±Õ·¿¡áA·¿¡¡
¼ñÌ£¡áÅÔ»ÔÅÁÀâ¤ò¸«¤ë¤³¤È¡¡
ÆÃµ»¡áÉ´¿Í°ì¼ó¡¡
¡»¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡Ö¥Æ¥é¥Æ¥é¡×¤Î»ç¿§Ã´Åö¤È¤·¤Æ³èÆ°Ãæ¡£ºòÇ¯Ëö¤Ë¿·¥á¥ó¥Ð¡¼3¿Í¤¬²ÃÆþ¤·¡¢º£Ç¯¤«¤é¥°¥ë¡¼¥×Ì¾¤â¡Ö¥Æ¥é¥¹¡ß¥Æ¥é¥¹¡×¤«¤é¸½ºß¤Î·Á¤Ë²þÌ¾¤µ¤ì¡¢¿·ÂÎÀ©¤òÉß¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¸ø¼°X¡Ú@teratera_shiori¡Û
¸ø¼°Instagram¡Ú@shiori_ikemoto¡Û ¡¡
¡Ø¤Õ¤ï¤ê¤Õ¤ï¤ê¡Ù »£±Æ¡¿¥«¥Î¥¦¥ê¥ç¥¦¥Þ ²Á³Ê¡¿1,100±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë 22ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤¿¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç»£¤ê²¼¤í¤·¡£ÍÄ¤µ¤ò»Ä¤¹¥ë¥Ã¥¯¥¹¤È¤Õ¤È¤·¤¿½Ö´Ö¤Ë¸«¤¨¤ëÂç¿Í¤Ó¤¿É½¾ð¤¬¡¢¤Õ¤ï¤ê¤Õ¤ï¤ê¤È¹Ô¤Ã¤¿¤êÍè¤¿¤ê¡£¤¢¤É¤±¤Ê¤µ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¿§¤Ã¤Ý¤µ¤¬Áý¤·¤¿»Ñ¤«¤éÌÜ¤¬Î¥¤»¤Ê¤¤¡£
¡Ø¤Ê¤Ä¤Î¤Í¡Ù »£±Æ¡¿¥ª¥Î¥Ä¥È¥à ²Á³Ê¡¿1,100±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë ÃÓËÜ¤·¤ª¤ê¤ÎºÇ¿·¥Ç¥¸¥¿¥ë¼Ì¿¿½¸¡£¿ÀÆàÀî¸©¡¦»°±º³¤´ß¤òÉñÂæ¤Ë¡¢¤Ï¤Ä¤é¤Ä¤È¤·¤¿¥Ó¥¥Ë»Ñ¤ò¤¿¤Ã¤×¤ê¤ÈÈäÏª¡£Çþ¤ï¤éË¹»Ò¤òÈï¤Ã¤¿¤ê¡¢³¤¤Ø¤ÈÆþ¤Ã¤¿¤ê¤È¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î²Æ¤È°¦¤é¤·¤µ¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î»Ñ¤¬¤Ä¤Þ¤Ã¤¿°ìºý¤À¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡¿ÂçÌîÃÒ¸Ê¡¡»£±Æ¡¿²®¸¶Âç»Ö
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¥°¥é¥Ó¥¢»£±Æ¤Ï¹õÈ±¡×¤È·è¤á¤Æ¤¤¤ëÃÓËÜ¤µ¤ó¤Î¿åÃå¥°¥é¥Ó¥¢