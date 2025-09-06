ムーミンバレーパークで“初のクリスマスイベント”開催へ！ 独創性にあふれたツリーが登場
埼玉・飯能市にあるムーミンバレーパークは、11月1日（土）〜12月25日（木）の期間、新イベント「ムーミン谷のクリスマス」を開催する。
【写真】夜も楽しそう！ 昨年好評だったナイトパレードがバージョンアップ
■スペシャルメニューや限定グッズも
今回初めてクリスマスをテーマに開催されるのは、小説『ムーミン谷の仲間たち』の一編“もみの木”をもとにした絵本『ムーミン谷のクリスマス』から、物語に登場するクリスマスツリーの再現や、ナイトパレードなどが満喫できるイベント。
期間中は、クリスマスを知らないムーミン一家が思い思いに飾り付けたクリスマスツリーをはじめ、おなかをすかせたクリスマスをおもてなしするためのごちそう、それぞれの大切なものを包んだプレゼントなど、ムーミン一家らしい独創性にあふれたクリスマスがパーク内で表現される。
また、ムーミン谷の冬をイメージしたさまざまな演出や、冬のアクティビティスポット、体が温まる冬のスペシャルメニュー、ここでしか手に入らない限定グッズなども用意。
さらに、日が落ちてからはライトアップやプロジェクションマッピングなどの光の演出がスタート。バージョンアップしたナイトパレードや冬の湖上花火大会も開催され、昼と夜で異なるムーミンバレーパークのクリスマスが楽しめる。
