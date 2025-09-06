39ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡Ö¥Þ¥Ê¥«¥Ê¡×¤¬à¤ªÉã¤Á¤ã¤óá¤ÈºÆ²ñ2¥·¥ç¥Ã¥È¡Ö²º¤ä¤«¤Ê´é¤¤¤¤¡×¡Ö¥Ñ¥Ñ¤â¼ã¤¤º¢¤«¤é°ì´Ó¤·¤Æ¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÏÀ¨¤¤¤Ê¡ª¡×
¡Ö½Â¤µ¤¬Áý¤·¤Æ¤¤¤Æ¡Ä¡×àÌ¼á¤â¥¦¥Ã¥È¥ê!?¡¡
¡¡39ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡Ö¥Þ¥Ê¥«¥Ê¡×¤¬à¤ªÉã¤Á¤ã¤óá¤ÈºÆ²ñ2¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Öµ×¤·¤Ö¤ê¤Ë¤ª²ñ¤¤½ÐÍè¤Æ´ò¤·¤«¤Ã¤¿¡×¤Î¥³¥á¥ó¥È¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥É¥é¥Þ¤ÇÉã¿ÆÌò¤ò±é¤¸¤¿ÇÐÍ¥Ž¥µÈÅÄ±Éºî(56)¤È¾Ð´é¤ÇÂÐÌÌ¤·¤¿¤Î¤Ï¡Ö¥Þ¥Ê¥«¥Ê¡×¤Î°¦¾Î¤ò»ý¤ÄÁÐ»Ò¤Î»Ð¡¢»°ÁÒçýÆà¡£
¡¡¡Ö¹Ô¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ËÄÖ¤ê¡¢4Æü¤ËÅìµþ¡¦½ÂÃ«PLEASURE PLEASURE¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥é¥¤¥Ö¡ÖµÈÅÄ±Éºî Faith ²Î¼ê¥Ç¥Ó¥å¡¼35¼þÇ¯ Anniversary final Live¡×¤òË¬¤ì¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¡£¡Ö±Éºî¤µ¤ó¡¢¡¢½Â¤µ¤¬Áý¤·¤Æ¤¤¤Æ²ÎÀ¼¤âÎ©¤Á»Ñ¤â¥«¥Ã¥³ÎÉ¤¹¤®¤Þ¤·¤¿¡£ÁêÊÑ¤ï¤é¤º¤ª´é¤¬¾®¤µ¤¯¤ÆµÓ¤¬Ä¹¤¹¤®¤ë¡Ä¡ª¡×¤ÈºÆ²ñ¤ò´î¤ó¤À¡£
¡¡Ëå¤Î²ÂÆà¤È¶¦¤Ë¥Ò¥í¥¤¥ó¤òÌ³¤á¤¿2008Ç¯ÅÙ¸å´ü¤ÎNHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤À¤ó¤À¤ó¡×¤Ç¿ÆÌ¼¶¦±é¤·¤¿µÈÅÄ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö#¤ªÉã¤Á¤ã¤ó¡×¤È¿Æ¤·¤ß¤¢¤ë¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¤âÅº¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡Ö¤ªÉã¤µ¤ó¤À¡×¡Ö±Éºî¤µ¤ó¤Î²º¤ä¤«¤Ê´éÎÉ¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£çýÆà¤Á¤ã¤ó¤â´ò¤·¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡×¡ÖçýÆà¤µ¤ó¤ÈµÈÅÄ±Éºî¤µ¤ó¤Î¿Æ»Ò2¥·¥ç¥Ã¥ÈÁÇÅ¨¤Ç¤¹¤Í‼︎¡Ø¤À¤ó¤À¤ó¡ÙÂç¹¥¤¤Ê¥É¥é¥Þ¤Çº£¤Ç¤â´Ñ¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤ªÆó¿Í¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¸«¤é¤ì¤Æ´ò¤·¤¤¤Ç¤¹‼︎¡×¡Ö±Éºî¥Ñ¥Ñ¤â¼ã¤¤º¢¤«¤é°ì´Ó¤·¤Æ¤Î¤³¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÏÀ¨¤¤¤Ê¡ª¡×¡ÖµÈÅÄ±Éºî¤µ¤ó¤Ã¤Æ¤º¤Ã¤È¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡ª¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£