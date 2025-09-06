ÂçÎÌ¤Îà¥¯¥Þá¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤ë25ºÐ¥â¥Ç¥ë¤¬ÏÃÂê¡Ö¤¢¤Î¡Á¤Ò¤È¤ê¤À¤±¡©¡×¡Ö¹ç¾§⁉¡×¡Ö¥À¥ó¥È¥Ä¤Ë²Ä°¦¤¤¡×
¡¡¡ÖÎ¹¥µ¥é¥À¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡¡È¬Âå»Ô¤Î³§¤µ¤ó¤Î²¹¤«¤µ¤ä¼«Á³¡¢¿©¤ÙÊª¤Ë¿¨¤ì¤Æ¡¢¤È¤Æ¤âÌþ¤µ¤ì¤¿Î¹¤Ç¤·¤¿¡×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë½ñ¤¹þ¤ß¡¢6Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡ÖÄ«¤À!À¸¤Ç¤¹Î¹¥µ¥é¥À¡×(Ä«ÆüÊüÁ÷)¤ÇË¬¤ì¤¿·§ËÜ¸©È¬Âå»Ô¤Ç¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¤Î¤ÏÂçÍ§²ÖÎø¡£·§ËÜ¸©PR¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Î¡Ö¤¯¤Þ¥â¥ó¡×¤ÎÃÖ¤Êª¤¬Â¿¿ôÊÂ¤ó¤À°ì³Ñ¤ËÎ©¤Á¡¢ÂçÀ¼¤ò¾å¤²¤ë¤è¤¦¤Ê¥Ý¡¼¥º¤òÈäÏª¡£¤Þ¤ë¤ÇÂçÀª¤Î¤¯¤Þ¥â¥ó¤È¹ç¾§¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢¤ªÃãÌÜ¤Ê¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¤¯¤Þ¤â¤ó¤È°ìÂÎ²½¤·¤Æ¤ë²ÖÎø¤Á¤ã¤ó¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡Ö°ì¿Í¤À¤±¥À¥ó¥È¥Ä¤Ë²Ä°¦¤¤¤¯¤Þ¥â¥ó¤¬¤¤¤ë¡×¡Ö¤É¤ì¤¬²ÖÎø¤Á¤ã¤ó¤Ê¤Î¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¡×¡Ö¤¯¤Þ¤â¤ó¤È¹ç¾§⁉¡×¡Ö¤¢¤Î¡Á¤Ò¤È¤ê¤À¤±¡©¡×¡Ö¤¯¤Þ¥â¥ó¤è¤ê¤¯¤Þ¥â¥ó¤·¤Æ¤ë¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÂçÍ§¤Ï2013Ç¯¤Ë½÷»ÒÃæ¹âÀ¸¸þ¤±¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó»¨»ï¡ÖSeventeen¡×(½¸±Ñ¼Ò)¤ÎÀìÂ°¥â¥Ç¥ë¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ç¡¢¥°¥é¥ó¥×¥ê¤ò¼õ¾Þ¡£21Ç¯¤Þ¤ÇÀìÂ°¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤¿¡£½÷Í¥¤È¤·¤Æ¤â17Ç¯¤Ë¤Ï±Ç²è¡Ö·¯¤Îç¹Â¡¤ò¤¿¤Ù¤¿¤¤¡×¤Ç¼ç¿Í¸ø¤Î¿ÆÍ§Ìò¤ò¹¥±é¡£22Ç¯6·î¤«¤é¡ÖÄ«¤À!À¸¤Ç¤¹Î¹¥µ¥é¥À¡×¤Î¥³¡¼¥Ê¡¼ ¡Ö¥í¥³¥ì¥³¡×¤Î¥ê¥Ý¡¼¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤ë¤Ê¤É½÷Í¥¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¤È¤·¤ÆÉý¹¤¯³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£