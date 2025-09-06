「中日４−５巨人」（６日、バンテリンドーム）

巨人が執念の逆転勝ち。九回２死走者なしから５連打で試合をひっくり返した。

九回は中日守護神・松山に対し、１死から泉口が死球で出塁。続く岡本の打席で代走・増田大が果敢に二盗を試みたが、アウトとなった。

万事休すかと思われたが、岡本が左前打。岸田、中山も安打でつなぎ、代打・坂本につないだ。坂本も低目に食らいつき、中前へ。執念の４連打で追いついた。

さらに続く吉川が放った打球は二遊間へ。二塁手・田中がダイビングキャッチしたが、二塁送球は間に合わず。適時内野安打で逆転となった。

阿部監督は「やることは全てやって。増田の盗塁死も積極的にいってくれて。そういうミスもありましたが、みんなが全員で勝った一勝だったと思います」と、満足げ。出場機会が減少している中、勝負強さを発揮した坂本について「さすがの一言。試合もなかなか打席もあげられないんですけど」と絶賛した。

リリーフ陣の粘りも実った。ケラーは五回から２イニングを無失点。「ＫＫも２イニングいってくれて、あれだけ粘られて頑張ってくれた。全員で勝った勝利だと思います」と振り返った。

阪神の優勝が確実な状況で、巨人はＣＳを争っている現実。それでも指揮官は「そういう力を持っていると信じていますし、だからこそ去年は優勝できた。ここは厳しいですけど、あきらめることなくやってくれているので。明日も勝って長い遠征を終わりたい」とうなずいた。