『TGC』櫻坂46・守屋麗奈、ナチュラルメイクでランウェイ 素の美しさ際立つ
アイドルグループ・櫻坂46の守屋麗奈が6日、埼玉・さいたまスーパーアリーナで開催された『第41回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2025 AUTUMN／WINTER』に出演した。
【全身カット】ナチュラルな美しさ！ストレートヘアでエレガントに登場した守屋麗奈
「OHESHIO」のショーに登場した守屋は、スウェット×膝丈スカートというラフさも感じさせるスタイリングを着こなした。ナチュラルメイクにストレートヘアを合わせた大人っぽい姿は、“れなぁ”ではなく、素の美しさが際立つ“守屋麗奈さん”だった。
41回目となる『TGC』のテーマは「BEYOND TOGETHER！〜『共に創る』のさらにその先へ〜」。多数のモデル・俳優たちが最新の秋冬ファッションを披露し、メインアーティストにはFRUITS ZIPPER、ME:I、WILD BLUEらが登場。MCは、EXITと鷲見玲奈が務める。
