¥´¥ë¥ÕÇð¸¶¡¢°ð³À¡¢¹ÓÌÚ¤¬¼ó°Ì¡¡5¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹½éÆü¡¢64¤ÇÊÂ¤Ö
¡¡¥´¥ë¥Õ5¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹Âè1Æü¡Ê6Æü¡¦ÀéÍÕ¸©¥´¥ë¥Õ5¥«¥ó¥È¥ê¡¼¥ª¡¼¥¯¥Ó¥ì¥Ã¥Â¡á6505¥ä¡¼¥É¡¢¥Ñ¡¼72¡ËÇð¸¶ÌÀÆü²Í¡¢°ð³ÀÆáÆà»Ò¡¢¹ÓÌÚÍ¥Æà¤¬64¤Ç¼ó°Ì¤ËÊÂ¤ó¤À¡£
¡¡À¯ÅÄÌ´Çµ¤È»°¥±Åç¤«¤Ê¤¬65¤Î4°Ì¡£ÆüËÜ½÷»Ò¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢Áª¼ê¸¢¤òÀ©¤·¤¿ÃæÂôÎÜÍè¤¬67¤Ç9°Ì¤Ë¤Ä¤±¤¿¡£º´µ×´Ö¼ëè½¤Ï70¤Ç35°Ì¡£¥¤¡¼¥Ö¥ó¥Ñ¡¼¡¢58°Ì¤Þ¤Ç¤Î71Áª¼ê¤¬7Æü¤Î·è¾¡¥é¥¦¥ó¥É¤Ë¿Ê¤ó¤À¡£Âç²ñ¤ÏÂæÉ÷¤Î±Æ¶Á¤Ç36¥Û¡¼¥ë¤ËÃ»½Ì¤µ¤ì¤Æ¾Þ¶â²Ã»»³Û¤Ï75¡ó¡£¡Ê¾Þ¶âÁí³Û5250Ëü±ß¡¢Í¥¾¡945Ëü±ß¡¢½Ð¾ì108Áª¼ê¡á¥¢¥Þ8¡¢À²¤ì¡¢µ¤²¹30.7ÅÙ¡¢ÆîÆîÅì¤ÎÉ÷0.9¥á¡¼¥È¥ë¡¢´Ñ½°1945¿Í¡Ë