お笑いコンビ「くりぃむしちゅー」有田哲平が５日深夜放送のＴＢＳ系「有田哲平とコスられない街」（金曜・深夜０時４８分）に出演し、結婚した後輩芸人に不満を漏らす一幕があった。

お笑いタレントのとにかく明るい安村、タレントのゆうちゃみらと東京・経堂の街を歩いた有田。「最近の個人的ニュース」に関するトークになると、「吉村が結婚したじゃんか」と昨年大みそかに一般女性との結婚を発表した「平成ノブシコブシ」吉村崇について話し出した。

「吉村、結婚する直前にわざわざＬＩＮＥで丁寧に『結婚することになりました。アドバイスいただき、ありがとうございました』って送ってくれて。『良かったね。おめでとう』って長々と送ったのね。そしたら『飲みにでもぜひ！』って（返ってきた）」と吉村との結婚直前のやり取りを明かした有田。

「でも、何気なくテレビ見てたら、誰だったか忘れちゃったけど『あいつ（吉村）、丁寧なヤツでさ〜。結婚の前日に電話してくれたんだよ』みたいなこと言ってて。俺にはＬＩＮＥか？ って。ああ、あいつ、そういう区別するんだって」と苦笑しながら続けると「おめでとうの気持ちがスッと消えた。俺、結構（距離が）近かったけどな、みたいな」とこぼしていた。