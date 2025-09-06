◆第１０回紫苑Ｓ・Ｇ２（９月７日、中山競馬場・芝２０００メートル＝３着までに秋華賞の優先出走権）

前日最終オッズが９月６日、ＪＲＡにより発表された。

単勝１番人気は秋初戦を迎える（１）リンクスティップ（牝３歳、栗東・西村真幸厩舎、父キタサンブラック）で２・９倍。軽度の骨折明けだがＧ１戦線で活躍したポテンシャルが評価されているようだ。

２番人気は（５）ジョスラン（牝３歳、美浦・鹿戸雄一厩舎、父エピファネイア）が３・３倍で続く。Ｇ１・３勝馬エフフォーリアの全妹が、クリストフ・ルメール騎手との初コンビで秋華賞への切符をもぎとる。

以下、（４）エストゥペンダ（牝３歳、美浦・高柳瑞樹厩舎、父サートゥルナーリア）が５・７倍、（９）ダノンフェアレディ（牝３歳、栗東・橋口慎介厩舎、父キズナ）が７・８倍、（６）ロートホルン（牝３歳、美浦・加藤征弘厩舎、父サトノダイヤモンド）が１３・８倍で続いている。

馬連の１番人気は（１）―（５）で５・６倍。（１）―（４）が７・１倍で続き、以下（４）―（５）が１１・０倍、（１）―（９）が１２・１倍、（１）―（６）が１５・５倍、（５）―（９）が１５・８倍と上位人気の組み合わせが売れている。

３連単も（１）→（５）→（４）の２８・４倍が１番人気で、同様に上位人気馬の組み合わせが続いている。