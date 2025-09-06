ÆâÌÌ¤ÎÈþ¤·¤µ¤ò¤¿¤¿¤¨¤ë¡ØMrs & Mr of the Year¡Ù»Í¹ñ¡¦¹âÃÎÂç²ñ¤¬³«ºÅ¡Ú¹âÃÎ¡Û
Ç¯Îð¤òÌä¤ï¤º¡¢Á°¸þ¤¤ÊÀ¸¤Êý¤äÆâÌÌ¤ÎÈþ¤·¤µ¤Ê¤É¤ò¤¿¤¿¤¨¤ë¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤¬¡¢9·î£¶Æü¤Ë¹âÃÎ»Ô¤Ç¤ª¤³¤Ê¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¹âÃÎ»Ô¤Î¸©Î©Èþ½Ñ´Û¤Ç¤ª¤³¤Ê¤ï¤ì¤¿¡ÖMrs & Mr of the Year¡×¤Ï¡¢Ç¯Îð¤ä³°¸«¤Ë´Ø·¸¤Ê¤¯Ä©Àï¤òÂ³¤±¤ë¿Í¤¿¤Á¤Î¿´¤äÈþ¤·¤µ¤ò¶¥¤¦Á´¹ñµ¬ÌÏ¤Î¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤Ç¤¹¡£
¸½ºß¡¢Á´¹ñ³ÆÃÏ¤ÇÆüËÜÂç²ñ¤ÎÍ½Áª¤¬³«¤«¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢6Æü¤Ï¸©Æâ³°¤«¤é38ºÐ¤«¤é62ºÐ¤Þ¤Ç¤ÎÃË½÷¤¢¤ï¤»¤Æ19¿Í¤¬»²²Ã¤·¡¢Ç¯Îð¤Ë±þ¤¸¤¿ÉôÌç¤´¤È¤Ë¡¢¥¦¥©ー¥¥ó¥°¤ä¥¹¥Ôー¥ÁÎÏ¤ò¶¥¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢£»²²Ã¼Ô
¡Ö»ä¤Ï¸½ºß¡¢²ð¸î¿¦°÷¤ò¤È¤ª¤·¤ÆÆü¡¹¡¢¹âÎð¼Ô¤Î¤ß¤Ê¤µ¤Þ¤È¾Ð´é¤Î¸òÎ®¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»ä¤ÏÉ¬¤ºÍøÍÑ¼Ô¤ÎÁÛ¤¤¤È¤È¤â¤ËÆüËÜÂç²ñ¤Ø¹Ô¤¡¢¾Ð´é¤òÆÏ¤±¤Þ¤¹¡×
¾å°ÌÆþ¾Þ¼Ô¤Ï¡¢11·î23Æü¡¦24Æü¤ËÅìµþ¤Ç³«¤«¤ì¤ëÆüËÜÂç²ñ¤Ë½Ð¾ì¤·¤Þ¤¹¡£