¾®Ãæ³ØÀ¸¤Î¼êÏÃ¶µ¼¼¡¡£²¤«·î´ðÁÃ³Ø¤Ó½¤Î»¼°¡Ö¼êÏÃ¤Ç¤¿¤¯¤µ¤ó¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤ò¡×ÂçÊ¬
¾®Ãæ³ØÀ¸¤¬»²²Ã¤¹¤ë¼êÏÃ¶µ¼¼¤Î½¤Î»¼°¤¬6Æü¡¢ÂçÊ¬¸©ÂçÊ¬»Ô¤Ç³«¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î¼êÏÃ¶µ¼¼¤ÏÂçÊ¬»Ô¤¬¸©Æâ¤Î¾®Ãæ³ØÀ¸¤òÂÐ¾Ý¤ËËèÇ¯³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»Ò¶¡¤¿¤Á¤Ï7·î¤«¤éÌó2¤«·î¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ½µ1²ó¤Î¶µ¼¼¤Ë»²²Ã¤·Ã±¸ì¤ä¤¢¤¤¤µ¤Ä¤Ê¤É¼êÏÃ¤Î´ðÁÃ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ³Ø¤ó¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
6Æü¤Ï½¤Î»¼°¤¬³«¤«¤ì¼õ¹ÖÀ¸6¿Í¤¬»²²Ã¤·ÂåÉ½¤·¤ÆÂçÊ¬ËÉÜÃæ³Ø¹»2Ç¯¤ÎÀÐ¸¶Í¤ºÌ¤µ¤ó¤¬¡Ö¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¼êÏÃ¤ò»È¤Ã¤Æ¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¿Í¤È¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤ò¤È¤ê¤¿¤¤¡×¤È¼êÏÃ¤ò»È¤Ã¤Æ¤¢¤¤¤µ¤Ä¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢¡¾®³Ø£µÇ¯À¸
¡Ö¤Þ¤À¤Þ¤À³Ð¤¨¤Æ¤Ê¤¤¼êÏÃ¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¤Î¤ÇÊÙ¶¯¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×
¢¡Ãæ³Ø£±Ç¯À¸
¡Ö¼êÏÃ¤ÏÊÙ¶¯¤¹¤ë¤Î¤¬Æñ¤·¤«¤Ã¤¿¡¢³Ð¤¨¤ë¤Î¤È¤«ÂçÊÑ¤Ç¡£¤Ç¤â³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤·Í§Ã£¤â½ÐÍè¤¿¤Î¤Ç¤¹¤´¤¯ÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×
ÂçÊ¬»Ô¤Ï¡¢¡Ö¤³¤Î¶µ¼¼¤òÄÌ¤¸¤Æ»Ò¶¡¤¿¤Á¤Ë¾ã³²¤Ø¤ÎÍý²ò¤ò¿¼¤á¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£