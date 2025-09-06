ºå¿À¡¦ºÍÌÚ¤¬2Ç¯¤Ö¤êÍ¥¾¡ÌÜÁ°¤ÎÀèÈ¯¤Ë°ÕÍß¡Ö¥Þ¥¸¥Ã¥¯1¤Ç·Þ¤¨¤é¤ì¤¿¤é±¿¤¬ÎÉ¤¤¡×
¡¡ºå¿À¡¦ºÍÌÚ¹À¿ÍÅê¼ê¤¬7Æü¤Î¹ÅçÀï¤ËÀèÈ¯¤¹¤ë¡£6Æü¤Î·ë²Ì¼¡Âè¤ÇÍ¥¾¡¥Þ¥¸¥Ã¥¯2°Ê²¼¤ÇÅÐÈÄ¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡±¦ÏÓ¤Ï¡Öº£Æü¤Î·ë²Ì¼¡Âè¤Ç¤¹¤±¤É¡×¤ÈÁ°ÃÖ¤¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¡Ö¥Þ¥¸¥Ã¥¯¤¬1¤Î¾õÂÖ¤Ç·Þ¤¨¤é¤ì¤¿¤é¡¢¤¹¤´¤¯±¿¤¬ÎÉ¤¤¡£¤½¤¦¤Ê¤Ã¤¿»þ¤Ë¡¢°ìÈ¯¤Ç·è¤á¤é¤ì¤ë¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¤¬¤Ç¤¤¿¤é¡×¤ÈÎÏ¤ò¹þ¤á¤¿¡£
¡¡23Ç¯¤Ë¤Ï18Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤ò·è¤·¤¿9·î14Æüµð¿ÍÀï¤ËÀèÈ¯¤·¡¢7²ó3°ÂÂÇ1¼ºÅÀ¡£¡Ö¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤ò·Ð¸³ºÑ¤ß¤Ê¤ó¤Ç¡£¼«Ê¬¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤·¤Ê¤¬¤éÎ×¤ß¤¿¤¤¡×¤ÈÉáÃÊÄÌ¤ê¤ÎÅêµå¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤ë·è°Õ¤ò¼¨¤·¤¿¡£