¡Ö¤·¤´¤ÈÌ¤Íè¥Õ¥§¥¹¡×»Ò¶¡¤¿¤Á¤¬ÍÍ¡¹¤Ê»Å»ö¤òÂÎ¸³¡¡ÂçÊ¬
»Ò¶¡¤¿¤Á¤¬ÍÍ¡¹¤Ê»Å»ö¤òÂÎ¸³¤¹¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬6Æü¡¢JRÂçÊ¬±ØÁ°¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î¡Ö¤·¤´¤ÈÌ¤Íè¥Õ¥§¥¹¡×¤Ï¼ã¼Ô¤Î½¢¿¦»Ù±ç¤Ê¤É¤ò¹Ô¤¦¡¢¤ª¤ª¤¤¤¿»º¶È¿Íºâ¥»¥ó¥¿ー¤¬9·î¤«¤é¥¢¥ß¥å¥×¥é¥¶¤ª¤ª¤¤¤¿¤Ë°ÜÅ¾¤·¤¿¤³¤È¤òµÇ°¤·¤Æ¸©¤¬³«ºÅ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
²ñ¾ì¤Ë¤Ï¿¦¶ÈÂÎ¸³¤¬½ÐÍè¤ë8¤Ä¤Î¥Öー¥¹¤¬Àß¤±¤é¤ì¡¢·Ù»¡´±¤Ë¤Ê¤ê¤¤Ã¤Æ¥Ñ¥È¥«ー¤Ë¾è¤Ã¤¿¤ê»Ò¶¡ÍÑ¤Î¥Õ¥©ー¥¯¥ê¥Õ¥È¤òÁàºî¤¹¤ëÂÎ¸³¤Ê¤É¤¬¿Íµ¤¤Ç¤·¤¿¡£
¢¡ÃË¤Î»Ò
¡Ö¥Ð¥Ã¥¯¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤¬Æñ¤·¤«¤Ã¤¿¡×¡Ö½é¤á¤Æ¤ä¤Ã¤¿¤Î¤Ç³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¡×
¢¡¤¤ç¤¦¤À¤¤
¡Ö¥Ñ¥È¥«ー¤Ë¾è¤ì¤Æ¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¡×¡Ö¡Ê¾Íè¤Ï¡Ë¤ª¤Þ¤ï¤ê¤µ¤ó¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×
¤³¤Î¤Û¤«VR¤ò»È¤Ã¤ÆÍÏÀÜ¤òÂÎ¸³¤¹¤ë¥³ー¥Êー¤Ê¤É¤â¤¢¤ê¡¢²ñ¾ì¤ÏÂ¿¤¯¤Î²ÈÂ²Ï¢¤ì¤Ç¤Ë¤®¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
