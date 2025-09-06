NEWS¾®»³·Ä°ìÏº¡¢ºå¿À¤ÎÍ¥¾¡¡Öµ¤¤Ë¤Ê¤ë¡×¡¡Âçºå¤Ç½Ð±é±Ç²è¡Ö¥¢¥ª¥·¥ç¡¼¡ª¡×ÉñÂæ¤¢¤¤¤µ¤Ä
¡¡NEWS¤Î¾®»³·Ä°ìÏº¡Ê41¡Ë¤¬6Æü¡¢Âçºå»ÔÆâ¤Ç½Ð±é±Ç²è¡Ö¥¢¥ª¥·¥ç¡¼¡ª¡×¡Ê´ÆÆÄ»³¸ý¶¬»Ê¡Ë¤ÎÉñÂæ¤¢¤¤¤µ¤Ä¤ËÅÐÃÅ¤·¤¿¡£
¡¡ÊÄ¹»¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿Î¥Åç¤Î¹â¹»¤òÉñÂæ¤Ë¡¢¸ÄÀË¤«¤ÊÀ¸ÅÌ¤¿¤Á¤¬¹ç¾§¤òÄÌ¤·¤Æ¿¼¤á¤Æ¤¤¤¯å«¤òÉÁ¤¯ÀÄ½Õ·²Áü·à¡£¥é¥¤¥Ð¥ë¥¨¥ê¡¼¥È¹»¤Î¥«¥ê¥¹¥ÞÉôÄ¹¤ò±é¤¸¤¿¾®»³¤Ï¡¢¤³¤ì¤¬¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¥Ç¥Ó¥å¡¼ºî¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¡Ö¤·¤«¤â¡¢¤Þ¤µ¤«¤Î¹â¹»À¸¤ÎÌò¡ª¤Ç¤â¡¢°Õ³°¤ËÀ©Éþ¤ÏÂç¾æÉ×¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¡©¡×¤È¡¢¤Þ¤ó¤¶¤é¤Ç¤â¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ç¥ª¥Õ¥¡¡¼¤¬Íè¤¿»þ¤Î»×¤¤¤â¹ðÇò¡£¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼¤«¤é¡Ö¹â¹»À¸¤ÎÌò¡©¤¬Íè¤Þ¤·¤¿¤±¤É¤É¤¦¤·¤Þ¤¹¡©¡×¤ÈÌä¤ï¤ì¤¿¤½¤¦¤Ç¡Ö¹â¹»À¸¡©ÀèÀ¸¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡©¤ª¤â¤·¤í¤½¤¦¤À¤«¤é¡¢¤ä¤ë¡ª¡×¤È±þ¤¸¡¢Ìòºî¤ê¤â³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¿¼¤á¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é»öÁ°¤Ë¼õ¤±ÉÕ¤±¤¿¼ÁÌä¤Ë¤âÅú¤¨¤¿¾®»³¡£¡ÖºÇ¶á¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ë¾Þ¤Ï²¿¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤ÎÌä¤¤¤Ë¡¢Ëè½µÌÚÍË¡¢ËèÆü¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¤è¤ó¥Á¥ã¥óTV¡×¡Ê¸å3¡¦40¡Ë¤Ë¥ì¥®¥å¥é¡¼½Ð±é¤¹¤ë¾®»³¤Ï¡ÖÂçºå¤ËÍè¤¹¤®¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥Þ¥¸¥Ã¥¯3¤Îºå¿ÀÍ¥¡È¾¡¡É¡×¤ÈÂ¨Åú¡£¡Ö¤³¤ì¤Ïµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£ºÇÃ»¡¢ÌÀÆü¡Ê7Æü¡Ë¤Ç¤¹¤è¤Í¡©¡×¤ÈµÒÀÊ¤ËÌä¤¤¤Ê¤¬¤é¡Ö¹ÅçÀï¡¢¹Ã»Ò±à¡£´°àú¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤òÆ¨¤·¤Æ¤âDeNAÀï¹Ã»Ò±à¡£´°àú¤Ç¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¡Ö¤Ç¤â¡¢Í¥¾¡¤·¤¿¤éÀ¸ÊüÁ÷¡Ê¤è¤ó¥Á¥ã¥óTV¡Ë¤¬5»þ´Ö¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤â¤·¿åÍËÆüÍ¥¾¡¤·¤¿¤é¡¢ÌÚÍËÆü¤Ï5»þ´Öºå¿À¤ò¤ä¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£Åìµþ¤Ç¤Ï¹Í¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¡£¤Ê¤Î¤Ç¤¤¤ÄÍ¥¾¡¤¹¤ë¤«¡¢¤ÇËÍ¤ÎÂçºå¤ÎÂÚºß»þ´Ö¤¬·è¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¾Ð´é¡£ºÇ¸å¤Ï¡Öº£Æü¤³¤ì¡¢¤É¤³µ»ö¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡©¡ÈÍ¥¾¡¡¡¥¢¥ª¥·¥ç¡¼¡ª¡É¤«¡£¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¥Î¥ê¥Î¥ê¤À¤Ã¤¿¡£