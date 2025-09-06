俳優の中条あやみが9月6日、さいたまスーパーアリーナで開催された「第41回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2025 AUTUMN/WINTER」（以下、TGC）に登場。9頭身と言われている圧巻のスタイル、そして存在感たっぷりな姿に客席からはため息がこぼれ、視聴者からも「レベチ」「本当に異次元すぎて鳥肌…」などの声が届いた。

【映像】中条あやみのスゴすぎるスタイル・全身姿も

スマートフォン「Google Pixel」の新アンバサダーに就任している中条は、TGCの「Google Pixel STAGE」に登場。Google PixelのAIがデザインを生成するというLEDドレスを身にまとい、ランウェイをウォーキング。幻想的な姿にファンはうっとりした。

「まじで顔が小さい」「スタイルヤバすぎ…」など驚きの声

一方で見る者の注目を集めたのは中条の圧巻スタイル。髪の毛をオールバック気味にまとめていたことも手伝ってか、小顔がより際立つ形となっており、「まじで顔が小さい」「スタイルヤバすぎ…」など驚きの声も上がっていた。

中条は、1997年2月4日生まれ。2011年、ファッション雑誌『Seventeen』の専属モデルオーディションでグランプリに選ばれ、2012年にドラマ『黒の女教師』で俳優デビュー。代表作はドラマ『君と世界が終わる日に』『TOKYO MER〜走る緊急救命室〜』、映画『3D彼女 リアルガール』『雪の華』『ある閉ざされた雪の山荘で』など。

TGCは、「⽇本のガールズカルチャーを世界へ」をテーマに2005年8⽉から年2回開催している史上最⼤級のファッションフェスタ。今回のテーマは「BEYOND TOGETHER」で、さいたまスーパーアリーナにて開催。MCはEXITと鷲見玲奈。中条あやみや池田エライザ、三吉彩花ほか、ライブゲストとしてILLIT、FRUITS ZIPPER、ME:Iなども出演する。（『第41回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2025 AUTUMN/WINTER』/ABEMA SPECIALチャンネルより）