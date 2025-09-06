°Ý¿·¡¢Éû¼óÅÔË¡°Æ¤ò·îÆâºöÄê¡¡½éPT¡¢Äó½Ð»þ´ü¤ÏÌÀ¸À¤»¤º
¡¡ÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¤Ï6Æü¡¢ÅÞ¤¬·Ç¤²¤ë¡ÖÉû¼óÅÔ¡×¹½ÁÛ¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤¿¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¥Á¡¼¥à¡ÊPT¡Ë¤Î½é²ñ¹ç¤òÂçºå»Ô¤Ç³«¤¤¤¿¡£µÈÂ¼ÍÎÊ¸ÂåÉ½¤¬¼«¤éPTÄ¹¤Ë½¢¤¡¢·îÆâ¤ËË¡°Æ¤òºöÄê¤¹¤ëÊý¿Ë¤ò³ÎÇ§¡£Æ£ÅÄÊ¸Éð¶¦Æ±ÂåÉ½¤ÏÄó½Ð»þ´ü¤ò½ä¤ê¡¢À®Î©¤ò´ü¤¹´ÑÅÀ¤«¤é¡ÖµÇ°¤Ç½Ð¤¹¤À¤±¤Ê¤é½©¤ÎÎ×»þ¹ñ²ñËÁÆ¬¤Ç¤¤¤¤¤¬¡¢¼Â¸½¤Ø¥Ù¥¹¥È¤ÊÆ°¤¤ò¤¹¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤ÆÌÀ¸À¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡µÈÂ¼»á¤Ïµ¼ÔÃÄ¤Ë¡ÖÉû¼óÅÔ¤È¤·¤Æµ¡Ç½¤òÈ¯´ø¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢Æó½Å¹ÔÀ¯¤¬²ò¾Ã¤µ¤ì¤¿¶¯ÎÏ¤ÊÅý¼£µ¡¹½¤¬É¬Í×¤À¡×¤È¶¯Ä´¡£Éû¼óÅÔ¤òÂçºå¤Ç¼Â¸½¤¹¤ë¾å¤Ç¡¢´ÇÈÄÀ¯ºö¡ÖÂçºåÅÔ¹½ÁÛ¡×¤òÉ¬Í×ºÇÄã¾ò·ï¤È¤¹¤ë¹Í¤¨¤ò²þ¤á¤Æ¼¨¤·¤¿¡£