¡¡ÅÔÎ©½é¤ÎÄÌÇ¯·¿¥¹¥±¡¼¥È¥ê¥ó¥¯¡ÖÅìµþÃ¤Ì¦¥¢¥¤¥¹¥¢¥ê¡¼¥Ê¡×¡Ê¹¾Åì¶è¡Ë¤¬6Æü¤Ë³«¶È¤·¡¢µ­Ç°¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£¥Õ¥£¥®¥å¥¢¤Ç¥¢¥¤¥¹¥À¥ó¥¹¤Î¹â¶¶ÂçÊå¤µ¤ó¤ÈÂ¼¸µºÈÃæ¤µ¤ó¤¬±éµ»¤òÈäÏª¤·¡¢¸ÞÎØ¶â¥á¥À¥ë¤Î¹ÓÀîÀÅ¹á¤µ¤ó¤é¤âÅÐ¾ì¡£¡Ö¿å±Ë¤ÎÀ»ÃÏ¡×¤È¤·¤Æ¿Æ¤·¤Þ¤ì¤¿ÅìµþÃ¤Ì¦¹ñºÝ¿å±Ë¾ì¤ò²þ½¤¤·¡¢¿·¤¿¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿É¹¾å¶¥µ»¤ÎµòÅÀ¤¬²Ú¡¹¤·¤¯Ëë¤ò³«¤±¤¿¡£

¡¡ËÁÆ¬¤Ç¹â¶¶¤µ¤ó¤ÏÂ¼¸µ¤µ¤ó¤ÈÌó2Àé¿Í¤Î´ÑµÒ¤òÀ¹¤ê¾å¤²¡ÖÂç¤­¤Ê¶õ´Ö¤Ç»î¹ç¤ò°Õ¼±¤·¤ÆÎý½¬¤Ç¤­¤ë¡£µ®½Å¤Ê¥ê¥ó¥¯¤¬¤Ç¤­¡¢¥¹¥±¡¼¥¿¡¼¤È¤·¤Æ¤¦¤ì¤·¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£

¡ÖÅìµþÃ¤Ì¦¥¢¥¤¥¹¥¢¥ê¡¼¥Ê¡×¤Î³«¶È¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç±éµ»¤¹¤ëÂ¼¸µºÈÃæ¤µ¤ó¡Êº¸¡Ë¤È¹â¶¶ÂçÊå¤µ¤ó¡á6Æü¡¢ÅìµþÅÔ¹¾Åì¶è