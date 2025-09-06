日本vsメキシコ 試合前日の森保一監督会見要旨
現地時間6日の国際親善試合でメキシコ代表と対戦する日本代表が5日、オークランド・コロシアムで公式会見を行った。森保一監督が出席した。
以下、森保一監督の会見要旨
―(現地記者から)東京五輪のメキシコ戦を覚えているか。明日の試合ではどのような変化を見せたいか。
「東京五輪のメキシコ戦はグループリーグの時だけ覚えている。……もちろん両方とも覚えている。(敗れた3位決定戦では)悔しい思いをしたし、目の前でメキシコの選手、チームが喜んでいるのを眺め、次の国際舞台、W杯では我々がこういう喜びの輪を作りたい気持ちになったし、もっと強くならなければならないと感じさせてもらった。ただし、悔しさだけで明日の試合を戦うという気持ちや、リベンジという気持ちはない。シンプルに我々がこれから世界、W杯に挑むにあたって、どれだけのことが世界の強豪国であるメキシコと対戦してやれるか、勝利を目指して戦いつつも、さらに成長できる戦いができればと思う。明日の試合も勝利と、さらなる成長へのチャレンジをしてもらいたい」
―(現地記者から)この歴史的なスタジアムで試合をするにあたっての気持ちは。
「来年のW杯開催国であるアメリカ、そしてこの素晴らしい歴史のあるスタジアムで試合ができることを非常に光栄に思っている。来年のW杯に向けて、このアメリカの地で、さらにいい準備を進めていくことをいろんな雰囲気を感じながら試合ができる素晴らしい機会をいただいた。チームの積み上げをしっかりしていきたいと考えている」
―(現地記者から)ハビエル・アギーレ監督はかつて日本代表を率いていたが、彼のスタイルは今も残っているか?
「まずはアギーレさんは非常にいい監督だと思う。世界的にも名将だとリスペクトしている。日本サッカーにおいて、日本代表の監督をしていただいたなか、もっともっと長い期間、監督をしていただきたかったと思っている。歴史を振り返るにあたり、自分が監督になった時、そして選手にインタビューをした時、アギーレさんが選手に落とし込んでいるトレーニングが非常にいいトレーニングで、選手たちのアイデアを引き出す、能力を引き出すことを選手たちが感じながら練習、活動をしていたということがうかがえた。アギーレさんが残してくれたものがどれだけあるかはわからないが、アギーレさんが日本サッカー発展の歴史を紡いでくれた指導者として、短期間ではあったが、代表に落とし込んでくれたこと、アギーレさんの経験を代表に伝えてくれたことが今の発展につながっていると言えると思う」
―選手の話を聞くと、明日からがW杯に向けて本当のリスタートで、アジア予選でやってきたことをどれだけやれるかと言っている選手が多い。アジア勢ではない強豪国に対し、どのように試合に臨んでいきたいか。
「そこは選手と共有できていると思う。そことは何かというと、明日の試合はまずはアジア予選でやってきた我々の戦いをメキシコとの対戦でぶつけていくこと。そこから我々が何ができて、さらに何を上げていかないといけないか、何が足りなくて改善しないといけないかが見えてくる。最終予選でやってきたことをベースに明日の試合に挑みたい」
―この2年間で相手にボールを持たれることはそうなかったと思うが、相手に持たれる時にどうしていきたいか。
「アジア予選では我々がボールを握る展開が多い中で試合を進められたケースが多かったが、アウェーのサウジアラビア戦であったり、試合の時間帯によっては相手に押し込まれる時間帯も毎試合あった。選手たちが我々が攻勢に出られる時、受け身になる時と試合の流れを読んで対応してくれていた。明日の試合はこれまでよりもボールを握られたり、鋭いカウンターを受けることも多くなることを想定しながらチームとして準備できている。我々がやってきたことをぶつけるといったなかでは、全て我々が押し込んでいけるというわけではなく、試合の流れを読んで最適なことができるという部分でトライしていきたいと考えている」
―体格も近しいということで日本代表はメキシコ代表を目標としていた時期もあったと思う。メキシコ代表はいまどのような存在か。
「メキシコの存在は我々日本サッカーが世界で勝っていくためにモデルケースとなる戦い方をしていると思う。そういう意味では目標ということに変わりはないと思う。ただ目標と言っても日本は力をつけてきているので、メンタル的に同じ目線の中で戦っていくことで、同等な戦いをしたいと思っている。選手の育成などの部分では、メキシコ代表のアンダーカテゴリの育成であったり、トップチームにおいてもおそらくIW(国際マッチウィーク)ではない時にもキャンプをしたり、そこで代表強化につなげていく、代表強化だけでなく選手全体の育成をトップチームでして、国のリーグの発展につなげていくことをやっている。そういうことも含めて全てが我々が同じようなことをするということではないが、参考にできることはたくさんあると思っている。体格も一概に大柄とか小柄ということで決めつけることはできないと思うが、メキシコ代表がこれまで歴史を作ってきた中、アグレッシブに強度高く戦っていくところは我々もさらに上げていけるように、かつ技術的な部分を発揮できるようにしていければと思っている」
―メキシコは国内リーグの選手が強豪国の中では多いが、そういう選手たちの特徴は。
「先ほどの話の流れもあるが、メキシコは非常にいいモデルになると思っている。いま我々日本代表チームの日常のスカウティングの体勢で言えば、80人前後がヨーロッパに行っていて、その中で世界の競争の中で選手たちを力をつけてくれていて、日本代表として戦ってくれているということが流れの中である。もちろんJリーグからも今回7人選んでいるように国内からも選んでいるが、そこはメキシコが一つ先に行っている。メキシコにも世界的な選手はたくさんいるが、国内リーグの環境、レベル、報酬面であったり、いろんなことも含めて、国内にとどまるメリットがあると選手たちが判断し、国内でプレーしていると思う。日本も海外に羽ばたいて言って、世界の競争力で力をつけることをこれからもやっていくと思うが、その選択肢の中に日本でも世界基準、世界トップ基準を培えるところをさらに上げていくことを、メキシコの代表選手が世界でどこでプレーしているかということから感じさせてもらえると思う」
―先日の練習で右ウイングバックに菅原由勢ら守備的な選手を配置していた。アジアとは異なるチャレンジをテストしたいか。
「今回というよりも、状況によってより攻撃的な選手を起用していくのか、守備の強い選手を起用していくのかは、これまでも考えて選手を招集させてもらっていた。起用の仕方としても、たとえば最終予選のアウェー中国戦であれば右サイドに橋岡選手を起用していた。同じポジションに攻撃の良さを持っている選手、守備の良さを持っている選手ということで、もちろん攻守両方を選手には求めているが、特徴として両方ある選手たちをサイドのところで招集させてもらいながらどう起用するかを選択していた。特に今回、守備的に戦うとか、攻撃的に戦うとかという起用の仕方をするわけではない」
―メキシコはセットプレーが非常に強力なチームで、ゴールドカップでは10点中5点がセットプレーからだった。日本として対策が試されると思う。日本もこれまでに比べてセットプレーの得点が増えている。セットプレーの強化の現状とメキシコ対策は。
「東京五輪の舞台でもセットプレーでやられた痛い、苦い記憶がある。そこは注意しなければいけないと思う。過去のW杯を見ても、メキシコ代表がセットプレーからデザインをして得点を取っていることも私自身、記憶がある。明日の試合はオープンプレーはもちろん、セットプレーも警戒しながら戦いに挑みたいと思っている。また私自身が育成年代からやってきて、今はトップで監督として、そしてコーチとしても仕事をさせていただいてきた中、メキシコの印象は育成の時からそういった基礎づくりというか、いくつものパターンを染み込ませている。どの年代を見ても同じようなことができる。これは文化としてあるのか、代表としてプレーモデルがあって、それがつながっているのかはわからないが、各年代で共有しているものがあるんだということは歴史を感じている部分がある。我々もまずはオープンプレーの中で強度高く戦ってくるメキシコに対し、アグレッシブに我々も勝利を目指して戦いをしていくところを持ちながらも、流れの中で自分たちが攻勢に出る時間帯で押し込んでいけるのか、守勢に回って我慢しなければいけないのかというところは、勝つために試合の流れを読んで、最適なプレーを選択していくところを試合巧者のメキシコとの対戦のなかで考えながら試合を進めていきたい。セットプレーの部分では、我々もセットプレーで守備が固く、これまでも得点を積み重ねてこられているので、明日の試合でもチャンスがあればセットプレーから得点を狙えるように、かつ相手がデザインしてきて、何かセットプレーで仕掛けてきたとしても対応できるようにしていければと思っている」
―1試合目、2試合目の起用法は。
「まずは今回招集させてもらった選手たち全体が、今回の戦いにおいてのベストな選手を招集させていただいたと思っている。明日の試合についてはヨーロッパはまだシーズンが始まって数試合しかしていないが、Jリーグとヨーロッパの試合を見た中で、コンディションの良い選手を起用していきたいと思っている。2試合目については中2日で移動もあるので、W杯のシミュレーションも含め、あえて厳しい環境の中、2試合をやっていこうということでいる。2試合目にまた何人変えるか分からないが、マックスでは総替えということで1試合目を見て、選手のコンディションを見て大幅にメンバーは変えていきたいと思っている」
―アメリカで指揮を執るのは初めてだと思うが、選手としてW杯に行けなかった地で指揮を執ることへの感慨は。
「言われて初めて感じた。ただ、あと数十秒で失点を抑えていれば試合を我慢できていれば1994年のアメリカW杯に来られて、アメリカの地でプレーできていたんだろうなということを言われ、少し悔しくも悲しい思いになっている。ただ、今は選手の時とは違うし、いろんな経験を選手たちにさせてもらったが、監督としてどこの地であろうと、一戦一戦勝つために最善の準備をしてやってきたので、明日の試合も勝利を目指し、これからにできる準備と、明日の試合を全力で戦い抜くことをいつもどおりやってきたい」
(取材・文 竹内達也)
