¡¡¥ë¡¼¥¡¼¥¤¥ä¡¼¤Ç¤ÎÆüËÜÂåÉ½½é¾·½¸¤«¤é´Ý1Ç¯¡¢DFË¾·î¥Ø¥ó¥ê¡¼³¤µ±(Ä®ÅÄ)¤¬ËÌÃæÊÆWÇÕ¤Ø¤ÎÀ¸¤»Ä¤ê¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÃÏ¤ËÎ©¤Ã¤¿¡£¡Ö¤³¤Î1Ç¯È¾¡¢¥¼¥ë¥Ó¥¢¤Ç¤âÂ¿¤¯¤Î¤³¤È¤ò³Ø¤Ð¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£µ»½ÑÅª¤Ë¤â¤½¤¦¤À¤±¤É¥á¥ó¥¿¥ëÌÌ¤Ç¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤Æ¤ä¤ì¤ë¤³¤È¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¿¡£¥Ô¥Ã¥Á¤ËÎ©¤Æ¤Ð¤½¤ì¤ò¾ÚÌÀ¤·¤Æ¼«Ê¬¤ÎÎÏ¤ò¤ß¤ó¤Ê¤Ë¸«¤»¤é¤ì¤¿¤é¡×¡£192cm¤ÎÄ¹¿È¤ÈÌµ¿ÔÂ¢¤ÎÁöÎÏ¤Ïµ©Í¤ÊÉð´ï¡£¤½¤Î¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤ò²òÊü¤¹¤Ù¤»þ¤¬Íè¤¿¡£
¡¡Ë¾·î¤Ï¹ñ»Î´ÜÂç¤«¤éÄ®ÅÄ¤Ë²ÃÆþ¤·¤¿¥×¥í1Ç¯ÌÜ¤ÎºòÇ¯9·î¡¢ËÌÃæÊÆWÇÕºÇ½ªÍ½Áª¤Î³«Ëë¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¥µ¥×¥é¥¤¥º¾·½¸¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢10·î¤Þ¤Ç¤Î4»î¹ç¤Ç½ÐÈÖ¤Ê¤·¡£Í£°ì¥Ù¥ó¥ÁÆþ¤ê¤·¤¿¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢Àï(¢¤1-1)¤Ç¤Ï¡¢¥Ñ¥ï¡¼¥×¥ì¡¼ÂÐºö¤Ç¤Î¼éÈ÷¸Ç¤áµ¯ÍÑ¤¬¸«¹þ¤Þ¤ì¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¥Á¡¼¥à¤¬¥ê¡¼¥É¤¹¤ë»þ´Ö¤òºî¤ì¤º¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£
¤½¤Î¸å¤ÏÂåÉ½¾·½¸¤«¤é±ó¤¶¤«¤ê¡¢º£µ¨¤Ï½êÂ°Àè¤ÎÄ®ÅÄ¤Ç°ì»þÀèÈ¯Íî¤Á¤â·Ð¸³¤·¤¿¡£¤È¤³¤í¤¬ÃÏÆ»¤Ê´ðÁÃµ»½Ñ¤Î¶¯²½¡¢¹¶·âÌÌ¤ÎÏ¢·¸¸þ¾å¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤ÇÀ®Ä¹¤ò¿ë¤²¤ë¤È¡¢º£Ç¯7·î¤Ë¹ñÆâÁÈ¤ÇÎ×¤ó¤ÀEAFF E-1Áª¼ê¸¢¤Çµ×¡¹¤ËÂåÉ½Éüµ¢¡£Á´3»î¹ç¤Ç½ÐÈÖ¤òÄÏ¤ó¤ÇÏ¢ÇÆ¤ËÂç¤¤¯¹×¸¥¤·¡¢ºÆ¤Ó²¤½£ÁÈ¤â¸ò¤¨¤¿ÆüËÜÂåÉ½¤Ë¿©¤¤¹þ¤à¥Á¥ã¥ó¥¹¤òÆÀ¤¿¡£
¡¡ºòÇ¯¤Î9·î¡¦10·î¤Ï¹ñÆâ¥È¥Ã¥×¥ì¥Ù¥ë¤Î´Ä¶¤Ë°µÅÝ¤µ¤ì¡¢¥á¥ó¥¿¥ëÌÌ¤ÇÎÉ¤µ¤òÈ¯´ø¤·¤Ë¤¯¤¤¾õÂÖ¤Ë¤¢¤Ã¤¿Ë¾·î¤À¤¬¡¢º£²ó¤Ï¡Ö¹¶·â»²²Ã¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¼éÈ÷¤ÎÉôÊ¬¤Ç²¿ÅÙ¤«ÎÉ¤µ¤ò¸«¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÀ®Ä¹¤ò¼Â´¶¡£¡Ö¤Ç¤â¾ïÏ¢¤È¸À¤ï¤ì¤ë¿Í¤ËÈæ¤Ù¤ì¤ÐÂ¤ê¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤â¤¢¤ë¤·¡¢µ»½Ñ¤ÏÂ¤ê¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢°ú¤Â³¤¾¯¤·¤º¤Ä¿¤Ð¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È°ÍÁ³¤È¤·¤ÆÎÏÉÔÂ¤Ï¼õ¤±»ß¤á¤Ä¤Ä¤â¡¢Á°¸þ¤¤ËÆü¡¹¤Î¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ËÎå¤á¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
¡¡ÆÃ¤Ë»É·ã¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏÆ±¤¸±¦¥¦¥¤¥ó¥°¥Ð¥Ã¥¯¤òÃ´¤¦DF¿û¸¶Í³Àª(¥Ö¥ì¡¼¥á¥ó)¤È¡¢ÆüËÜÂåÉ½¤Çµ¯ÍÑ¤Î²ÄÇ½À¤¬Éâ¾å¤¹¤ë±¦CB¤òÃ´¤¦ÈÄÁÒÞæ(¥¢¥ä¥Ã¥¯¥¹)¤À¡£¡ÖÍ³Àª¤¯¤ó¤äÞæ¤¯¤ó¤Ï¥Ü¡¼¥ë¤Î°·¤¤¤â¤½¤¦¤À¤·¡¢È½ÃÇ¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢»ëÌî¤Î¹¤µ¤¬¸«¤Æ¤¤¤ÆÊÙ¶¯¤Ë¤Ê¤ë¡£¾ï¤Ë¤¤¤¤¤È¤³¤í¤òÅð¤ß¤Ê¤¬¤é¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤³¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¡£¤½¤¦ÏÃ¤·¤¿Ë¾·î¤Ï¡ÖºÇ¹â¤Î¤ª¼êËÜ¤¬¤¤¤ë¤Î¤ÇµÛ¼ý¤Ç¤¤ë¤³¤È¤òµÛ¼ý¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÀè¤ò¸«¿ø¤¨¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¼«¿È¤ÎÎÏÉÔÂ¤ÏÇ§¼±¤·¤Æ¤¤¤ë°ìÊý¡¢192cm¤ÎÄ¹¿È¤äÇúÈ¯Åª¤Ê¥¹¥Ô¡¼¥É¤ÏÂ¾¤ÎÁª¼ê¤Ë¤Ê¤¤Ç½ÎÏ¡£¡Ö¼«Ê¬¤¬½Ð¤¿ÁÛÄê¤Ç¤Ï¼éÈ÷¤òµá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢ÂÐÖµ¤·¤¿Áª¼ê¤ËÉé¤±¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤Èµ¯ÍÑ¤µ¤ì¤ë¥·¥Á¥å¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤òÎý½¬¤«¤é¥¤¥á¡¼¥¸¤·¡¢¥Ô¥Ã¥Á¤ËÎ©¤Ä¾ìÌÌ¤ËÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡6Æü¤ËÂÐÀï¤¹¤ë¥á¥¥·¥³¤Ï¥»¥Ã¥È¥×¥ì¡¼¤òÆÀ°Õ¤È¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¹â¤µÂÐºö¤âÉ¬¿Ü¡£¡ÖÆ±¤¸¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ç¸À¤¨¤Ð(Æ²°Â)Î§¤¯¤ó¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤ê¡¢(°ËÅì)½ãÌé¤¯¤ó¡¢Í³Àª¤¯¤ó¤ËÈæ¤Ù¤¿¤é¼«Ê¬¤Î¶¯¤ß¤òÈ¯´ø¤Ç¤¤ëÉôÊ¬¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¦¡£Î®¤ì¤Ë¤â¤è¤ë¤È»×¤¦¤±¤É¡¢¾¡¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾ìÌÌ¤Ç½Ð¤¿¤é¡¢Áê¼ê¤ÎËÉÇÈÄé¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¡£Í¿¤¨¤é¤ì¤¿ÌòÌÜ¤òÁ´¤¦¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÀ¸¤»Ä¤ê¤Ø¤Î¥¢¥Ô¡¼¥ë¤òÁÀ¤¦¡£
(¼èºà¡¦Ê¸¡¡ÃÝÆâÃ£Ìé)
(¼èºà¡¦Ê¸¡¡ÃÝÆâÃ£Ìé)