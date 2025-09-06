負傷者続くCB陣に渡辺剛「ケガの代わりに入るのは嬉しくない」競争歓迎しつつアピール誓う
緊急事態の守備陣を支える準備はできている。日本代表DF渡辺剛(フェイエノールト)は現地時間6日の国際親善試合メキシコ戦で、3バックの中央での先発が濃厚。「ここでしっかりチャンスを掴んで、しっかり定着できる選手になりたい」と意気込んだ。
1997年生まれの渡辺は2023年11月、4年ぶりの日本代表招集を経て、昨年1〜2月のアジア杯メンバーにも食い込んだが、同大会では8分間のプレータイムで終了。続く北中米W杯最終予選では長らく招集されず、主力が休養を与えられた今年6月シリーズで久々のチャンスを掴んでいた。
アジア杯以来の出場となった6月のオーストラリア戦では、安定した対人守備を発揮して無失点に抑えていたものの、後半途中にふくらはぎを痛めて負傷交代。その後、日本代表は終盤の失点によって予選発黒星を喫し、渡辺はそのまま無念の負傷離脱となった。それでも今夏、2年間を過ごしたゲントからフェイエノールトへの移籍を果たすと、9月シリーズにも継続招集。再びアピールのチャンスを掴んだ。
出番がなかなか得られない時期を経て、冨安健洋、伊藤洋輝、町田浩樹、高井幸大らCB陣に負傷者が相次ぐなかで巡ってきた出場機会。渡辺は「まずはケガしている選手が早く帰ってくることを僕も願っている。ケガをして代わりに入るのは嬉しくない。チャンスが回ってくるのはいいことだけど、町田選手がケガをしてしまい、自分は仲がいい選手なので早く治ってほしい」と負傷者への配慮を口にする。
渡辺が向き合うのは日本代表にふさわしいハイレベルな競争だ。「もっとケガ人が治って、層が厚くなって、その中で競争をして、W杯(メンバー)に入るのが自分の目標。まずは早く治ってほしい」。その上で「でもこういうチャンスでしっかりアピールするのが今の自分の立ち位置で大事なこと。そういう人たちの分まで全力でプレーして、彼らが帰ってきたら競争を頑張りたい」とアピールを誓っていた。
そうした落ち着いた言葉の背景には、自信が着実に成長を遂げてきたという自負がある。今夏はフェイエノールトへのステップアップ移籍を果たしたが、「W杯のためにまず移籍しないといけないと思っていた。少しでも上のステップに行くため、全てはW杯のため、W杯メンバーに入るために移籍した」と渡辺。新天地でもすでに公式戦5試合にフル出場。「試合も出られているし、自分のいいところを出せているので今のところはいい感じ」という自信を胸にメキシコとのテストマッチに挑む。
(取材・文 竹内達也)
1997年生まれの渡辺は2023年11月、4年ぶりの日本代表招集を経て、昨年1〜2月のアジア杯メンバーにも食い込んだが、同大会では8分間のプレータイムで終了。続く北中米W杯最終予選では長らく招集されず、主力が休養を与えられた今年6月シリーズで久々のチャンスを掴んでいた。
出番がなかなか得られない時期を経て、冨安健洋、伊藤洋輝、町田浩樹、高井幸大らCB陣に負傷者が相次ぐなかで巡ってきた出場機会。渡辺は「まずはケガしている選手が早く帰ってくることを僕も願っている。ケガをして代わりに入るのは嬉しくない。チャンスが回ってくるのはいいことだけど、町田選手がケガをしてしまい、自分は仲がいい選手なので早く治ってほしい」と負傷者への配慮を口にする。
渡辺が向き合うのは日本代表にふさわしいハイレベルな競争だ。「もっとケガ人が治って、層が厚くなって、その中で競争をして、W杯(メンバー)に入るのが自分の目標。まずは早く治ってほしい」。その上で「でもこういうチャンスでしっかりアピールするのが今の自分の立ち位置で大事なこと。そういう人たちの分まで全力でプレーして、彼らが帰ってきたら競争を頑張りたい」とアピールを誓っていた。
そうした落ち着いた言葉の背景には、自信が着実に成長を遂げてきたという自負がある。今夏はフェイエノールトへのステップアップ移籍を果たしたが、「W杯のためにまず移籍しないといけないと思っていた。少しでも上のステップに行くため、全てはW杯のため、W杯メンバーに入るために移籍した」と渡辺。新天地でもすでに公式戦5試合にフル出場。「試合も出られているし、自分のいいところを出せているので今のところはいい感じ」という自信を胸にメキシコとのテストマッチに挑む。
(取材・文 竹内達也)