「旅するSnow Man - Traveling with Snow Man -」Episode3を、明日9月7日（日）16時25分から日本テレビにて放送（関東ローカル）。

今回放送のEpisode3は、Snow Man 深澤辰哉&佐久間大介、そして"10番目のメンバー"AI風ロボ「タビィ」が海、川、山に囲まれた大自然の宝庫、四国地方・高知を巡る旅。

「自然を堪能したい！」という佐久間からのリクエストで、車で向かったのは大自然に囲まれた高知のスポット。川釣りに挑戦し、釣った鮎をその場で塩焼きにして味わうという、なんとも贅沢なひととき。さらに“大人の隠れ宿”では、温泉に浸かり心も体もリラックス。

深澤は「こんな充実した1日ってあるんだな」と語り、佐久間も「オフはこういう休日を過ごしたい」と、疲れがすっかり癒やされた様子。ふたりの素顔が垣間見える、ゆったりとした旅の時間をお楽しみに。

「旅するSnow Man」放送＆配信日は下記の通り。

※放送時間（関東ローカル）：16:25-16:55

Episode1 配信中

Episode2 配信中

Episode3 9月7日（日）

Episode4 9月14日（日）

Episode5 9月21日（日）

Episode6 9月28日（日）

Episode7 10月5日（日）

Episode8 10月19日（日）

Episode9 10月26日（日）

Episode10 11月2日（日）

＜番組情報＞

■番組名：「旅するSnow Man - Traveling with Snow Man -」

■放送媒体：日本テレビ（関東ローカル）

■配信媒体：Hulu（TVerなどの見逃し配信あり）

■番組名：「旅するSnow Man / 完全版 - Traveling with Snow Man -」

■配信媒体：ディズニープラス

＜「旅するSnow Man - Traveling with Snow Man -」＞

日本テレビホールディングス株式会社とウォルト・ディズニー・ジャパン株式会社の戦略的協業の一環として、制作を発表していた9人組アイドルグループSnow Manのトラベル・ドキュメンタリー番組。

メンバーが沖縄をスタート地点に日本を北上し続け北の大地・北海道まで旅する企画。その地ならではの絶景・グルメ・人々と出会いながら、日本列島を縦断します。彼らと一緒に旅をするのは"10番目のメンバー"AI風ロボ「タビィ」。彼らのリアルな表情を「タビィ」が記録していきます。

旅のテーマは、One for Snow Man, Snow Man for One（1人はSnow Manのために、Snoｗ Manは1人のために）。旅を通してSnow ManひとりひとりがSnow Manのために何ができるか考えていこう！と旅に出ます。

笑いと涙、絆と決意――。そのすべてが詰まったSnow Manの至高のトラベル・ドキュメンタリーをお届けします。