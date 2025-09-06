明日9月7日（日）よる7時 日本テレビ系で放送の「ザ！鉄腕！DASH!!」は、「DASH巨大食堂」特別編！

「24時間テレビ48」でチャリティーランナーを務めた横山裕（SUPER EIGHT）をねぎらうべく、城島茂と森本慎太郎（SixTONES）が巨大カジキの捕獲に挑戦！マラソン完走後の横山に、超巨大カジキハンバーグを届けることができるか？

◆「DASH史上一番厳しく、だけど燃える」城島＆森本が巨大カジキに挑む！

大きすぎるが故に大味で敬遠されがちな巨大魚を獲り、培ってきた経験と知識を生かしておいしくいただく「DASH巨大食堂」。先月31日、「24時間テレビ48」チャリティーランナーの横山が、見事105キロを走り抜いた。実はその9日前、城島と森本は、走り終えた横山を“食”でサポートするため沖縄県へ。

先輩ランナーとして101キロを走った経験のある城島は「食べ物が背中を押してくれる。どれだけ疲れていても元気になる」。走り続ける横山に、疲労回復効果が期待できる巨大カジキを釣り上げて届けたい…。森本も「今日は失敗できない。必ず釣り上げなきゃいけない」と先輩・横山のために力が入る。いつも以上の緊張感の中、沖縄の最強漁師たちと一緒にいざ沖縄の海へ！

最大4メートルにもなる巨大カジキは、ベテラン城島でさえお目にかかったことがない未知の相手。「DASH史上一番厳しく、だけど燃える戦いになる」と静かに闘志を燃やす城島。

トローリングでヒットするのを待つ間、カジキに存在を悟られないよう、殺気を消すためにみんなで談笑タイム。森本はこの夏に行ったブラジル・アマゾン旅の思い出を語り、城島は11年前に走った「24時間テレビ」マラソンの裏話を披露。さらに、殺気を消すためにみんなでお昼寝タイム…。すると、「うわー！来たー！」うまく殺気が消えたのか、ついに巨大カジキがヒット!? しかし、巨大食堂、初の非常事態が発生し…！

そして「24時間テレビ48」当日、横山がゴールを目指しているその裏で、巨大カジキの解体がスタート。105キロを完走した横山を、巨大カジキハンバーグでねぎらいたい…！果たして時間内に作って届けることができるか!?