元AKB48の岡田奈々が、11月12日（水）に3rdアルバム「Unformel」（読み：アンフォルメル）をリリースすることを発表した。

2023年11月7日にソロデビューアルバム『Asymmetry』をリリースしオリコン週間アルバムランキング9位を獲得した岡田奈々。今作は前作『Contrust』以来1年ぶりのアルバムリリースとなる。

アルバムタイトル「Unformel（アンフォルメル）」は、”定型に縛られない芸術”を意味するフランス語「Informel」に由来。愛や葛藤、そして生きることそのものを、十曲十色に描き、I(私)からU(あなた)へおくる”花束”に見立てたアルバムとなり、今年5月にリリースされた「ゼロセンチ」、8月にリリースされた「インコンプリート」の2曲の配信シングルを含む全10曲が収録される。

形態は、フォトブック付き、Blu-ray付き、CDのみの3種。Blu-rayには、リード曲のMusic Videoと楽曲制作ドキュメンタリー映像が収録される。さらにアルバムのリリースを記念した予約特典会やプレミアム先行試聴会イベント、そしてオンライン特典会の開催も決定した。

岡田はアルバムリリースを控えた11月7日（金）に東京・harevutaiにて自身の誕生日、そしてソロデビュー2周年を記念した＜岡田奈々 BIRTHDAY LIVE 2025＞を開催する。チケットは一般発売中。

3rd Album『Unformel』

2025年11月12日（水）発売

CD予約：https://okadanana.lnk.to/Unformel ■CD+フォトブック

品番：AVCD-63804

価格：\5,700(税込)

フォトブック付き(A5サイズ・48P) 封入特典：トレカ6種+シークレット1種 合計7種より1種ランダム封入【Type-A】 ＜収録内容＞

CD

・ゼロセンチ

・インコンプリート

含む全10曲収録 ■CD+Blu-ray

品番：AVCD-63805/B

価格：\5,700(税込) 封入特典：トレカ6種+シークレット1種 合計7種より1種ランダム封入【Type-B】 ＜収録内容＞

CD

・ゼロセンチ

・インコンプリート

含む全10曲収録 Blu-ray

・リード曲 Music Video

・楽曲制作ドキュメンタリー ■CD Only

品番：AVCD-63806

価格：\3,500(税込) ＜収録内容＞

CD

・ゼロセンチ

・インコンプリート

含む全10曲収録

＜岡田奈々 BIRTHDAY LIVE 2025＞

2025年11月7日(金) [東京] harevutai

1部 開場：14:30 開演：15:00

2部 開場：18:30 開演：19:00 チケット詳細：

ローソンチケット：https://l-tike.com/nanaokada/

チケットぴあ：https://w.pia.jp/t/okadanana/

イープラス：https://eplus.jp/okadanana/

