岡田奈々、1年ぶりニューアルバム『Unformel』リリース決定
元AKB48の岡田奈々が、11月12日（水）に3rdアルバム「Unformel」（読み：アンフォルメル）をリリースすることを発表した。
2023年11月7日にソロデビューアルバム『Asymmetry』をリリースしオリコン週間アルバムランキング9位を獲得した岡田奈々。今作は前作『Contrust』以来1年ぶりのアルバムリリースとなる。
アルバムタイトル「Unformel（アンフォルメル）」は、”定型に縛られない芸術”を意味するフランス語「Informel」に由来。愛や葛藤、そして生きることそのものを、十曲十色に描き、I(私)からU(あなた)へおくる”花束”に見立てたアルバムとなり、今年5月にリリースされた「ゼロセンチ」、8月にリリースされた「インコンプリート」の2曲の配信シングルを含む全10曲が収録される。
形態は、フォトブック付き、Blu-ray付き、CDのみの3種。Blu-rayには、リード曲のMusic Videoと楽曲制作ドキュメンタリー映像が収録される。さらにアルバムのリリースを記念した予約特典会やプレミアム先行試聴会イベント、そしてオンライン特典会の開催も決定した。
岡田はアルバムリリースを控えた11月7日（金）に東京・harevutaiにて自身の誕生日、そしてソロデビュー2周年を記念した＜岡田奈々 BIRTHDAY LIVE 2025＞を開催する。チケットは一般発売中。
3rd Album『Unformel』
2025年11月12日（水）発売
CD予約：https://okadanana.lnk.to/Unformel
■CD+フォトブック
品番：AVCD-63804
価格：\5,700(税込)
フォトブック付き(A5サイズ・48P)
封入特典：トレカ6種+シークレット1種 合計7種より1種ランダム封入【Type-A】
＜収録内容＞
CD
・ゼロセンチ
・インコンプリート
含む全10曲収録
■CD+Blu-ray
品番：AVCD-63805/B
価格：\5,700(税込)
封入特典：トレカ6種+シークレット1種 合計7種より1種ランダム封入【Type-B】
＜収録内容＞
CD
・ゼロセンチ
・インコンプリート
含む全10曲収録
Blu-ray
・リード曲 Music Video
・楽曲制作ドキュメンタリー
■CD Only
品番：AVCD-63806
価格：\3,500(税込)
＜収録内容＞
CD
・ゼロセンチ
・インコンプリート
含む全10曲収録
＜岡田奈々 BIRTHDAY LIVE 2025＞
2025年11月7日(金) [東京] harevutai
1部 開場：14:30 開演：15:00
2部 開場：18:30 開演：19:00
チケット詳細：
ローソンチケット：https://l-tike.com/nanaokada/
チケットぴあ：https://w.pia.jp/t/okadanana/
イープラス：https://eplus.jp/okadanana/
