ËÍ¤¬¸«¤¿¤«¤Ã¤¿ÀÄ¶õ¡¢Á´°÷½Ð±éÉñÂæ¡Ø²Æ²â¡ÁNATSUGASUMI 2025¡Á¡Ù³«Ëë
ËÍ¤¬¸«¤¿¤«¤Ã¤¿ÀÄ¶õ¡ÊÄÌ¾Î¡§ËÍÀÄ¡Ë¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼23Ì¾Á´°÷¤¬½Ð±é¤¹¤ëÉñÂæ¡Ø²Æ²â¡ÁNATSUGASUMI 2025¡Á¡Ù¤¬9·î6Æü¤è¤ê³«Ëë¤·¤¿¡£Á°Æü¤Ë¤Ï°Ï¤ß²ñ¸«¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢º£²óW¼ç±é¤òÌ³¤á¤¿È¬ÌÚ¿Î°¦¡¦¿ù±º±ÑÎø¡¢¤½¤·¤ÆÊª¸ì¤Ç½ÅÍ×¤Ê¥«¥®¤ò°®¤ëÌò¤ò±é¤¸¤¿Áá粼¤¹¤º¤¤Î3Ì¾¤¬¥³¥á¥ó¥È¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ø²Æ²â¡ÁNATSUGASUMI 2025¡Á¡Ù¤Ï¡¢¤È¤¢¤ë¹â¹»¤Ç¡¢»ö¸Î¤Ç»à¤ó¤Ç¤·¤Þ¤Ã¤¿¡È¤¹¤º¤¡É¤¬Í©Îî¤È¤Ê¤Ã¤ÆÍ§¿Í¤¿¤Á¤ÎÁ°¤Ë¸½¤ì¡¢ÍÍ¡¹¤ÊÇº¤ß¤äÊÉ¤Ë¤Ö¤Ä¤«¤ê¤Ê¤¬¤é¤â¡¢ÌÀ¤ë¤¤Ì¤Íè¤Î¤¿¤á¤Î¡È¾®¤µ¤Ê´õË¾¡É¤ò¼«¿È¤ÎÎÏ¤Ç¾è¤ê±Û¤¨¡¢¸«¤Ä¤±¤Æ¤¤¤¯¿ð¡¹¤·¤¤ÀÄ½Õ¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡£2025Ç¯ÈÇ¤Ç¤Ï2¤Ä¤Î¥ë¡¼¥È¤òÍÑ°Õ¤·¡¢È¬ÌÚ¿Î°¦¡¦¿ù±º±ÑÎø¤Ë¤è¤ëW¼ç±é¤Ë²Ã¤¨¡¢2¿Í¤È°ì½ï¤Ë¥³¥ó¥¯¡¼¥ë¤òÌÜ»Ø¤¹¡Ö¹ç¾§Éô¡×¥á¥ó¥Ð¡¼¤â¿·¤¿¤Ê¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬²Ã¤ï¤ê¡¢¡É°Û¤Ê¤ëÌ¥ÎÏ¤ò¤â¤Ã¤¿2¤Ä¤Î¡Ö²Æ²â¡×¡È¤¬Å¸³«¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¡Ê¢¨Ãí¡§³Æ¥ë¡¼¥È¤È¤â¤ËËÍÀÄ¥á¥ó¥Ð¡¼Á´°÷¤¬½Ð±é¡Ë
Á°Æü¤Î°Ï¤ß²ñ¸«¤Ç¤Ï¡¢ËÍ¤¬¸«¤¿¤«¤Ã¤¿ÀÄ¶õ 23Ì¾Á´°÷¤Ë¤è¤ë¥Õ¥©¥È¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤Î¸å¡¢°Ï¤ß¼èºà¤ËÈ¬ÌÚ¿Î°¦¡¢¿ù±º±ÑÎø¡¢Áá粼¤¹¤º¤¤¬ÅÐÃÅ¤·¡¢½éÆü¤ò·Þ¤¨¤¿´¶ÁÛ¤äÉñÂæ¤Î¸«¤É¤³¤í¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¤Þ¤º½éÆü¤Î°Õµ¤¹þ¤ß¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢È¬ÌÚ¤Ï¡ÖÁ°²ó¤è¤ê¶ÛÄ¥¤·¤¹¤®¤º¡¢³Ú¤·¤ó¤ÇÎ×¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£µîÇ¯¤ÎÎÉ¤µ¤ò»Ä¤·¤Ä¤Ä¼«Í³ÅÙ¤¬Áý¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢»ä¤¿¤Á¤é¤·¤¤ÉñÂæ¤ò¤ªÆÏ¤±¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤È¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¿ù±º¤Ï¡ÖB¥Á¡¼¥à¤Ç¹ç¾§Éô¤Î¼ç±é¤È¤·¤Æ´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡ª ¶ÛÄ¥¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¼«Ê¬¤Î»ý¤Æ¤ë¥Ñ¥ï¡¼¤òÂ¸Ê¬¤ËÈ¯´ø¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£Áá粼¤Ï¡Ö¿ÍÀ¸¤Ç2²óÌÜ¤ÎÉñÂæ¤Ê¤Î¤Ç¥É¥¥É¥¤äÉÔ°Â¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤ª·Î¸Å½àÈ÷¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¡¢23¿Í¤ÇÌµ»ö¤ËÎÉ¤¤½éÆü¤ò·Þ¤¨¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿¡£
2²óÌÜ¤È¤Ê¤ëº£²ó¤Ï¡¢ºòÇ¯¤È¤Î°ã¤¤¤â¸«¤É¤³¤í¤Î¤Ò¤È¤Ä¡£È¬ÌÚ¤Ï¡Öº£Ç¯¤Ï9·î¤Î¸ø±é¡£¤ªËß¤ä²ÆµÙ¤ß¤¬²á¤®¤Æ²Æ¤¬²â¤ó¤Ç¤¯¤ë»þ´ü¤À¤«¤é¤³¤½¡¢ÁÖ¤ä¤«¤Ê»Ä½ë¤ò¤ªÆÏ¤±¤Ç¤¤¿¤é¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤ê¡¢¿ù±º¤Ï¡Ö¥á¥ó¥Ð¡¼¤Îå«¤¬¤è¤ê¿¼¤Þ¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£º£Ç¯¤Ï¼«Í³ÅÙ¤¬Áý¤·¡¢°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤¬µ±¤±¤ëÉôÊ¬¤¬Áý¤¨¤Þ¤·¤¿¡×¤È¼ê±þ¤¨¤ò¤Î¤¾¤«¤»¤¿¡£Áá粼¤Ï¡ÖºòÇ¯¤Ï´ðÁÃ¤«¤é³Ø¤Ó¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£²ó¤Ï¤ª·Î¸Å½éÆü¤«¤éÏÂ¤ä¤«¤ÇÄ©Àï¤Ç¤¤ëÊ·°Ïµ¤¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¡¢¤è¤ê¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤¿ÉñÂæ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
ÉñÂæ¤Î¸«¤É¤³¤í¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢È¬ÌÚ¤Ï¡Ö¡È¤È¤¢¥ë¡¼¥È¡É¤Ç¤Ï¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¤âÃç¤ÎÎÉ¤¤´äËÜÍý¸ê¤Á¤ã¤ó¤¬¥À¥ó¥¹Éô¤ÎÉôÄ¹¤òÌ³¤á¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¡È¤È¤¢¡É¤È¤Î³Ý¤±¹ç¤¤¤ËÃíÌÜ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¥¢¥Ô¡¼¥ë¡£¿ù±º¤Ï¡Ö¾Ð¤¤¤¢¤êÎÞ¤¢¤ê¡¢¡ÈËÍÀÄ¡É¤é¤·¤µ¤¬¤®¤å¤Ã¤ÈµÍ¤Þ¤Ã¤¿ÉñÂæ¤Ç¤¹¡£º£Ç¯¤Ï¤Õ¤¿¤Ä¤Î¥ë¡¼¥È¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¼¤ÒÎ¾Êý´Ñ¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£Áá粼¤Ï¡Ö°Å¤µ¤äÀÚ¤Ê¤µ¤â¤¢¤ê¤Ä¤Ä¡¢ÌÌÇò¤¤¥·¡¼¥ó¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¥²¥Í¥×¥í¤Ç¤Ï¡¢È¬ÌÚ¿Î°¦¤¬±é¤¸¤ë¡È¤È¤¢¥ë¡¼¥È¡ÊA¥Á¡¼¥à¡Ë¡É¤È¡¢¿ù±º±ÑÎø¤¬±é¤¸¤ë¡È¤¨¤ì¤ó¥ë¡¼¥È¡ÊB¥Á¡¼¥à¡Ë¡É¤Î2¥Á¡¼¥à¸ø±é¤¬¾å±é¤µ¤ì¤¿¡£
¤Ê¤ª¡¢¸ø±é¸å¤Ë¥é¥¤¥Ö¥Ñ¡¼¥È¤È¤·¤ÆËÍ¤¬¸«¤¿¤«¤Ã¤¿ÀÄ¶õ¤Î³Ú¶Ê¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¬ÈäÏª¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤À¡£¥é¥¤¥Ö¤Î¥»¥Ã¥È¥ê¥¹¥È¤Ï¸ø±é¤Ë¤è¤ê°Û¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Íè¾ì¤´¤È¤Ë°Û¤Ê¤ëÆâÍÆ¤ò³Ú¤·¤à»ö¤¬¤Ç¤¤ë¡£¤¢¤ï¤»¤ÆËè¸ø±é¸å¤Ë¤Ï¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¤è¤ë¤ª¸«Á÷¤ê¤â¼Â»Ü¤¹¤ë¡£
¤Þ¤¿¥¢¥Õ¥¿¡¼¥È¡¼¥¯¤Î³«ºÅ¤â·èÄê¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÉñÂæËÜÈÖÄ¾¸å¤ÎÇ®µ¤¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¡¢¸ø±é¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¥È¡¼¥¯¤Ê¤É¤ò³Ú¤·¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£³«ºÅÆü¤ÏÉñÂæ¸ø¼°HP¤Ë¤Æ¡£
ÉñÂæ¡Ø²Æ²â¡ÁNATSUGASUMI 2025¡Á¡Ù¤Ï¡¢¥·¥¢¥¿¡¼1010¤Ë¤Æ9·î15Æü¡Ê·î¡¦½Ë¡Ë¤Þ¤Ç¾å±é¤µ¤ì¤ë¡£
ÉñÂæ¡Ø²Æ²â¡ÁNATSUGASUMI 2025¡Á¡ÙÀé½©³Ú¸ø±é¡¡¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®
ÇÛ¿®ÆüÄø
2025Ç¯9·î15Æü¡ÊÆü¡ËÃë¸ø±é¡ÊB¥Á¡¼¥à¡Ë¡Ú³«±é¡Û12:00
2025Ç¯9·î15Æü¡ÊÆü¡ËÌë¸ø±é¡ÊA¥Á¡¼¥à¡Ë¡Ú³«±é¡Û16:00
¥Á¥±¥Ã¥È¶â³Û¡¦ÆÃÅµ¾ÜºÙ¤Ê¤É¾ÜºÙ
https://bokuao-natsugasumi.com/news2025/archives/76
¢£¥¢¥Õ¥¿¡¼¥È¡¼¥¯³«ºÅ
ÂÐ¾Ý¸ø±é¤Ë¤Æ¡¢½ª±é¸å¤Ë¥á¥ó¥Ð¡¼ÅÐÃÅ¤Ë¤è¤ë¥¢¥Õ¥¿¡¼¥È¡¼¥¯¤Î¼Â»Ü¤¬·èÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÉñÂæ¤ÎÇ®µ¤¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¡¢¸ø±éÄ¾¸å¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î´¶ÁÛ¤Ê¤É¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¥È¡¼¥¯¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¾ì¤À¤±¤ÇÊ¹¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ëµ®½Å¤ÊËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¤É¤¦¤¾¤ª¸«Æ¨¤·¤Ê¤¯¡ª
¡ãÂÐ¾Ý¸ø±é¡¦ÅÐÃÅ¼Ô¥á¥ó¥Ð¡¼¡ä
09/07(Æü) 18:00¡¡¸ø±é ±ö³øºÚÆá¡¢°ÂÇ¼Áó⾐¡¢µÈËÜº¡Æá¡¢⼯Æ£Í£°¦
09/09(²Ð) 18:00¡¡¸ø±é ⻑⾕Àîµ©Ì¤¡¢Áá粼¤¹¤º¤¡¢»ý±Ê¿¿Æà¡¢⻘⽊ÃèÈÁ¡¢⼋½Å³ßÈþ°Ëºé
09/11(ÌÚ) 18:00¡¡¸ø±é ¿Ü±Ê⼼³¤¡¢´äËÜÍý¸ê¡¢⼋⽊¿Î°¦¡¢⽊²¼Íõ¡¢°ËÆ£¤æ¤º
09/12(¶â) 18:00¡¡¸ø±é ÌøËÙ²ÖÎç¡¢⾦ß·°¡Èþ¡¢⼭⼝·ë°É¡¢½©⽥è½°É¡¢Çë¸¶⼼²Ö
09/14(Æü) 18:00¡¡¸ø±é ⻄¿¹°ÉÌï¡¢¿ù±º±ÑÎø¡¢º£°æÍ¥´õ¡¢µÜ¹øÍ§⾥°¡
¢¨ÂÐ¾Ý¸ø±é¤Î¥Á¥±¥Ã¥È¤ò¤ª»ý¤Á¤Î¤ªµÒÍÍ¤Î¤ß¤´»²²Ã¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£½ª±é¸å¤Ï¤´ÃåÀÊ¤Î¤Þ¤Þ¤ªÂÔ¤Á¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨¥¢¥Õ¥¿¡¼¥È¡¼¥¯¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï½ª±é¸å¡¢15Ê¬ÄøÅÙ¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨ÅÐÃÅ¼Ô¤Ï¡¢¤ä¤à¤òÆÀ¤Ê¤¤ÍýÍ³¤Ë¤è¤êÍ½¹ð¤Ê¤¯ÊÑ¹¹¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£Í½¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£½Ð±é¼ÔÊÑ¹¹¤Î¾ì¹ç¤Ç¤âÊ§¤¤Ìá¤·¤Ï¤¤¤¿¤·¤«¤Í¤Þ¤¹¡£
Íè¾ì¼ÔÆÃÅµÇÛÉÛ¡ª
ÉñÂæ¡Ö²Æ²â¡ÁNATSUGASUMI 2025¡Á¡×Íè¾ìÆÃÅµ¤È¤·¤Æ¡Ö¥á¥ó¥Ð¡¼Ê£À½¥á¥Ã¥»¡¼¥¸Æþ¤ê¡Ê°õºþ¡ËÈóÇäÉÊ¥Ö¥í¥Þ¥¤¥É¡ÊLÈ½¡Ë¡×2Ëç1¥»¥Ã¥È¡Ê¥é¥ó¥À¥àÇÛÉÛ/Á´23¼ï¡Ë¤òÇÛÉÛ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£ËÍÀÄ¥á¥ó¥Ð¡¼23Ì¾¤Î»£¤ê¤ª¤í¤·¼Ì¿¿¤Ë¡¢¼ê½ñ¤Ê£À½¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬¥×¥ê¥ó¥È¥¢¥¦¥È¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢²ñ¾ì¤Ë¤ª±Û¤·¤ÎÊý¤À¤±¤¬¼ê¤ËÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë1Ëç¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹
ÉñÂæ¡Ø²Æ²â~NATSUGASUMI~2025Êó
¢£·à¾ì
¡ÚÅìµþ¡Û¥·¥¢¥¿¡¼1010
¢©120-0034 ÅìµþÅÔÂÎ©¶èÀé½»3ÃúÌÜ92 Àé½»¥ß¥ë¥Ç¥£¥¹µÈÖ´Û https://www.t1010.jp/html/access/
¢£ÆüÄø
2025Ç¯9·î1Æü(·î)¡Á9·î15Æü(·î½Ë)¡¡Á´16¸ø±é
¢£½Ð±é¼Ô
ËÍ¤¬¸«¤¿¤«¤Ã¤¿ÀÄ¶õ
È¬ÌÚ¿Î°¦¡¢¿ù±º±ÑÎø¡¿Áá粼¤¹¤º¤¡¿
´äËÜÍý¸ê¡¢°ÂÇ¼Áó°á¡¿È¬½Å³ßÈþ°Ëºé¡¢¶âß·°¡Èþ¡¿À¾¿¹°ÉÌï¡¢±ö³øºÚÆá¡¿¿Ü±Ê¿´³¤¡¢ÌøËÙ²ÖÎç¡¿µÈËÜº¡Æá¡¢Ä¹Ã«Àîµ©Ì¤
ÀÄÌÚÃèÈÁ¡¢½©ÅÄè½°É¡¢°ËÆ£¤æ¤º¡¢º£°æÍ¥´õ¡¢ÌÚ²¼Íõ¡¢¹©Æ£Í£°¦¡¢Çë¸¶¿´²Ö¡¢µÜ¹øÍ§Î¤°¡¡¢»ý±Ê¿¿Æà¡¢»³¸ý·ë°É
¢£¥Á¥±¥Ã¥È
°ìÈÌ¡§8,300±ß¡ÊÀÇ¹þ/Á´ÀÊ»ØÄê¡Ë/U-18³Ø³ä¥Á¥±¥Ã¥È¡§4,500±ß¡ÊÀÇ¹þ/Á´ÀÊ»ØÄê¡Ë
¢£¥¹¥¿¥Ã¥Õ
µÓËÜ¡§»ä¥ª¥à
±é½Ð¡§Â¼°æÍº
