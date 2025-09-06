¿å¾å¹±»Ê¼ç±é¡Ø¥·¥Ê¥ó¥È¥í¡¼¥×¡Ù¡¢¡ÈÎ¢ÁÈ¿¥¡É¥á¥ó¥Ð¡¼¤ËÀ÷Ã«¾ÂÀ¡¦±óÆ£ÍºÌï¤é·èÄê¡ª¡¡ËÜÍ½¹ð¡õ¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë²ò¶Ø
¡¡¿å¾å¹±»Ê¤¬¼ç±é¤·¡¢»³ÅÄ°ÉÆà¤¬¥Ò¥í¥¤¥ó¤ò±é¤¸¤ë10·î6Æü¥¹¥¿¡¼¥È¤Î¥É¥é¥Þ¡Ø¥·¥Ê¥ó¥È¥í¡¼¥×¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ·Ï¡¿Ëè½µ·îÍË23»þ6Ê¬¡Ë¤è¤ê¡¢ËÜÍ½¹ð¤È¥á¥¤¥ó¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤¬²ò¶Ø¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤µ¤é¤ËÄÉ²Ã¥¥ã¥¹¥È¤È¤·¤Æ¡¢À÷Ã«¾ÂÀ¡¢±óÆ£ÍºÌï¡¢¥¢¥Õ¥í¡¢¿¹ÅÄÁÛ¤Î½Ð±é¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ø¥·¥Ê¥ó¥È¥í¡¼¥×¡ÙÎ¢ÁÈ¿¥¡ã¥Ð¡¼¥ß¥ó¡ä¤òÀÚ¤ê¼è¤ë¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤â¡ª
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢³¹¤Î¾®¤µ¤Ê¥Ð¡¼¥¬¡¼¥·¥ç¥Ã¥×¤òÉñÂæ¤Ë¡¢Ê£»¨¤ËÍí¤ß¹ç¤¦¿Í´ÖÌÏÍÍ¤ÎÃæ¤ÇÆæ¤¬Ææ¤ò¸Æ¤ÖÃË½÷8¿Í¤ÎÀÄ½Õ·²Áü¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¡£¥¢¥Ë¥á¡Ø¥ª¥Ã¥É¥¿¥¯¥·¡¼¡Ù¤ÎµÓËÜ¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ëº¡¸µÏÂÄÅÌé¤¬¸¶ºî¡¦µÓËÜ¤È¤·¤Æ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤ò½ñ¤²¼¤í¤·¡¢»³´ßÀ»ÂÀ¤¬´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤ë¡£
¡¡Í½¹ð±ÇÁü¤Ç¤Ï¡¢³¹¤Î¾®¤µ¤Ê¥Ð¡¼¥¬¡¼¥·¥ç¥Ã¥×¡È¥·¥Ê¥ó¥È¥í¡¼¥×¡É¤ÇÆ¯¤¯¼ã¼Ô¤¿¤Á¤Î²¿µ¤¤Ê¤¤Æü¾ï¤¬¡¢°ìÅ¾¤·¤ÆÉÔ²º¤µ¤òÂÓ¤Ó¤Æ¤¤¤¯ÍÍ»Ò¤¬±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡ ¡È¥·¥Ê¥ó¥È¥í¡¼¥×¡É¤Ë¡¢ÌÜ½Ð¤·Ë¹¤òÈï¤Ã¤Æ¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥¬¡¼¤òÍê¤à²ø¤·¤²¤ÊµÒ¤¬ÍèÅ¹¡£ëÃ¤·¤¬¤ëÅÔÀ®¡Ê¿å¾å¡Ë¡¢¿åÄ®¡Ê»³ÅÄ¡Ë¡¢ÌÚ¾ì¡ÊºäÅìÎ¶ÂÁ¡Ë¤À¤¬¡¢¤½¤³¤Ø¤â¤¦1¿Í¤ÎÌÜ½Ð¤·Ë¹¤ÎÃË¤¬ÆþÅ¹¤·¡¢ÆÍÇ¡¥ì¥¸·¸¤Î»ÖÂô¡ÊÇë¸¶¸î¡Ë¤Ë¡Ö¶â½Ð¤»¡×¤È½Æ¸ý¤òÆÍ¤¤Ä¤±¤ë¡Ä¡£
¡¡µÓËÜ²È¡¦º¡¸µÏÂÄÅÌé¡ß´ÆÆÄ¡¦»³´ßÀ»ÂÀ¤Ë¤è¤ë¥³¥ß¥«¥ë¤Ç¥Æ¥ó¥Ý¤ÎÎÉ¤¤²ñÏÃ·à¤Ë²Ã¤¨¡¢¹¾ùõÊ¸Éð¤Û¤«¤Ë¤è¤ë²»³Ú¤âÎ®¤ì¤ë¡£ÉÔ²Ä²ò¤Ê¶¯Åð¤«¤éÊª¸ì¤Ï»Ï¤Þ¤ê¡¢¼¡Âè¤Ë¡È¥·¥Ê¥ó¥È¥í¡¼¥×¡É¤ÎÆü¾ï¤Ï¤æ¤¬¤ó¤Ç¤¤¤¯¡£
¡¡¶¯Åð¤ÈÎ¢ÁÈ¿¥¡ã¥Ð¡¼¥ß¥ó¡ä¤Î´ØÏ¢¤òµ¿¤¦ÅÔÀ®¤ÈÌÚ¾ì¡¢¡Öº£ÅÙ¤³¤½¤ªÁ°¤ò»¦¤·¤Ë¤¤¤¯ ¥·¥Þ¥»¥²¥é¡×¤È½ñ¤«¤ì¤¿¶¼Ç÷¾õ¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤¿¤³¤È¤òÎ¤¸«¡Ê±Æ»³Í¥²Â¡Ë¤Ë¹ðÇò¤¹¤ë¿åÄ®¤Ê¤É¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÅÐ¾ì¿ÍÊª¤ä¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¾ì½ê¤ÇÊª¸ì¤¬Æ°¤½Ð¤·¤Æ¤¤¤¯¡£ÈùÌ¯¤ËÍÉ¤é¤®¤À¤¹¿Í´Ö´Ø·¸¡¢¤½¤·¤ÆÆæ¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿ÁÈ¿¥¡Ò¥Ð¡¼¥ß¥ó¡Ó¤ÎÌÜÅª¤È¤Ï¡Ä¡£²¿¤¬ËÜÅö¤Ç¡¢²¿¤¬±³¤Ê¤Î¤«-¡£
¡¡¥á¥¤¥ó¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ë¤Ï¡¢¡È¥·¥Ê¥ó¥È¥í¡¼¥×¡É¤ÇÆ¯¤¯8¿Í¤¬½¸·ë¡£Á¯¤ä¤«¤ÊÀÖ¿§¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¥í¥´¤¬ÌÜ¤ò°ú¤¯¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ÎÃæ±û¤Ë¤Ï¡¢¼ç¿Í¸ø¡¦ÅÔÀ®¤òÃæ¿´¤Ë¡¢¿åÄ®¤äÌÚ¾ì¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¥Ð¡¼¥¬¡¼¥·¥ç¥Ã¥×¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤¿¤Á¤¬Âª¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤É¤³¤Ë¤Ç¤â¤¢¤ê¤½¤¦¤Ê¥Ð¥¤¥È½ª¤ï¤ê¤ÎÃç¤à¤Ä¤Þ¤¸¤¤Ê·°Ïµ¤¤ÎÃæ¤Ç¾Ð´é¤ò¸«¤»¤ëÈà¤é¤Ë¡¢¤É¤ó¤ÊÇÈÍð¤¬ÂÔ¤Á¼õ¤±¤ë¤Î¤«¡¼¡£
¡¡º£²ó²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿ÄÉ²Ã¥¥ã¥¹¥È¤Ï¡¢Ææ¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿ÎäÅ°¤ÊÎ¢ÁÈ¿¥¡Ò¥Ð¡¼¥ß¥ó¡Ó¤ÎÌÌ¡¹¡£¥Ð¡¼¥ß¥ó¤ÎÎäÅ°¤Ê¥È¥Ã¥×¡¦ÀÞÅÄ¹ÀÊ¿Ìò¤ËÀ÷Ã«¾ÂÀ¡£ÀÞÅÄ¤Ë½¾¤¦Î¶ÆóÌò¤Ë±óÆ£ÍºÌï¡£Î¶Æó¤ÎÍÄ¤Ê¤¸¤ß¤ÇÁêËÀ¤Îµ×ÂÀÏºÌò¤Ë¥¢¥Õ¥í¡£¤½¤·¤Æ¡¢ÀÞÅÄ¤Î±¦ÏÓÅªÂ¸ºß¤Ç¿Ë¶â¤òÁà¤ë½÷¡¦ËÓÈþÌò¤Ë¿¹ÅÄÁÛ¡£
¡¡¤¢¤ï¤»¤Æ²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¡Ê¥Ð¡¼¥ß¥óver.¡Ë¤Ë¤Ï¡¢ÁÈ¿¥¤Î¥È¥Ã¥×¡¦ÀÞÅÄ¤òÃæ¿´¤Ë¡¢¡È¥·¥Ê¥ó¥È¥í¡¼¥×¡É¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤ÏÂÐ¾ÈÅª¤Ë¡¢¤É¤³¤«½Å¡¹¤·¤¤Ê·°Ïµ¤¤Ç¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤ò°Ï¤à4¿Í¤Î»Ñ¤¬¼Ì¤·½Ð¤µ¤ì¤ë¡£¤¸¤Ã¤È²¿¤«¤ò´Æ»ë¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¶ÛÄ¥´¶¤¬Éº¤¦¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ï¡¢¤è¤ê¿¼¤¯ÉÔ²º¤ÊÀ¤³¦´Ñ¤òÍ½´¶¤µ¤»¤ë¡£
¡¡¥É¥é¥Þ¥×¥ì¥ß¥¢23¡Ø¥·¥Ê¥ó¥È¥í¡¼¥×¡Ù¤Ï¡¢¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ·Ï¤Ë¤Æ10·î6Æü¤è¤êËè½µ·îÍË23»þ6Ê¬ÊüÁ÷¡ÊÁ´12ÏÃ¡Ë¡£
¢¨¥¥ã¥¹¥È¥³¥á¥ó¥È¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
¡ã¥³¥á¥ó¥ÈÁ´Ê¸¡ä
¢£À÷Ã«¾ÂÀ¡ÊÀÞÅÄ¹ÀÊ¿¡¿¤ª¤ê¤¿¤³¤¦¤Ø¤¤¡¡Ìò¡Ë
µÓËÜ¤òÆÉ¤Þ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿»þ¡¢º£¤Þ¤Ç¿¨¤ì¤¿¤³¤È¤ÎÌµ¤¤·²Áü·à¤À¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÀÄ½Õ¤È¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹¤ÈÎø°¦¤È¿Í´Ö¥É¥é¥Þ¤ò¥µ¥é¥Ã¤ÈÁ´ÉôÀ®Î©¤µ¤»¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤·¤«¤â²¡¤·ÉÕ¤±¤¬¤Þ¤·¤¯¤Ê¤¯¡¢¼«Á³¤ÊÀ¤³¦´Ñ¡¢¤À¤±¤É¤â¤Á¤ç¤Ã¤È¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼¡£¤Ç¤â¥Ò¥ê¥Ò¥ê¤¹¤ë¡£Í£°ìÌµÆó¤ÊÀ¤³¦¤À¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
»ä¤Î±é¤¸¤ëÀÞÅÄ¤Ï¥Ò¥ê¥Ò¥êÃ´Åö¤Ç¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤æ¤ë¥¥ã¥éÃ´Åö¤Ç¤â¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£ÁÇÅ¨¤Ê¸½¾ì¤Î³§¤µ¤Þ¤Î¤ª±¢¤Ç¡¢¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é±é¤¸¤µ¤»¤ÆÄº¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤æ¤ë¤µ¤È¶¸µ¤¤¬Æþ¤ê¸ò¤¸¤Ã¤¿¤³¤Î¥·¥Ê¥ó¥È¥í¡¼¥×¤ÎÀ¤³¦¤ò¡¢À§Èó¤ª³Ú¤·¤ßÄº¤±¤¿¤é¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£
¢£±óÆ£ÍºÌï¡ÊÎ¶Æó¡¿¤ê¤å¤¦¤¸¡¡Ìò¡Ë
Î¶ÆóÌò¤ò±é¤¸¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡¢±óÆ£ÍºÌï¤Ç¤¹¡£
¤È¤Æ¤âÌ¥ÎÏÅª¤ÊµÓËÜ¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡¢¥¥ã¥¹¥È¤Î³§¤µ¤ó¤È°ì½ï¤Ë¤³¤ÎºîÉÊ¤Ë»²²Ã¤Ç¤¤ë»ö¤Ë¶½Ê³¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ð¡¼¥ß¥ó¤È¤¤¤¦ÁÈ¿¥¤Î°ì°÷¤È¤·¤Æ¡¢ÊÌºîÉÊ¤Ç¤âÂçÊÑ¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿À÷Ã«¤µ¤ó¡¢¿¹ÅÄ¤µ¤ó¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢º£²ó½é¤á¤Þ¤·¤Æ¤Ç¤¹¤¬¡¢¤â¤¦²¿Ç¯¤âÎÙ¤Ë¤¤¤¿¤è¤¦¤Ê¥¢¥Õ¥í¤µ¤ó¤È¤Î¡¢¥·¥Ê¥ó¥È¥í¡¼¥×¤Î³§¤µ¤ó¤ò¶¼¤ä¤«¤¹¥Ð¡¼¥ß¥ó¤Ë¤âÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¡¢¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£
°ì½Ö¤âÌÜ¤¬Î¥¤»¤Ê¤¤¤½¤ì¤¾¤ì¤Î»×ÏÇ¤¬ÀäÌ¯¤Ë¸òºø¤¹¤ë¡Ø¥·¥Ê¥ó¥È¥í¡¼¥×¡ÙÀ§Èó¤ª³Ú¤·¤ß²¼¤µ¤¤¡£
¢£¥¢¥Õ¥í¡Êµ×ÂÀÏº¡¿¤¤å¤¦¤¿¤í¤¦¡¡Ìò¡Ë
¥¥å¥¦¤Á¤ã¤ó¤³¤È¡¢µ×ÂÀÏº¤ò±é¤¸¤Þ¤·¤¿¥¢¥Õ¥í¤Ç¤¹¡£
¤´¤¯¤Ä¤Ö¤·¤Î¤í¤¯¤Ç¤Ê¤·¡¢ÂÕ¤±¤â¤Î¤ÇÄ´»Ò¤Î¤ê¡£
¸ý¤ò³«¤±¤ÐÊ¸¶ç¤Ð¤Ã¤«¤ê¤Î´Ý¤Ü¤¦¤º¡£
³¤¤è¤ê¿¼¤¤Å¯³Ø¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢ÃÏ¤ËÂ¤¬¤Ä¤¤¤¿¸½¼Â¤òÀ¸¤¤ë¤Î¤¬²¼¼ê¤Ã¤Ô¤Ê¡¢¤Ð¤«¤ä¤í¤¦¡£
¤½¤ó¤Ê¥¥å¥¦¤Á¤ã¤ó¤ò²¶¤ÏÂç¹¥¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¿¹ÅÄÁÛ¡ÊËÓÈþ¡¿¤à¤Ä¤ß¡¡Ìò¡Ë
¥¿¥¤¥È¥ë¤Î¥¥ã¥Ã¥Á¡¼¤µ¤ÈÅÐ¾ì¿ÍÊª¤ÎË¤«¤µ¡£µÓËÜ¤Ë»¶¤ê¤Ð¤á¤é¤ì¤¿¸ÀÍÕ¤ÎÌ¯¡¢¸½¾ì¤Çºî¤ê¾å¤²¤é¤ì¤ëº£¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¤¶õµ¤´¶¡£
»²²Ã¤¹¤ë¿È¤Ê¤¬¤é¤½¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤Ë¤È¤Æ¤â¼æ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»ä¤Ïº£²ó¡¢¥Ð¡¼¥ß¥ó¤È¤¤¤¦²ø¤·¤²¤Ê¥Á¡¼¥à¤Ë¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢
¤³¤Î¾å¤Ê¤¯Âº·É¤¹¤ëÀ÷Ã«¤µ¤ó¡¢°ì½ï¤ËÆ®¤¤È´¤¤¤¿¤³¤È¤Î¤¢¤ë±óÆ£¤µ¤ó¡¢»ä¤Î¸ø¼°¤ª·»¤Á¤ã¤ó¤òÌ¾¾è¤ë¥¢¥Õ¥í¤µ¤ó¡¢¤³¤Î¤ª»°Êý¤ÈÁÈ¤à¥Á¡¼¥à¤È¤Ê¤ë¤È»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏºÇ¹â¤Î¸½¾ì¤Ç¤·¤«¤Ê¤¯¡¢³Ú¤·¤¯»£±Æ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£ÊüÁ÷¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ø¥·¥Ê¥ó¥È¥í¡¼¥×¡ÙÎ¢ÁÈ¿¥¡ã¥Ð¡¼¥ß¥ó¡ä¤òÀÚ¤ê¼è¤ë¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤â¡ª
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢³¹¤Î¾®¤µ¤Ê¥Ð¡¼¥¬¡¼¥·¥ç¥Ã¥×¤òÉñÂæ¤Ë¡¢Ê£»¨¤ËÍí¤ß¹ç¤¦¿Í´ÖÌÏÍÍ¤ÎÃæ¤ÇÆæ¤¬Ææ¤ò¸Æ¤ÖÃË½÷8¿Í¤ÎÀÄ½Õ·²Áü¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¡£¥¢¥Ë¥á¡Ø¥ª¥Ã¥É¥¿¥¯¥·¡¼¡Ù¤ÎµÓËÜ¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ëº¡¸µÏÂÄÅÌé¤¬¸¶ºî¡¦µÓËÜ¤È¤·¤Æ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤ò½ñ¤²¼¤í¤·¡¢»³´ßÀ»ÂÀ¤¬´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤ë¡£
¡¡ ¡È¥·¥Ê¥ó¥È¥í¡¼¥×¡É¤Ë¡¢ÌÜ½Ð¤·Ë¹¤òÈï¤Ã¤Æ¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥¬¡¼¤òÍê¤à²ø¤·¤²¤ÊµÒ¤¬ÍèÅ¹¡£ëÃ¤·¤¬¤ëÅÔÀ®¡Ê¿å¾å¡Ë¡¢¿åÄ®¡Ê»³ÅÄ¡Ë¡¢ÌÚ¾ì¡ÊºäÅìÎ¶ÂÁ¡Ë¤À¤¬¡¢¤½¤³¤Ø¤â¤¦1¿Í¤ÎÌÜ½Ð¤·Ë¹¤ÎÃË¤¬ÆþÅ¹¤·¡¢ÆÍÇ¡¥ì¥¸·¸¤Î»ÖÂô¡ÊÇë¸¶¸î¡Ë¤Ë¡Ö¶â½Ð¤»¡×¤È½Æ¸ý¤òÆÍ¤¤Ä¤±¤ë¡Ä¡£
¡¡µÓËÜ²È¡¦º¡¸µÏÂÄÅÌé¡ß´ÆÆÄ¡¦»³´ßÀ»ÂÀ¤Ë¤è¤ë¥³¥ß¥«¥ë¤Ç¥Æ¥ó¥Ý¤ÎÎÉ¤¤²ñÏÃ·à¤Ë²Ã¤¨¡¢¹¾ùõÊ¸Éð¤Û¤«¤Ë¤è¤ë²»³Ú¤âÎ®¤ì¤ë¡£ÉÔ²Ä²ò¤Ê¶¯Åð¤«¤éÊª¸ì¤Ï»Ï¤Þ¤ê¡¢¼¡Âè¤Ë¡È¥·¥Ê¥ó¥È¥í¡¼¥×¡É¤ÎÆü¾ï¤Ï¤æ¤¬¤ó¤Ç¤¤¤¯¡£
¡¡¶¯Åð¤ÈÎ¢ÁÈ¿¥¡ã¥Ð¡¼¥ß¥ó¡ä¤Î´ØÏ¢¤òµ¿¤¦ÅÔÀ®¤ÈÌÚ¾ì¡¢¡Öº£ÅÙ¤³¤½¤ªÁ°¤ò»¦¤·¤Ë¤¤¤¯ ¥·¥Þ¥»¥²¥é¡×¤È½ñ¤«¤ì¤¿¶¼Ç÷¾õ¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤¿¤³¤È¤òÎ¤¸«¡Ê±Æ»³Í¥²Â¡Ë¤Ë¹ðÇò¤¹¤ë¿åÄ®¤Ê¤É¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÅÐ¾ì¿ÍÊª¤ä¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¾ì½ê¤ÇÊª¸ì¤¬Æ°¤½Ð¤·¤Æ¤¤¤¯¡£ÈùÌ¯¤ËÍÉ¤é¤®¤À¤¹¿Í´Ö´Ø·¸¡¢¤½¤·¤ÆÆæ¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿ÁÈ¿¥¡Ò¥Ð¡¼¥ß¥ó¡Ó¤ÎÌÜÅª¤È¤Ï¡Ä¡£²¿¤¬ËÜÅö¤Ç¡¢²¿¤¬±³¤Ê¤Î¤«-¡£
¡¡¥á¥¤¥ó¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ë¤Ï¡¢¡È¥·¥Ê¥ó¥È¥í¡¼¥×¡É¤ÇÆ¯¤¯8¿Í¤¬½¸·ë¡£Á¯¤ä¤«¤ÊÀÖ¿§¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¥í¥´¤¬ÌÜ¤ò°ú¤¯¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ÎÃæ±û¤Ë¤Ï¡¢¼ç¿Í¸ø¡¦ÅÔÀ®¤òÃæ¿´¤Ë¡¢¿åÄ®¤äÌÚ¾ì¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¥Ð¡¼¥¬¡¼¥·¥ç¥Ã¥×¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤¿¤Á¤¬Âª¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤É¤³¤Ë¤Ç¤â¤¢¤ê¤½¤¦¤Ê¥Ð¥¤¥È½ª¤ï¤ê¤ÎÃç¤à¤Ä¤Þ¤¸¤¤Ê·°Ïµ¤¤ÎÃæ¤Ç¾Ð´é¤ò¸«¤»¤ëÈà¤é¤Ë¡¢¤É¤ó¤ÊÇÈÍð¤¬ÂÔ¤Á¼õ¤±¤ë¤Î¤«¡¼¡£
¡¡º£²ó²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿ÄÉ²Ã¥¥ã¥¹¥È¤Ï¡¢Ææ¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿ÎäÅ°¤ÊÎ¢ÁÈ¿¥¡Ò¥Ð¡¼¥ß¥ó¡Ó¤ÎÌÌ¡¹¡£¥Ð¡¼¥ß¥ó¤ÎÎäÅ°¤Ê¥È¥Ã¥×¡¦ÀÞÅÄ¹ÀÊ¿Ìò¤ËÀ÷Ã«¾ÂÀ¡£ÀÞÅÄ¤Ë½¾¤¦Î¶ÆóÌò¤Ë±óÆ£ÍºÌï¡£Î¶Æó¤ÎÍÄ¤Ê¤¸¤ß¤ÇÁêËÀ¤Îµ×ÂÀÏºÌò¤Ë¥¢¥Õ¥í¡£¤½¤·¤Æ¡¢ÀÞÅÄ¤Î±¦ÏÓÅªÂ¸ºß¤Ç¿Ë¶â¤òÁà¤ë½÷¡¦ËÓÈþÌò¤Ë¿¹ÅÄÁÛ¡£
¡¡¤¢¤ï¤»¤Æ²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¡Ê¥Ð¡¼¥ß¥óver.¡Ë¤Ë¤Ï¡¢ÁÈ¿¥¤Î¥È¥Ã¥×¡¦ÀÞÅÄ¤òÃæ¿´¤Ë¡¢¡È¥·¥Ê¥ó¥È¥í¡¼¥×¡É¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤ÏÂÐ¾ÈÅª¤Ë¡¢¤É¤³¤«½Å¡¹¤·¤¤Ê·°Ïµ¤¤Ç¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤ò°Ï¤à4¿Í¤Î»Ñ¤¬¼Ì¤·½Ð¤µ¤ì¤ë¡£¤¸¤Ã¤È²¿¤«¤ò´Æ»ë¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¶ÛÄ¥´¶¤¬Éº¤¦¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ï¡¢¤è¤ê¿¼¤¯ÉÔ²º¤ÊÀ¤³¦´Ñ¤òÍ½´¶¤µ¤»¤ë¡£
¡¡¥É¥é¥Þ¥×¥ì¥ß¥¢23¡Ø¥·¥Ê¥ó¥È¥í¡¼¥×¡Ù¤Ï¡¢¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ·Ï¤Ë¤Æ10·î6Æü¤è¤êËè½µ·îÍË23»þ6Ê¬ÊüÁ÷¡ÊÁ´12ÏÃ¡Ë¡£
¢¨¥¥ã¥¹¥È¥³¥á¥ó¥È¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
¡ã¥³¥á¥ó¥ÈÁ´Ê¸¡ä
¢£À÷Ã«¾ÂÀ¡ÊÀÞÅÄ¹ÀÊ¿¡¿¤ª¤ê¤¿¤³¤¦¤Ø¤¤¡¡Ìò¡Ë
µÓËÜ¤òÆÉ¤Þ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿»þ¡¢º£¤Þ¤Ç¿¨¤ì¤¿¤³¤È¤ÎÌµ¤¤·²Áü·à¤À¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÀÄ½Õ¤È¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹¤ÈÎø°¦¤È¿Í´Ö¥É¥é¥Þ¤ò¥µ¥é¥Ã¤ÈÁ´ÉôÀ®Î©¤µ¤»¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤·¤«¤â²¡¤·ÉÕ¤±¤¬¤Þ¤·¤¯¤Ê¤¯¡¢¼«Á³¤ÊÀ¤³¦´Ñ¡¢¤À¤±¤É¤â¤Á¤ç¤Ã¤È¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼¡£¤Ç¤â¥Ò¥ê¥Ò¥ê¤¹¤ë¡£Í£°ìÌµÆó¤ÊÀ¤³¦¤À¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
»ä¤Î±é¤¸¤ëÀÞÅÄ¤Ï¥Ò¥ê¥Ò¥êÃ´Åö¤Ç¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤æ¤ë¥¥ã¥éÃ´Åö¤Ç¤â¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£ÁÇÅ¨¤Ê¸½¾ì¤Î³§¤µ¤Þ¤Î¤ª±¢¤Ç¡¢¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é±é¤¸¤µ¤»¤ÆÄº¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤æ¤ë¤µ¤È¶¸µ¤¤¬Æþ¤ê¸ò¤¸¤Ã¤¿¤³¤Î¥·¥Ê¥ó¥È¥í¡¼¥×¤ÎÀ¤³¦¤ò¡¢À§Èó¤ª³Ú¤·¤ßÄº¤±¤¿¤é¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£
¢£±óÆ£ÍºÌï¡ÊÎ¶Æó¡¿¤ê¤å¤¦¤¸¡¡Ìò¡Ë
Î¶ÆóÌò¤ò±é¤¸¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡¢±óÆ£ÍºÌï¤Ç¤¹¡£
¤È¤Æ¤âÌ¥ÎÏÅª¤ÊµÓËÜ¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡¢¥¥ã¥¹¥È¤Î³§¤µ¤ó¤È°ì½ï¤Ë¤³¤ÎºîÉÊ¤Ë»²²Ã¤Ç¤¤ë»ö¤Ë¶½Ê³¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ð¡¼¥ß¥ó¤È¤¤¤¦ÁÈ¿¥¤Î°ì°÷¤È¤·¤Æ¡¢ÊÌºîÉÊ¤Ç¤âÂçÊÑ¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿À÷Ã«¤µ¤ó¡¢¿¹ÅÄ¤µ¤ó¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢º£²ó½é¤á¤Þ¤·¤Æ¤Ç¤¹¤¬¡¢¤â¤¦²¿Ç¯¤âÎÙ¤Ë¤¤¤¿¤è¤¦¤Ê¥¢¥Õ¥í¤µ¤ó¤È¤Î¡¢¥·¥Ê¥ó¥È¥í¡¼¥×¤Î³§¤µ¤ó¤ò¶¼¤ä¤«¤¹¥Ð¡¼¥ß¥ó¤Ë¤âÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¡¢¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£
°ì½Ö¤âÌÜ¤¬Î¥¤»¤Ê¤¤¤½¤ì¤¾¤ì¤Î»×ÏÇ¤¬ÀäÌ¯¤Ë¸òºø¤¹¤ë¡Ø¥·¥Ê¥ó¥È¥í¡¼¥×¡ÙÀ§Èó¤ª³Ú¤·¤ß²¼¤µ¤¤¡£
¢£¥¢¥Õ¥í¡Êµ×ÂÀÏº¡¿¤¤å¤¦¤¿¤í¤¦¡¡Ìò¡Ë
¥¥å¥¦¤Á¤ã¤ó¤³¤È¡¢µ×ÂÀÏº¤ò±é¤¸¤Þ¤·¤¿¥¢¥Õ¥í¤Ç¤¹¡£
¤´¤¯¤Ä¤Ö¤·¤Î¤í¤¯¤Ç¤Ê¤·¡¢ÂÕ¤±¤â¤Î¤ÇÄ´»Ò¤Î¤ê¡£
¸ý¤ò³«¤±¤ÐÊ¸¶ç¤Ð¤Ã¤«¤ê¤Î´Ý¤Ü¤¦¤º¡£
³¤¤è¤ê¿¼¤¤Å¯³Ø¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢ÃÏ¤ËÂ¤¬¤Ä¤¤¤¿¸½¼Â¤òÀ¸¤¤ë¤Î¤¬²¼¼ê¤Ã¤Ô¤Ê¡¢¤Ð¤«¤ä¤í¤¦¡£
¤½¤ó¤Ê¥¥å¥¦¤Á¤ã¤ó¤ò²¶¤ÏÂç¹¥¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¿¹ÅÄÁÛ¡ÊËÓÈþ¡¿¤à¤Ä¤ß¡¡Ìò¡Ë
¥¿¥¤¥È¥ë¤Î¥¥ã¥Ã¥Á¡¼¤µ¤ÈÅÐ¾ì¿ÍÊª¤ÎË¤«¤µ¡£µÓËÜ¤Ë»¶¤ê¤Ð¤á¤é¤ì¤¿¸ÀÍÕ¤ÎÌ¯¡¢¸½¾ì¤Çºî¤ê¾å¤²¤é¤ì¤ëº£¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¤¶õµ¤´¶¡£
»²²Ã¤¹¤ë¿È¤Ê¤¬¤é¤½¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤Ë¤È¤Æ¤â¼æ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»ä¤Ïº£²ó¡¢¥Ð¡¼¥ß¥ó¤È¤¤¤¦²ø¤·¤²¤Ê¥Á¡¼¥à¤Ë¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢
¤³¤Î¾å¤Ê¤¯Âº·É¤¹¤ëÀ÷Ã«¤µ¤ó¡¢°ì½ï¤ËÆ®¤¤È´¤¤¤¿¤³¤È¤Î¤¢¤ë±óÆ£¤µ¤ó¡¢»ä¤Î¸ø¼°¤ª·»¤Á¤ã¤ó¤òÌ¾¾è¤ë¥¢¥Õ¥í¤µ¤ó¡¢¤³¤Î¤ª»°Êý¤ÈÁÈ¤à¥Á¡¼¥à¤È¤Ê¤ë¤È»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏºÇ¹â¤Î¸½¾ì¤Ç¤·¤«¤Ê¤¯¡¢³Ú¤·¤¯»£±Æ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£ÊüÁ÷¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë¡£