AKB48・田口愛佳1st写真集『好きと言えたら』、大人っぽさあふれる先行カット解禁
9月25日に発売されるAKB48・田口愛佳の1st写真集『好きと言えたら』（ワニブックス）より、先行カット第2弾としてセクシーな下着姿が初解禁された。
【写真】田口愛佳、大人っぽさあふれる先行解禁カット
第16期生として13歳でAKB48に加入し、今年21歳を迎えた田口愛佳。抜群の歌唱力とMC力に定評があり、グループの中でも存在感を放っている。
そんな田口が初の写真集の舞台に選んだのは、かねてより訪れたいと願っていた台湾だ。ノスタルジックな街並みや美しい自然を背景に、彼女のありのままの魅力を切り取った。
本作では、初挑戦となるランジェリー姿や、ベッドやシャワーでのドキッとするカットも収録。ナイスバディを惜しみなく披露し、これまでに見せたことのない大人の表情をのぞかせている。もちろん、彼女らしい無邪気でキュートな笑顔も満載だ。
少女からレディへと歩みを進める彼女の“今”がぎゅっと詰まった1冊。あどけなかったあの子が、こんなにも美しく、しなやかに成長していたなんて――。そんな感慨が胸に広がる、メモリアルな写真集がここに誕生した。
このたび初解禁となるのは、黒のランジェリー姿でベッドに横たわるカットと、シャワーシーンでのひとコマ。いずれもこれまでにないほどセクシーで、色香をたたえた新たな一面を見せている。いつもの明るくキュートな田口とは異なる雰囲気で、写真集への期待感がさらに高まる印象的なカットとなっている。
また、発売記念イベントの詳細も決定。お渡し会が東京・大阪にて開催される。
AKB48・田口愛佳1st写真集『好きと言えたら』は、ワニブックスより9月25日発売。価格3300円（税込）。
