″令和最強のメリハリボディ″グラドル、真っ赤なミニ丈姿が「スタイル抜群」「パーフェクト」
"令和最強のメリハリボディ"と呼ばれ、俳優業や各誌グラビアで活躍中の澄田綾乃が、6日までにインスタグラムを更新。近影を披露すると、称賛の声が多数寄せられた。
【写真】"令和最強のメリハリボディ"グラドルが「スタイル抜群」 大胆な"グラビア姿"も（24枚）
普段からグラビアのオフショットや、美しさあふれる近影を投稿している澄田。今回は「#週刊アサヒ芸能 の表紙を飾ってます!! みつけてお持ち帰りしてね」と今週発売号をアピール、真っ赤なミニ丈の衣装姿を披露した。
ファンからは「スタイル抜群」「パーフェクト」「素晴らしい」「綺麗」などのコメントが集まっている。
■澄田綾乃（すみだ あやの）
1999年2月26日生まれ、山口県出身。オスカープロモーション所属。ドラマ『不適切にもほどがある！』（24年）などにも出演し話題に。
引用：「澄田綾乃」インスタグラム（＠nonnon112620）、エックス（@AYANO_SUMIDA9）
【写真】"令和最強のメリハリボディ"グラドルが「スタイル抜群」 大胆な"グラビア姿"も（24枚）
普段からグラビアのオフショットや、美しさあふれる近影を投稿している澄田。今回は「#週刊アサヒ芸能 の表紙を飾ってます!! みつけてお持ち帰りしてね」と今週発売号をアピール、真っ赤なミニ丈の衣装姿を披露した。
ファンからは「スタイル抜群」「パーフェクト」「素晴らしい」「綺麗」などのコメントが集まっている。
■澄田綾乃（すみだ あやの）
1999年2月26日生まれ、山口県出身。オスカープロモーション所属。ドラマ『不適切にもほどがある！』（24年）などにも出演し話題に。
引用：「澄田綾乃」インスタグラム（＠nonnon112620）、エックス（@AYANO_SUMIDA9）