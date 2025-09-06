菅田将暉が、2026年1月24日(土)25日(日)の2日間、東京ガーデンシアターにてワンマンライブ＜菅田将暉 LIVE 2026＞を開催することが決定した。

昨年には自身最大規模となる東阪アリーナライブを成功させ、アーティストとして次なるステージへと進んだ菅田将暉。2026年の新たな一歩も注目されるところだ。本イベントのチケットは9月13日(土)12:00より、TopCoat Landにて先行受付が開始される。

＜菅田将暉 LIVE 2026＞

会場：東京ガーデンシアター

1月24日(土) 開場 17:00 / 開演 18:00

1月25日(日) 開場 15:00 / 開演 16:00 お問合せ：クリエイティブマンプロダクション 03-3499-6669(月・水・金 12:00〜16:00) 【TopCoat Land先行 (抽選)】

受付期間：9月13日(土) 12:00〜9月28日(日) 23:59

※先行に申し込みご希望の方は9月28日(日)23:00までに“TopCoat Land”への入会が必要になります。 TopCoat Land先行の詳細ならびに入会をご希望の方は下記サイトをご覧ください。

（ http://tcland.jp/ ） 主催・企画 TopCoat／Sony Music Labels Inc.

