新山千春44歳、水着で魅了「背中も美しい」「スタイル抜群」 マッチングアプリ婚“14歳年下夫”と2ショットも披露
タレント・新山千春が、6日までにインスタグラムを更新。水着姿などを披露すると、称賛の声が寄せられた。
【写真】新山千春44歳、水着姿が「スタイル抜群」 “14歳年下夫”との2ショットも（6枚）
2006年7月には第1子となる女児を出産。2023年にはマッチングアプリで出会った一般男性との再婚を発表した新山。
今回の投稿では「夏休み 心を解放してたっくさん深呼吸できた時間！ 自然の美しさに感動したりリトリートの 大切さを改めて感じた夏休みになりました!!」と報告。水着ショットや夫との2ショットを公開した。ファンからは「背中も美しい」「スタイル抜群」などのコメントや、多数の「いいね！」が寄せられている。
引用：「新山千春」インスタグラム（@chiharuuu_0114）
【写真】新山千春44歳、水着姿が「スタイル抜群」 “14歳年下夫”との2ショットも（6枚）
2006年7月には第1子となる女児を出産。2023年にはマッチングアプリで出会った一般男性との再婚を発表した新山。
今回の投稿では「夏休み 心を解放してたっくさん深呼吸できた時間！ 自然の美しさに感動したりリトリートの 大切さを改めて感じた夏休みになりました!!」と報告。水着ショットや夫との2ショットを公開した。ファンからは「背中も美しい」「スタイル抜群」などのコメントや、多数の「いいね！」が寄せられている。
引用：「新山千春」インスタグラム（@chiharuuu_0114）