こういうの求めてた！！【40・50代】上品かわいい「レイヤーボブ」が推せる♡

大人の女性らしさを保ちながら、軽やかで上品な印象を与えてくれるレイヤーボブ。重さを残したまま動きを加えられるため、落ち着きと華やかさをバランスよく楽しめるのが魅力です。今回は、40・50代に自然になじむレイヤーボブをご紹介します。

後ろにもレイヤーを入れたピンクベージュのレイヤーボブ

肩上レングスにしっかりレイヤーを入れたスタイル。ピンクベージュの柔らかな色味が肌を明るく見せ、髪色とシルエットの両方で華やかさを添えてくれます。短すぎない長さで取り入れやすく、上品さの中に軽やかさを感じられるスタイルです。

王道ボブはフェイスレイヤーで甘辛く

こちらは、ざくっとカットしたフェイスレイヤーが印象的なスタイル。明るめのカラーながら、オリーブベージュを取り入れることで落ち着いた雰囲気も感じられます。プツっとしたカットラインがシルエットを引き締め、全体をコンパクトに見せられるのもポイント。顔立ちを柔らかく見せつつ、こなれ感を引き出してくれるスタイルです。

ハイライト × グレージュの軽やかボブ

結べる長さを残したレイヤーボブに、透け感のあるグレージュカラーとハイライトを組み合わせたスタイル。柔らかな色合いが髪全体に奥行きを与え、エアリーな雰囲気を引き出します。内外にワンカールを加えることで立体感が際立ち、落ち着いた中に動きもプラス。自然に溶け込むハイライトが、上品さを損なわずに洗練された印象へ導いてくれます。

ストレートでも映えるまろやかブラウンレイヤー

ぱつっとカットしたベースにレイヤーを重ねた、バランスの良いボブスタイル。まろやかなブラウンを組み合わせることで髪色に深みが出て、上品な艶感が際立ちます。ナチュラルさと大人らしさを両立した、レイヤー初心者でも挑戦しやすいスタイルです。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@moto.nali.uw様、@miiika241様、@urano_kazuyuki様、@yussy3様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：内山友里