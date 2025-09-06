「グラスハート」佐藤健＆宮崎優、2人で「TGC」前日にウォーキング練習「歩く時は絶対にちょけない」【TGC2025A/W】
【モデルプレス＝2025/09/06】Netflixシリーズ「グラスハート」の劇中に登場する4人組バンド「TENBLANK（テンブランク）」のメンバーを演じる俳優の佐藤健、宮崎優（※「崎」は正式には「たつさき」）、町田啓太、志尊淳が9月6日、さいたまスーパーアリーナにて開催された「第41回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2025 AUTUMN/WINTER」（以下、「TGC 2025 A/W」 ※ABEMAで独占無料生中継）に出演。佐藤と宮崎が前日のリハーサルについて明かした。
https://twitter.com/modelpress/status/1964257835933638874
「グラスハート」は、1993年から現在まで書き継がれてきた、若木未生の不朽の名作を映像化した、これ以上ないくらいピュアで、最高にエモーショナルな青春音楽ラブストーリー。主演の佐藤自身が映像化を念願し、自ら企画した渾身の一作で、佐藤は共同エグゼクティブプロデューサーも務めている。
TENBLANKは、佐藤演じる孤高の天才音楽家・藤谷直季、宮崎演じる大学生の天才ドラマー・西条朱音、町田演じる努力家のカリスマギタリスト・高岡尚、そして志尊演じる超音楽マニアの孤独なピアニスト・坂本一至の4人からなるロックバンド。劇中の映像がスクリーンに流れると、RADWIMPSの野田洋次郎が作詞、飛内将大が作曲を手掛けた「旋律と結晶」に合わせて4人がランウェイに集結した。
「TGC」初出演となった宮崎は「本当にみんなが憧れるような場所に立てて、すごい嬉しかったです。すっごい緊張しまして震えが止まらなかったんですけど、皆がいてよかったなと思って」と率直な心境を吐露。すると「1つだけいいですか？ちょっと皆さんにお聞きしたいことがある」と口を開いたのは佐藤。「急遽決まったから僕たち2人で昨日ウォーキングの練習をしたんですよ！その花道を2人で歩く時は絶対にちょけない。モデルさんのようにかっこよく歩くというのを一生懸命やったんですけどどうでしたか？」と宮崎と2人で密かに練習をしていたことを打ち明けると、宮崎は恥ずかしそうに顔を隠すも、客席からの歓声に2人とも嬉しそうに笑っていた。
「旋律と結晶」をはじめとしたTENBLANKの楽曲は、配信及びCDでもリリースされ話題に。さらに、10月11日には横浜・ぴあアリーナMMにてメンバー4人でのファンミーティング、佐藤がTENBLANKのメンバーとしてソロで台北、ソウル、⾹港、バンコクの4都市アジアツアーを開催することも決定している。
「TGC」20周年の全体テーマは「共創 -co-creation・co-produce-」。TGCが長きにわたり築いてきた「共創」の力をさらに次の20年へと導いていくというメッセージを込めた「BEYOND TOGETHER」が今回のテーマとなる。出演者はあの、池田エライザ、池田美優、高橋文哉、中条あやみ、なごみなど。ILLIT（アイリット）がメインアーティストとして「TGC」初出演を果たすほか、GENERATIONS（ジェネレーションズ）・FRUITS ZIPPER（フルーツジッパー）らによるライブパフォーマンスも展開される。（modelpress編集部）
◆TENBLANK佐藤健＆宮崎優が前日ランウェイ練習
◆TENBLANK、楽曲配信・ファンミ開催と話題に
◆「TGC 2025 A/W」テーマは「BEYOND TOGETHER」
