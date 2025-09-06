◆バレーボール女子 世界選手権（６日、タイ・バンコク）

準決勝で、１５年ぶりのメダルを目指す世界ランク５位の日本は同４位のトルコと対戦。第１セットを２５―１６で奪った日本だが、第２セットも石川真佑、対角に佐藤淑乃、セッター関菜々巳、対角に和田由紀子、ミドルブロッカー（ＭＢ）島村春世、宮部藍梨が先発した。

このセットはトルコが流れをつかんだ。１９５センチのカラクルトのスパイクなどで、２―３から４連続得点。日本は６―１１から石川や和田のスパイクで息を吹き返し、１３―２１では途中出場の１９歳・秋本美空がライトからスパイクを決めた。しかし１９４センチの相手エース・バルガスがバックライトから力強いスパイクで得点を重ね、日本は１７―２５でセットを取られた。セットカウント１―１で第３セットに向かった。

トルコに勝って決勝に進出すれば銀メダルを獲得した１９７８年大会以来、４７年ぶりとなる。主将の石川真佑（ノヴァーラ）は準決勝へ「自分たちは（点数を）取り切る力はあるので、自信を持ってやりたい」と意気込んでいる。